Больше всего атак врага ВСУ отразили на Кураховском направлении, - Генштаб

На фронте за минувшие сутки зафиксировано 170 боестолкновений. На Кураховском направлении Силы обороны отбили 60 атак врага.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением семи ракет, а также 57 авиаударов, сбросил 108 КАБов, применил 1366 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил 4241 обстрел, из них 160 - из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Харьков, Варваровка, Казачья Лопань, Берестово, Екатериновка, Успеновка, Константинопольское, Великая Новоселка, Раздольное, Курахово, Антоновка, Улаклы, Юрковка, Таврическое, Малая Токмачка и Казацкое.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг штурмовал три раза в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестово и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки и Вишневого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 60 атак позиций наших войск вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.

На Времевском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Трудового. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки, получили жесткий отпор, понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших подразделений четыре раза, успеха эти действия им не принесли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации российская авиация за минувшие сутки нанесла 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ракетных войск и артиллерии и девять районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1460 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 20 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, одну РСЗО, 25 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 77 автомобилей и девять единиц специальной техники оккупантов.

