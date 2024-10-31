Россия на уровне разведок официально подтвердила большим странам привлечение северокорейских военных в войне, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия на уровне разведок официально подтвердила привлечение северокорейских военных в войне РФ против Украины.

Об этом глава Украинского государства рассказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия на уровне разведок официально подтвердила привлечение северокорейских военных", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что россияне официально подтвердили на своем уровне эту информацию большим странам.