З початку операції у Курській області десантники знищили 149 засобів повітряного нападу противника: гелікоптери та безпілотники. ІНФОГРАФІКА

З серпня підрозділи ППО ДШВ у Курській області знищили 3 гелікоптери та 146 безпілотників ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні комунікацій Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Українські десантники перемелюють на території Курської області російської федерації не тільки наземні сили противника, але й ворожі літальні апарати", - йдеться в повідомленні.

Так, станом на 31 жовтня, з початку проведення Курської операції підрозділами ППО Десантно-штурмових військ ЗС України усього було знищено 149 повітряних цілей противника:

3 вертольоти (два бойових вертольоти Ка-52 та один транспортно-бойовий вертоліт Мі-8);

97 розвідувальних БПЛА (Орлан-10, Zala, Cupercam тощо);

48 ударних БПЛА (Shahed, Герань);

один розвідувально-ударний російський безпілотник Оріон.

