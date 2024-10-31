УКР
З початку операції у Курській області десантники знищили 149 засобів повітряного нападу противника: гелікоптери та безпілотники. ІНФОГРАФІКА

З серпня підрозділи ППО ДШВ у Курській області знищили 3 гелікоптери та 146 безпілотників ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні комунікацій Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Українські десантники перемелюють на території Курської області російської федерації не тільки наземні сили противника, але й ворожі літальні апарати", - йдеться в повідомленні.

Так, станом на 31 жовтня, з початку проведення Курської операції підрозділами ППО Десантно-штурмових військ ЗС України усього було знищено 149 повітряних цілей противника:

  • 3 вертольоти (два бойових вертольоти Ка-52 та один транспортно-бойовий вертоліт Мі-8);
  • 97 розвідувальних БПЛА (Орлан-10, Zala, Cupercam тощо);
  • 48 ударних БПЛА (Shahed, Герань);
  • один розвідувально-ударний російський безпілотник Оріон.

інфографіка

генерал ДШВ ЗСУ Марченко: "якби у мене був вибір - йти на курщину чи захищати рідну землю, то я б обрав останнє"
31.10.2024 12:29 Відповісти
Ззовні виглядає по іншому, ніж зсередини.
31.10.2024 12:42 Відповісти
Краще захищати Украіну , а не курВську обл .😡
31.10.2024 12:47 Відповісти
Давно наші "бобри" не гризли кацапські НПЗ. Чекаємо, поки їх всі прикриють?
31.10.2024 13:24 Відповісти
