Из-за перебрасывания войск на войну против Украины России не удается милитаризировать Калининградскую область, - министр обороны Литвы Кащюнас

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что благодаря тому, что Россия перебрасывает свои войска на войну против Украины, ей не удается милитаризировать Калининградскую область, что является примером прямой связи между борьбой Украины и безопасностью Литвы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Кащюнас заявил на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи.

"Вы слышали о Сувальском перешейке, который мы считаем очень слабым местом вблизи нашей территории. Мы анализируем присутствие российских войск в Калининграде и видим, что там пусто. Почему? Потому что они вывели войска из Калининградской области и они сейчас сражаются на поле боя в Украине. Они также сражаются против украинцев в Курской области в России", - рассказал литовский министр.

Кащюнас подчеркнул, что переброска войск из Калининграда является связью между борьбой Украины и безопасностью Литвы.

"Пару месяцев назад они говорили о милитаризации Калининградской области. Это напрямую зависит от вашей борьбы, которая ломает российскую военную машину, вытесняет Россию из других уголков мира и не дает ей реализовать другие возможные сценарии, которые будут угрожать нам напрямую. Это свидетельство того, каким образом ваша борьба нам помогает", - сказал министр обороны Литвы.

