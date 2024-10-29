РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4305 посетителей онлайн
Новости
341 2

С ВОТ Херсонщины вернули еще 6 детей, - ОВА

З окупації повернули 6 дітей (фото ілюстративне)

С временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть 6 детей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"С пока оккупированного левобережья области волонтерам удалось вернуть шестерых детей. Это - две девочки и четверо мальчиков, которым от 8 до 16 лет. Среди возвращенных - одна опекунская семья, которая воспитывает девочку, лишенную родительской опеки. Вместе с ней эвакуировали ее совершеннолетнего брата. Благодаря спасательной операции, которую провела организация "Save Ukraine", малышка может забыть о пережитых ужасах. В частности, о том, как их заставляли посещать так называемые "русские школы", имеющие больше общего не с образованием, а с вражеской пропагандой", - написал Прокудин.

Глава ОГА отметил, что за десять месяцев этого года из оккупации удалось эвакуировать 224 ребенка из Херсонской области.

"Благодарен всем, кто прилагает усилия ради возвращений малышей", - написал глава Херсонской ОВА.

Читайте также: Точное количество убитых Россией украинских детей неизвестно, мы узнаем его после войны, - Зеленский

Автор: 

дети (6732) возврат (276) Херсонская область (5232)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 