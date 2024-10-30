Рашисти масовано обстріляли Зеленівку на Херсонщині: Пошкоджено понад 10 будинків. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська завдали масованого удару по селищу Зеленівка на Херсонщині.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"По селищу прилетіло близько 10 ворожих снарядів. Внаслідок цього пошкоджено більше 10 приватних будинків, лінії електропередач та газові мережі", - йдеться в повідомленні.
Нараз інформації про поранених не надходило.
