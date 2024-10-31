РУС
2 602 19

Россия на уровне разведок официально подтвердила большим странам привлечение северокорейских военных в войне, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия на уровне разведок официально подтвердила привлечение северокорейских военных в войне РФ против Украины.

Об этом глава Украинского государства рассказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия на уровне разведок официально подтвердила привлечение северокорейских военных", - сказал Зеленский.

Читайте также: Украина будет просить оружие у Южной Кореи: артиллерию, ПВО и некоторые еще неофициальные вещи, - Зеленский

Он уточнил, что россияне официально подтвердили на своем уровне эту информацию большим странам.

Зеленский Владимир (22025) КНДР (1278) россия (97355)
+5
цей зе!фонтан заткнеться сьогодні?
чи йому сказали в посольстві сша: йдинахуй?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:53 Ответить
+5
Рашка підтвердила захист ВЛАСНОЇ території за допомогою корейців!
А це "зовсім інша справа" - жоден кореец НЕ перетнув український кордон.
Міжнародні наслідки будуть мінімальні.
Ось чим виявилася "курська афера Зеленського".
показать весь комментарий
31.10.2024 20:01 Ответить
+4
Наступний виступ про погоду?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:57 Ответить
И что, жевать теперь это долго будем?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:52 Ответить
цей зе!фонтан заткнеться сьогодні?
чи йому сказали в посольстві сша: йдинахуй?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:53 Ответить
Наступний виступ про погоду?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:57 Ответить
Перед погодою про спорт, реклама і прогноз погоди.
показать весь комментарий
31.10.2024 20:14 Ответить
Гундос і гундос цілий день гундосить гундос!
показать весь комментарий
31.10.2024 19:58 Ответить
Рашка підтвердила захист ВЛАСНОЇ території за допомогою корейців!
А це "зовсім інша справа" - жоден кореец НЕ перетнув український кордон.
Міжнародні наслідки будуть мінімальні.
Ось чим виявилася "курська афера Зеленського".
показать весь комментарий
31.10.2024 20:01 Ответить
Браво який ви розумний - правда є маленька дрібничка (зовсім маленька ), агресор кацапстан і відповідно Україна може вести війскові дії на території кацапстану ( крім того кацапи порушили міжнародний закон на який ви посилаєтеся такшо такшо )
показать весь комментарий
31.10.2024 20:11 Ответить
"я тобі про Форму, а ти про Єрему".
Питання не в тому що може Україна, а в тому, що може Рашка!
показать весь комментарий
31.10.2024 21:46 Ответить
Ви напевно забули шо кацапи зробили в 2014 і 2022 році - вони записали в свою конституцію шо деякі території України то є їхне , самі допетраєте шо я хотів цим надрукувати чи пояснювати тре ?
показать весь комментарий
01.11.2024 00:07 Ответить
А ви напевно забули, що Західний Світ ЧХАТИ хотів на те, що записано в кацапській "конституції".
"Міжнародне право" - чули таке?
"Міжнародне право" - чули таке?
показать весь комментарий
01.11.2024 01:32 Ответить
Ну так ось міжнародне право якби не забороняє Україні воювати на території кацапстану - чи все таки забороняє ?
показать весь комментарий
01.11.2024 02:08 Ответить
Знов тупиш?
Чи намагаєшся ухилитися від теми?
Мова НЕ про українськи війська на території Рашки.
Мова про КОРЕЙСЬКІ війська на території Рашки!
показать весь комментарий
01.11.2024 02:12 Ответить
зато у нас в розвідці СЬУ
син баканова
показать весь комментарий
31.10.2024 20:09 Ответить
Якій лічно з татаровим і малюком вбивали чіченців)))
показать весь комментарий
31.10.2024 20:19 Ответить
Хто такі "чІченці"?
показать весь комментарий
31.10.2024 20:25 Ответить
А це запитайте свого найвшивішого підора **********.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:34 Ответить
Ну вот и момент истины для бздливого запада настал---провериться на вшивость. Долго тянули они дохлую собаку за хвост---пора закопать. В войну задействованна ещё одна страна и её вс. Опять касабы подгадали именно под выборы в США. Ноябрь запросто уйдёт на все традиционные формальности, потом инагурация. А там рождество---святое дело! Хотя в реале для нас настал тот самый момент---или, или.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:26 Ответить
Судя по всему президент нам нужен чтобы вещать нам очевидные которые украинцы знают и без него а тн союзникам на них просто насрать.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:39 Ответить
На рівні розвідок обмінюються інформацією, а наївний Зе просить у них Томагавки.
показать весь комментарий
31.10.2024 23:14 Ответить
 
 