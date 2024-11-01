РУС
Более 100 "шахедов" залетели в Беларусь с июля 2024 года, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА

У Білорусь залетіли вже понад 100 "шахедів" із липня 2024 року

С июля 2024 года в Беларусь залетели уже более 100 российских ударных БПЛА типа "Шахед".

Об этом сообщил "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

С 19:00 11 июля 2024 года в воздушное пространство Беларуси залетели 106 "шахедов", 1 российский Supercam и 1 "Орлан".

У Білорусь залетіли вже понад 100 "шахедів" із липня 2024 року

Количество дронов, которые залетели в РБ по месяцам:

  • Июль - 9;
  • Август - 12;
  • Сентябрь - 27;
  • Октябрь - 49;
  • Ноябрь - 9.

"Кроме этого, за время наблюдения подтверждено, что на территории Беларуси было сбито/пало шесть шахедов (и еще один упал в Латвии, пролетев ≈500 км через Беларусь).

Количество же тех, что были локально потеряны уже достигло 28 штук - это в свою очередь означает, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов. И есть все основания полагать, что заходы "шахедов" в воздушное пространство Беларуси не только будут продолжаться, но и их частота будет расти", - отметили аналитики.

за цей час у бульбокраїні збили (або вони самі впали) 6 дронів
01.11.2024 15:04 Ответить
Це дезертирі з ху....лостану, або за горілкою посилали
01.11.2024 15:12 Ответить
пікуй на все, чо робиться з москалями і белорусами. Хай там усі повиздихають.
01.11.2024 16:41 Ответить
Просто ті ''шахеди'' зуб наточили на вусатого таргана...
01.11.2024 17:41 Ответить
 
 