З ТОТ Херсонщини повернули ще 6 дітей, - ОВА

З тимчасово окупованих територій Херсонської області вдалось повернути 6 дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"З поки що окупованого лівобережжя області волонтерам вдалося повернути шістьох дітлахів. Це – двоє дівчаток і четверо хлопчиків, яким від 8 до 16 років. Серед повернутих – одна опікунська сімʼя, яка виховує дівчинку, позбавлену батьківського піклування. Разом і з нею евакуювали її повнолітнього брата. Завдяки рятувальній операції, яку провела організація "Save Ukraine", малеча може забути про пережиті жахи. Зокрема, про те, як їх змушували відвідувати так звані "російські школи", що мають більше спільного не з освітою, а з ворожою пропагандою", - написав Прокудін.

Очільник ОВА зазначив, що за десять місяців цього року з окупації вдалося евакуювати 224 дитини з Херсонської області.

"Вдячний усім, хто докладає зусиль заради повернень малечі" - написав начальник Херсонської ОВА.

