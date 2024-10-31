Росія на рівні розвідок офіційно підтвердила великим країнам залучення північнокорейських військових у війні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія на рівні розвідок офіційно підтвердила залучення північнокорейських військових у війні РФ проти України.
Про це глава Української держави розповів у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія на рівні розвідок офіційно підтвердила залучення північнокорейських військових", - сказав Зеленський.
Він уточнив, що росіяни офіційно підтвердили на своєму рівні цю інформацію великим країнам.
чи йому сказали в посольстві сша: йдинахуй?
А це "зовсім інша справа" - жоден кореец НЕ перетнув український кордон.
Міжнародні наслідки будуть мінімальні.
Ось чим виявилася "курська афера Зеленського".
Питання не в тому що може Україна, а в тому, що може Рашка!
"Міжнародне право" - чули таке?
Чи намагаєшся ухилитися від теми?
Мова НЕ про українськи війська на території Рашки.
Мова про КОРЕЙСЬКІ війська на території Рашки!
син баканова