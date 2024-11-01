Более 100 "шахедов" залетели в Беларусь с июля 2024 года, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА
С июля 2024 года в Беларусь залетели уже более 100 российских ударных БПЛА типа "Шахед".
Об этом сообщил "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.
С 19:00 11 июля 2024 года в воздушное пространство Беларуси залетели 106 "шахедов", 1 российский Supercam и 1 "Орлан".
Количество дронов, которые залетели в РБ по месяцам:
- Июль - 9;
- Август - 12;
- Сентябрь - 27;
- Октябрь - 49;
- Ноябрь - 9.
"Кроме этого, за время наблюдения подтверждено, что на территории Беларуси было сбито/пало шесть шахедов (и еще один упал в Латвии, пролетев ≈500 км через Беларусь).
Количество же тех, что были локально потеряны уже достигло 28 штук - это в свою очередь означает, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов. И есть все основания полагать, что заходы "шахедов" в воздушное пространство Беларуси не только будут продолжаться, но и их частота будет расти", - отметили аналитики.
