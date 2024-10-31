Россия на уровне разведок официально подтвердила большим странам привлечение северокорейских военных в войне, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия на уровне разведок официально подтвердила привлечение северокорейских военных в войне РФ против Украины.
Об этом глава Украинского государства рассказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия на уровне разведок официально подтвердила привлечение северокорейских военных", - сказал Зеленский.
Он уточнил, что россияне официально подтвердили на своем уровне эту информацию большим странам.
чи йому сказали в посольстві сша: йдинахуй?
А це "зовсім інша справа" - жоден кореец НЕ перетнув український кордон.
Міжнародні наслідки будуть мінімальні.
Ось чим виявилася "курська афера Зеленського".
Питання не в тому що може Україна, а в тому, що може Рашка!
"Міжнародне право" - чули таке?
Чи намагаєшся ухилитися від теми?
Мова НЕ про українськи війська на території Рашки.
Мова про КОРЕЙСЬКІ війська на території Рашки!
син баканова