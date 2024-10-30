УКР
Рій дронів, керовані боєприпаси і робособаки: На полігоні Brave1 протестували технології для фронту. ВIДЕО

На серії полігонів протестували 3 технології для фронту:  рій дронів, керовані боєприпаси і робособаки.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Фронт динамічний, у військових постійно зʼявляються нові технологічні потреби. Деякі з них — критичні, їх треба закривати якнайшвидше, щоб не дати ворогу просунутися вперед. Зараз для бійців особливо актуальні 3 технології, які вже відтестували Brave1 на серії полігонів", - написав він.

Рій дронів

Дає змогу одному пілоту керувати цілою групою БпЛА. Дрони в рою можуть автономно виконувати місії завдяки роботі в групі. Розробники показали, як працюють БпЛА в межах одного рою дронів, а також продемонстрували роботу цього рішення в операціях з роботами.

Керовані боєприпаси

Уражають ціль з підвищеною точністю. Такі боєприпаси автоматично наводяться на ціль, коригуючи власний політ. Використання цих боєприпасів суттєво підвищує ефективність бойових вильотів дронів-бомберів.

Також дивіться: Першого в Україні наземного робота-пожежника допустили до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Робособака

Також протестували технологію, яку вже активно використовують у військових операціях у США та інших державах, — Робособаку. Ви точно бачили цивільний аналог цього пса, але військова версія робота показує дуже високу ефективність.

Робособака виконує логістичні та розвідувальні функції за різних погодних умов та ландшафту. Тільки на одній зарядці може долати майже 10 кілометрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий робопес на службі українських військових. ВIДЕО

"Технологія показує класний результат, тому Brave1 уже комунікує з американською компанією, щоб Сили безпеки і оборони почали використовувати робособаку в Україні", - додав Федоров.

Нагадаємо, стандартам НАТО відповідають 200 розробок від учасників Brave1.

технології (899) ЗСУ (7940) Федоров Михайло (935)
Топ коментарі
+2
Для кого це?Волонтери,солдати,люди купують за свої кошти,де держава.
показати весь коментар
30.10.2024 17:12 Відповісти
+2
Багато хороших розробок Brave1, в яких доречі можуть брати участь будь які розумні люди з рівними руками, вже давно працюють на фронті.
показати весь коментар
30.10.2024 18:00 Відповісти
+2
МО русни наверно тоже с интересом посмотрит.

Хотя, туда наверно и так есть кому отправлять инфу. В промышленных масштабах, так сказать.
показати весь коментар
30.10.2024 18:20 Відповісти
Для кого це?Волонтери,солдати,люди купують за свої кошти,де держава.
показати весь коментар
30.10.2024 17:12 Відповісти
? - у 2019...
показати весь коментар
30.10.2024 17:33 Відповісти
Технології рятують життя, коли вони масштабовані. А ноу-хау в єдиному екземплярі може допомогти лише тоді, коли це ядерна бомба.
показати весь коментар
30.10.2024 17:16 Відповісти
Багато хороших розробок Brave1, в яких доречі можуть брати участь будь які розумні люди з рівними руками, вже давно працюють на фронті.
показати весь коментар
30.10.2024 18:00 Відповісти
От нащо про це говорити в публічному просторі?! Робіть мовчки
показати весь коментар
30.10.2024 17:30 Відповісти
Зателефонуй їм і поясни. Бо вони такі тупі, що аж...
показати весь коментар
30.10.2024 18:25 Відповісти
спочатку треба занести достатньо бабла до Банкової і тоді вже, якщо ***** дасть "добро" через свого дермака, може щось (часом вже застаріле і неефективне) і запустять для фронту, якщо він ще буде живий від зєлєнскіх експериментів над людьми...
за все в державі відповідає президент.. але воно й досі "нічєво вам нє должен".. понаобирали піаністів, блін..
показати весь коментар
30.10.2024 17:34 Відповісти
ЗЕ повідомив що до мілліона дронів виготовлено...Бутусов сказав, що мають на фронті в більшості народні дрони...І тут ЗЕ вже домовився щоб Рій дронів жужжав на складах...не злити хкуйла
показати весь коментар
30.10.2024 17:37 Відповісти
Всі біди від базікання. Скоріше умисного. Демократично здають.
показати весь коментар
30.10.2024 17:49 Відповісти
На Заході Европи протестували технологію, яку вже активно використовують у військових операціях у США та інших державах .....

Ми дуже за них радіЙЙЙомо .....
показати весь коментар
30.10.2024 17:52 Відповісти
МО русни наверно тоже с интересом посмотрит.

Хотя, туда наверно и так есть кому отправлять инфу. В промышленных масштабах, так сказать.
показати весь коментар
30.10.2024 18:20 Відповісти
Зробіть такого робособаку, щоб доліз непомітним прямісінько до пуйла і засобачив його...
показати весь коментар
30.10.2024 21:26 Відповісти
Интересно - как выглядит роботособачья свадьба?
показати весь коментар
31.10.2024 13:23 Відповісти
 
 