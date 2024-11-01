Больше всего атак врага ВСУ отразили на Кураховском направлении, - Генштаб
На фронте за минувшие сутки зафиксировано 170 боестолкновений. На Кураховском направлении Силы обороны отбили 60 атак врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением семи ракет, а также 57 авиаударов, сбросил 108 КАБов, применил 1366 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил 4241 обстрел, из них 160 - из РСЗО.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Харьков, Варваровка, Казачья Лопань, Берестово, Екатериновка, Успеновка, Константинопольское, Великая Новоселка, Раздольное, Курахово, Антоновка, Улаклы, Юрковка, Таврическое, Малая Токмачка и Казацкое.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении враг штурмовал три раза в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестово и Вишневого.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часова Яра.
На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки и Вишневого.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 60 атак позиций наших войск вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.
На Времевском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Трудового. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки, получили жесткий отпор, понесли потери.
На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших подразделений четыре раза, успеха эти действия им не принесли.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации российская авиация за минувшие сутки нанесла 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ракетных войск и артиллерии и девять районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.
В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1460 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 20 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, одну РСЗО, 25 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 77 автомобилей и девять единиц специальной техники оккупантов.
Костянтинопольський напрямок.
На північ від Богоявленки російські війська тиснуть у напрямку Трудового.
Між Богоявленкою та Новоукраїнкою противник просунувся на ділянці завширшки до 7,8 км на глибину до 2,8 км.
Противник продовжує підтягувати резерви до району Пречистівки та Вугледару з метою подальшого посилення тиску у напрямку населених пунктів Успенівка, Константинопольське та Константинопіль.
Курахівський напрямок.
На південній околиці Максимільянівки противник зайняв територію ферми і просунувся вздовж лісосмуги на глибину до 1.5 км.
На захід і на північний захід Перемоги противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на ділянці шириною до 3.25 км на глибину до 1.52 км.
Покровський напрямок.
На північному фланзі ситуація без суттєвих змін. ЗСУ відбили атаки в районі занедбаного Новоторецького, на північний схід і на північ від Миколаївки та в районі Лисівки.
У Нововодмитрівці російські війська продовжують тиснути в районі центру в західному напрямку.
Щодо ситуації в районі Курахівки та Вовченки ситуація на уточненні.
Куп'янський напрямок.
У лісовому масиві на північний захід від Петропавлівки противник просунувся в південному напрямку на глибину до 400 метрів і спробував закріпитися на північно-західній околиці Петропавлівки, де потрапив під вогонь ЗСУ і був відкинутий у ліс.
У районі Колесниківки, Кругляківки, Стельмахівки та Вишневого продовжуються бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності.
Курська область.
У районі н.п. Зелений Шлях, Новоівановка, Крем'яне та Пльохово зберігається висока інтенсивність бойових дій. Ситуація без суттєвих змін."