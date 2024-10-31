Утром враг дронами атаковал Херсонщину: один человек погиб, еще пятеро получили ранения

31 октября военные РФ дронами атаковали Берислав, Антоновку и Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре и начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

В Бериславе травмы, несовместимые с жизнью, получил 38-летний гражданский, который в момент атаки находился на улице. Осколочные ранения получила 42-летняя женщина.

Около 07:00 оккупанты атаковали из БПЛА Антоновку. 77-летняя женщина получила ранения. Она госпитализирована.

Пригород Херсона враг обстрелял около 8.00. Двое мужчин попали под вражеский обстрел и получили контузии и минно-взрывные травмы. Медики оценивают состояние пострадавших как легкое.

Около 9.30 российские оккупанты с беспилотника атаковали Корабельный район Херсона.

В результате этого минно-взрывную травму получил 33-летний мужчина. Он сам обратился к медикам. Сейчас продолжается дообследование пострадавшего.

