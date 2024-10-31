Росія на рівні розвідок офіційно підтвердила великим країнам залучення північнокорейських військових у війні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія на рівні розвідок офіційно підтвердила залучення північнокорейських військових у війні РФ проти України.

Про це глава Української держави розповів у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія на рівні розвідок офіційно підтвердила залучення північнокорейських військових", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна буде просити зброю у Південної Кореї: артилерію, ППО і деякі ще неофіційні речі, - Зеленський

Він уточнив, що росіяни офіційно підтвердили на своєму рівні цю інформацію великим країнам.