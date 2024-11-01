Найбільше атак ворога ЗСУ відбили на Курахівському напрямку, - Генштаб

На фронті минулої доби зафіксовано 170 боєзіткнень. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак ворога.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням семи ракет, а також 57 авіаударів, скинув 108 КАБ, застосував 1366 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4241 обстріл, з них 160 з РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Харків, Варварівка, Козача Лопань, Берестове, Катеринівка, Успенівка, Костянтинопольське, Велика Новосілка, Роздольне, Курахове, Антонівка, Улакли, Юрківка, Таврійське, Мала Токмачка та Козацьке.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог штурмував три рази в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Променя, Лисівки та Вишневого.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак позицій наших військ поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій у районах Богоявленки та Трудового. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Новоданилівки, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Придніпровському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших підрозділів чотири рази, успіху ці дії їм не принесли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. За наявною інформацією російська авіація за минулу добу завдала 21 удару із застосуванням 33 КАБів по своїй території.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один засіб ракетних військ і артилерії та дев’ять районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одну РСЗВ, 25 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 77 автомобілів та дев’ять одиниць спеціальної техніки окупантів.

