Более 10 частных школ БПЛА прошли сертификацию в октябре

10 приватних шкіл БпЛА пройшли сертифікацію

Только за октябрь 2024 года более 10 частных школ БпЛА прошли сертификацию. Каждая из них выдает выпускникам сертификаты, которые являются основанием для присвоения военно-учетной специальности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сообщается, что обучение в сертифицированных школах проходит по программе, которую школа разработала на основании требований Минобороны. Также для сертификации школа должна иметь дроны, на которых будущие пилоты будут практиковаться, и опытных преподавателей.

"Сейчас динамика по сертификации очень хорошая, поэтому до 2025 года ее могут пройти все частные школы БпЛА", - отметил Федоров.

Читайте: На 2024-2025 годы законтрактовано 1,8 млн БпЛА на сумму почти 147 млрд грн, - Минобороны

Также он отметил, что сертификация частных школ дает больше возможностей предпринимателям и меняет стандарт качества образования в этой сфере.

"Четкие критерии, контроль и конкуренция среди школ стимулируют развитие рынка БпЛА в Украине", - добавил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рой дронов, управляемые боеприпасы и робособаки: На полигоне Brave1 протестировали технологии для фронта. ВИДЕО

