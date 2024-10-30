РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4624 посетителя онлайн
Новости Фото Война
586 1

Рашисты массированно обстреляли Зеленовку на Херсонщине: Повреждено более 10 домов. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по поселку Зеленовка на Херсонщине.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"По поселку прилетело около 10 вражеских снарядов. Вследствие этого повреждено более 10 частных домов, линии электропередач и газовые сети", - говорится в сообщении.

Пока информации о раненых не поступало.

Также читайте: Войска РФ ударили по жилой застройке в Станиславе: 4 раненых, среди них - дети

РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків
РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків
РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків
РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків
РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків
РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків
РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків

Автор: 

обстрел (29653) Херсонская область (5238)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленівка, якась епічна назва. Зе війська, Зе голобародько. Ну не повезло зеленівцям
показать весь комментарий
30.10.2024 13:50 Ответить
 
 