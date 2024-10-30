РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4889 посетителей онлайн
Новости Видео
6 299 13

Рой дронов, управляемые боеприпасы и робособаки: На полигоне Brave1 протестировали технологии для фронта. ВИДЕО

На серии полигонов протестировали 3 технологии для фронта: рой дронов, управляемые боеприпасы и робособаки.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Фронт динамичный, у военных постоянно появляются новые технологические потребности. Некоторые из них - критические, их надо закрывать как можно быстрее, чтобы не дать врагу продвинуться вперед. Сейчас для бойцов особенно актуальны 3 технологии, которые уже оттестировали Brave1 на серии полигонов", - написал он.

Рой дронов

Позволяет одному пилоту управлять целой группой БпЛА. Дроны в рое могут автономно выполнять миссии благодаря работе в группе. Разработчики показали, как работают БпЛА в пределах одного роя дронов, а также продемонстрировали работу этого решения в операциях с роботами.

Управляемые боеприпасы

Поражают цель с повышенной точностью. Такие боеприпасы автоматически наводятся на цель, корректируя собственный полет. Использование этих боеприпасов существенно повышает эффективность боевых вылетов дронов-бомбардировщиков.

Также смотрите: Первого в Украине наземного робота-пожарного допустили к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Робособака

Также протестировали технологию, которую уже активно используют в военных операциях в США и других государствах, - Робособаку. Вы точно видели гражданский аналог этого пса, но военная версия робота показывает очень высокую эффективность.

Робособака выполняет логистические и разведывательные функции при различных погодных условиях и ландшафте. Только на одной зарядке может преодолевать почти 10 километров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевой робопес на службе украинских военных. ВИДЕО

"Технология показывает классный результат, поэтому Brave1 уже коммуницирует с американской компанией, чтобы Силы безопасности и обороны начали использовать робособаку в Украине", - добавил Федоров.

Напомним, стандартам НАТО соответствуют 200 разработок от участников Brave1.

Автор: 

технологии (690) ВСУ (6930) Федоров Михаил (528)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Для кого це?Волонтери,солдати,люди купують за свої кошти,де держава.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:12 Ответить
+2
Багато хороших розробок Brave1, в яких доречі можуть брати участь будь які розумні люди з рівними руками, вже давно працюють на фронті.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:00 Ответить
+2
МО русни наверно тоже с интересом посмотрит.

Хотя, туда наверно и так есть кому отправлять инфу. В промышленных масштабах, так сказать.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для кого це?Волонтери,солдати,люди купують за свої кошти,де держава.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:12 Ответить
? - у 2019...
показать весь комментарий
30.10.2024 17:33 Ответить
Технології рятують життя, коли вони масштабовані. А ноу-хау в єдиному екземплярі може допомогти лише тоді, коли це ядерна бомба.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:16 Ответить
Багато хороших розробок Brave1, в яких доречі можуть брати участь будь які розумні люди з рівними руками, вже давно працюють на фронті.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:00 Ответить
От нащо про це говорити в публічному просторі?! Робіть мовчки
показать весь комментарий
30.10.2024 17:30 Ответить
Зателефонуй їм і поясни. Бо вони такі тупі, що аж...
показать весь комментарий
30.10.2024 18:25 Ответить
спочатку треба занести достатньо бабла до Банкової і тоді вже, якщо ***** дасть "добро" через свого дермака, може щось (часом вже застаріле і неефективне) і запустять для фронту, якщо він ще буде живий від зєлєнскіх експериментів над людьми...
за все в державі відповідає президент.. але воно й досі "нічєво вам нє должен".. понаобирали піаністів, блін..
показать весь комментарий
30.10.2024 17:34 Ответить
ЗЕ повідомив що до мілліона дронів виготовлено...Бутусов сказав, що мають на фронті в більшості народні дрони...І тут ЗЕ вже домовився щоб Рій дронів жужжав на складах...не злити хкуйла
показать весь комментарий
30.10.2024 17:37 Ответить
Всі біди від базікання. Скоріше умисного. Демократично здають.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:49 Ответить
На Заході Европи протестували технологію, яку вже активно використовують у військових операціях у США та інших державах .....

Ми дуже за них радіЙЙЙомо .....
показать весь комментарий
30.10.2024 17:52 Ответить
МО русни наверно тоже с интересом посмотрит.

Хотя, туда наверно и так есть кому отправлять инфу. В промышленных масштабах, так сказать.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:20 Ответить
Зробіть такого робособаку, щоб доліз непомітним прямісінько до пуйла і засобачив його...
показать весь комментарий
30.10.2024 21:26 Ответить
Интересно - как выглядит роботособачья свадьба?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:23 Ответить
 
 