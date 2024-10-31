З початку операції у Курській області десантники знищили 149 засобів повітряного нападу противника: гелікоптери та безпілотники. ІНФОГРАФІКА
З серпня підрозділи ППО ДШВ у Курській області знищили 3 гелікоптери та 146 безпілотників ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні комунікацій Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Українські десантники перемелюють на території Курської області російської федерації не тільки наземні сили противника, але й ворожі літальні апарати", - йдеться в повідомленні.
Так, станом на 31 жовтня, з початку проведення Курської операції підрозділами ППО Десантно-штурмових військ ЗС України усього було знищено 149 повітряних цілей противника:
- 3 вертольоти (два бойових вертольоти Ка-52 та один транспортно-бойовий вертоліт Мі-8);
- 97 розвідувальних БПЛА (Орлан-10, Zala, Cupercam тощо);
- 48 ударних БПЛА (Shahed, Герань);
- один розвідувально-ударний російський безпілотник Оріон.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Wild MadDog
показати весь коментар31.10.2024 12:29 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар31.10.2024 12:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Amber
показати весь коментар31.10.2024 12:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар31.10.2024 13:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
частный сектор
показати весь коментар31.10.2024 14:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль