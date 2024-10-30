Рой дронов, управляемые боеприпасы и робособаки: На полигоне Brave1 протестировали технологии для фронта. ВИДЕО

На серии полигонов протестировали 3 технологии для фронта: рой дронов, управляемые боеприпасы и робособаки.

"Фронт динамичный, у военных постоянно появляются новые технологические потребности. Некоторые из них - критические, их надо закрывать как можно быстрее, чтобы не дать врагу продвинуться вперед. Сейчас для бойцов особенно актуальны 3 технологии, которые уже оттестировали Brave1 на серии полигонов", - написал он.

Рой дронов

Позволяет одному пилоту управлять целой группой БпЛА. Дроны в рое могут автономно выполнять миссии благодаря работе в группе. Разработчики показали, как работают БпЛА в пределах одного роя дронов, а также продемонстрировали работу этого решения в операциях с роботами.

Управляемые боеприпасы

Поражают цель с повышенной точностью. Такие боеприпасы автоматически наводятся на цель, корректируя собственный полет. Использование этих боеприпасов существенно повышает эффективность боевых вылетов дронов-бомбардировщиков.

Робособака

Также протестировали технологию, которую уже активно используют в военных операциях в США и других государствах, - Робособаку. Вы точно видели гражданский аналог этого пса, но военная версия робота показывает очень высокую эффективность.

Робособака выполняет логистические и разведывательные функции при различных погодных условиях и ландшафте. Только на одной зарядке может преодолевать почти 10 километров.

"Технология показывает классный результат, поэтому Brave1 уже коммуницирует с американской компанией, чтобы Силы безопасности и обороны начали использовать робособаку в Украине", - добавил Федоров.

Напомним, стандартам НАТО соответствуют 200 разработок от участников Brave1.