Более 100 "шахедов" залетели в Беларусь с июля 2024 года, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА

С июля 2024 года в Беларусь залетели уже более 100 российских ударных БПЛА типа "Шахед".

Об этом сообщил "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

С 19:00 11 июля 2024 года в воздушное пространство Беларуси залетели 106 "шахедов", 1 российский Supercam и 1 "Орлан".

Количество дронов, которые залетели в РБ по месяцам:

Июль - 9;

Август - 12;

Сентябрь - 27;

Октябрь - 49;

Ноябрь - 9.

"Кроме этого, за время наблюдения подтверждено, что на территории Беларуси было сбито/пало шесть шахедов (и еще один упал в Латвии, пролетев ≈500 км через Беларусь).

Количество же тех, что были локально потеряны уже достигло 28 штук - это в свою очередь означает, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов. И есть все основания полагать, что заходы "шахедов" в воздушное пространство Беларуси не только будут продолжаться, но и их частота будет расти", - отметили аналитики.

