Росія на рівні розвідок офіційно підтвердила великим країнам залучення північнокорейських військових у війні, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія на рівні розвідок офіційно підтвердила залучення північнокорейських військових у війні РФ проти України.

Про це глава Української держави розповів у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія на рівні розвідок офіційно підтвердила залучення північнокорейських військових", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що росіяни офіційно підтвердили на своєму рівні цю інформацію великим країнам.

Зеленський Володимир (25578) КНДР (1318) росія (67966)
+5
цей зе!фонтан заткнеться сьогодні?
чи йому сказали в посольстві сша: йдинахуй?
31.10.2024 19:53 Відповісти
+5
Рашка підтвердила захист ВЛАСНОЇ території за допомогою корейців!
А це "зовсім інша справа" - жоден кореец НЕ перетнув український кордон.
Міжнародні наслідки будуть мінімальні.
Ось чим виявилася "курська афера Зеленського".
31.10.2024 20:01 Відповісти
+4
Наступний виступ про погоду?
31.10.2024 19:57 Відповісти
И что, жевать теперь это долго будем?
31.10.2024 19:52 Відповісти
цей зе!фонтан заткнеться сьогодні?
чи йому сказали в посольстві сша: йдинахуй?
31.10.2024 19:53 Відповісти
Наступний виступ про погоду?
31.10.2024 19:57 Відповісти
Перед погодою про спорт, реклама і прогноз погоди.
31.10.2024 20:14 Відповісти
Гундос і гундос цілий день гундосить гундос!
31.10.2024 19:58 Відповісти
Рашка підтвердила захист ВЛАСНОЇ території за допомогою корейців!
А це "зовсім інша справа" - жоден кореец НЕ перетнув український кордон.
Міжнародні наслідки будуть мінімальні.
Ось чим виявилася "курська афера Зеленського".
31.10.2024 20:01 Відповісти
Браво який ви розумний - правда є маленька дрібничка (зовсім маленька ), агресор кацапстан і відповідно Україна може вести війскові дії на території кацапстану ( крім того кацапи порушили міжнародний закон на який ви посилаєтеся такшо такшо )
31.10.2024 20:11 Відповісти
"я тобі про Форму, а ти про Єрему".
Питання не в тому що може Україна, а в тому, що може Рашка!
31.10.2024 21:46 Відповісти
Ви напевно забули шо кацапи зробили в 2014 і 2022 році - вони записали в свою конституцію шо деякі території України то є їхне , самі допетраєте шо я хотів цим надрукувати чи пояснювати тре ?
01.11.2024 00:07 Відповісти
А ви напевно забули, що Західний Світ ЧХАТИ хотів на те, що записано в кацапській "конституції".
"Міжнародне право" - чули таке?
01.11.2024 01:32 Відповісти
Ну так ось міжнародне право якби не забороняє Україні воювати на території кацапстану - чи все таки забороняє ?
01.11.2024 02:08 Відповісти
Знов тупиш?
Чи намагаєшся ухилитися від теми?
Мова НЕ про українськи війська на території Рашки.
Мова про КОРЕЙСЬКІ війська на території Рашки!
01.11.2024 02:12 Відповісти
зато у нас в розвідці СЬУ
син баканова
31.10.2024 20:09 Відповісти
Якій лічно з татаровим і малюком вбивали чіченців)))
31.10.2024 20:19 Відповісти
Хто такі "чІченці"?
31.10.2024 20:25 Відповісти
А це запитайте свого найвшивішого підора **********.
31.10.2024 21:34 Відповісти
Ну вот и момент истины для бздливого запада настал---провериться на вшивость. Долго тянули они дохлую собаку за хвост---пора закопать. В войну задействованна ещё одна страна и её вс. Опять касабы подгадали именно под выборы в США. Ноябрь запросто уйдёт на все традиционные формальности, потом инагурация. А там рождество---святое дело! Хотя в реале для нас настал тот самый момент---или, или.
31.10.2024 21:26 Відповісти
Судя по всему президент нам нужен чтобы вещать нам очевидные которые украинцы знают и без него а тн союзникам на них просто насрать.
31.10.2024 22:39 Відповісти
На рівні розвідок обмінюються інформацією, а наївний Зе просить у них Томагавки.
31.10.2024 23:14 Відповісти
 
 