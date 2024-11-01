Более 10 частных школ БПЛА прошли сертификацию в октябре

Только за октябрь 2024 года более 10 частных школ БпЛА прошли сертификацию. Каждая из них выдает выпускникам сертификаты, которые являются основанием для присвоения военно-учетной специальности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сообщается, что обучение в сертифицированных школах проходит по программе, которую школа разработала на основании требований Минобороны. Также для сертификации школа должна иметь дроны, на которых будущие пилоты будут практиковаться, и опытных преподавателей.



"Сейчас динамика по сертификации очень хорошая, поэтому до 2025 года ее могут пройти все частные школы БпЛА", - отметил Федоров.

Читайте: На 2024-2025 годы законтрактовано 1,8 млн БпЛА на сумму почти 147 млрд грн, - Минобороны

Также он отметил, что сертификация частных школ дает больше возможностей предпринимателям и меняет стандарт качества образования в этой сфере.

"Четкие критерии, контроль и конкуренция среди школ стимулируют развитие рынка БпЛА в Украине", - добавил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рой дронов, управляемые боеприпасы и робособаки: На полигоне Brave1 протестировали технологии для фронта. ВИДЕО