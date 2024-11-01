Рашисты нанесли ракетный удар по Херсону: ранен мужчина

Днем 1 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Херсону.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на эту минуту известно об одном пострадавшем.

64-летний мужчина, который находился в здании, получил взрывную травму и осколочное ранение лица.

Пострадавшему на месте оказали медпомощь.

