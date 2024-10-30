УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10113 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
586 1

Рашисти масовано обстріляли Зеленівку на Херсонщині: Пошкоджено понад 10 будинків. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали масованого удару по селищу Зеленівка на Херсонщині.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"По селищу прилетіло близько 10 ворожих снарядів. Внаслідок цього пошкоджено більше 10 приватних будинків, лінії електропередач та газові мережі", - йдеться в повідомленні.

Нараз інформації про поранених не надходило.

Читайте: З ТОТ Херсонщини повернули ще 6 дітей, - ОВА

РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків
РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків
РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків
РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків
РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків
РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків
РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків

Автор: 

обстріл (31019) Херсонська область (6237)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленівка, якась епічна назва. Зе війська, Зе голобародько. Ну не повезло зеленівцям
показати весь коментар
30.10.2024 13:50 Відповісти
 
 