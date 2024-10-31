Зранку ворог дронами атакував Херсонщину: одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення
31 жовтня військові РФ дронами атакували Берислав, Антонівку та Херсон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
У Бериславі травми, несумісні з життям, отримав 38-річний цивільний, який в момент атаки перебував на вулиці. Осколкові поранення отримала 42-річна жінка.
Близько 07:00 окупанти атакували з БпЛА Антонівку. 77-річна жінка дістала поранення. Її госпіталізовано.
Передмістя Херсону ворог обстріляв близько 8.00. Двоє чоловіків потрапили під ворожий обстріл та дістали контузії та мінно-вибухові травми. Медики оцінюють стан потерпілих як легкий.
Близько 9.30 російські окупанти з безпілотника атакували Корабельний район Херсону.
Внаслідок цього мінно-вибухову травму отримав 33-річний чоловік. Він сам звернувся до медиків. Наразі триває дообстеження постраждалого.
Нагадаємо, 30 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого удару по селищу Зеленівка на Херсонщині.
