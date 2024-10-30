Рій дронів, керовані боєприпаси і робособаки: На полігоні Brave1 протестували технології для фронту. ВIДЕО

На серії полігонів протестували 3 технології для фронту: рій дронів, керовані боєприпаси і робособаки.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров

"Фронт динамічний, у військових постійно зʼявляються нові технологічні потреби. Деякі з них — критичні, їх треба закривати якнайшвидше, щоб не дати ворогу просунутися вперед. Зараз для бійців особливо актуальні 3 технології, які вже відтестували Brave1 на серії полігонів", - написав він.

Рій дронів

Дає змогу одному пілоту керувати цілою групою БпЛА. Дрони в рою можуть автономно виконувати місії завдяки роботі в групі. Розробники показали, як працюють БпЛА в межах одного рою дронів, а також продемонстрували роботу цього рішення в операціях з роботами.

Керовані боєприпаси

Уражають ціль з підвищеною точністю. Такі боєприпаси автоматично наводяться на ціль, коригуючи власний політ. Використання цих боєприпасів суттєво підвищує ефективність бойових вильотів дронів-бомберів.

Робособака

Також протестували технологію, яку вже активно використовують у військових операціях у США та інших державах, — Робособаку. Ви точно бачили цивільний аналог цього пса, але військова версія робота показує дуже високу ефективність.

Робособака виконує логістичні та розвідувальні функції за різних погодних умов та ландшафту. Тільки на одній зарядці може долати майже 10 кілометрів.

"Технологія показує класний результат, тому Brave1 уже комунікує з американською компанією, щоб Сили безпеки і оборони почали використовувати робособаку в Україні", - додав Федоров.

Нагадаємо, стандартам НАТО відповідають 200 розробок від учасників Brave1.