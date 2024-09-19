200 розробок від учасників Brave1 відповідають стандартам НАТО, - Федоров

Стандартам НАТО відповідають 200 розробок від учасників Brave1.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Чому важлива кодифікація для розробок

Кодифіковані розробки держава може контрактувати та постачати на фронт. Завдяки кодифікації різні країни використовують однакові назви й коди для військової техніки та запчастин.

Він зауважив, що кодифіковані розробки містяться в одному реєстрі, це допомагає аналізувати потреби Сил оборони та інтегрує українські оборонні інновації в євроатлантичний простір.

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Brave1 допомагає учасникам кластера успішно дійти до етапу кодифікації, залучити інвестиції, отримати грантову підтримку й випробувати розробку на полігоні, щоб рішення було максимально якісним та готовим до використання військовими.



Уже кодифіковано 200 розробок. Серед них:

110+ безпілотників

30+ наземних роботизованих комплексів

30+ засобів радіоелектронної боротьби

засоби зв’язку, транспорт та інші технологічні оборонні рішення

Міністр додав, що значну частину вже закуповують та активно використовують наші військові.

"Долучайтеся до Brave1, кластер допоможе довести розробку від ідеї до закупівлі державною та поставки на фронт", - закликав Федоров.

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Довідково:

Brave1 - це кластер для розвитку Defense Tech в Україні. Команда та профільні експерти кластеру надають розробникам фінансову, інформаційну та організаційну підтримку заради технологічної переваги над ворогом та нашої перемоги.

Кластер Brave1 був створений рік тому для швидкого й ефективного розвитку defense-tech ринку. Станом на квітень до нього входило понад 900 інноваторів, які створили більш ніж 1600 розробок.