Рашисты нанесли ракетный удар по Херсону: ранен мужчина
Днем 1 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Херсону.
Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на эту минуту известно об одном пострадавшем.
64-летний мужчина, который находился в здании, получил взрывную травму и осколочное ранение лица.
Пострадавшему на месте оказали медпомощь.
Анатолий Шейко
Огусто
