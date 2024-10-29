С ВОТ Херсонщины вернули еще 6 детей, - ОВА

С временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть 6 детей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"С пока оккупированного левобережья области волонтерам удалось вернуть шестерых детей. Это - две девочки и четверо мальчиков, которым от 8 до 16 лет. Среди возвращенных - одна опекунская семья, которая воспитывает девочку, лишенную родительской опеки. Вместе с ней эвакуировали ее совершеннолетнего брата. Благодаря спасательной операции, которую провела организация "Save Ukraine", малышка может забыть о пережитых ужасах. В частности, о том, как их заставляли посещать так называемые "русские школы", имеющие больше общего не с образованием, а с вражеской пропагандой", - написал Прокудин.

Глава ОГА отметил, что за десять месяцев этого года из оккупации удалось эвакуировать 224 ребенка из Херсонской области.

"Благодарен всем, кто прилагает усилия ради возвращений малышей", - написал глава Херсонской ОВА.

