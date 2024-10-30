Рашисты массированно обстреляли Зеленовку на Херсонщине: Повреждено более 10 домов. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по поселку Зеленовка на Херсонщине.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"По поселку прилетело около 10 вражеских снарядов. Вследствие этого повреждено более 10 частных домов, линии электропередач и газовые сети", - говорится в сообщении.
Пока информации о раненых не поступало.
