200 розробок від учасників Brave1 відповідають стандартам НАТО, - Федоров
Стандартам НАТО відповідають 200 розробок від учасників Brave1.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Чому важлива кодифікація для розробок
Кодифіковані розробки держава може контрактувати та постачати на фронт. Завдяки кодифікації різні країни використовують однакові назви й коди для військової техніки та запчастин.
Він зауважив, що кодифіковані розробки містяться в одному реєстрі, це допомагає аналізувати потреби Сил оборони та інтегрує українські оборонні інновації в євроатлантичний простір.
Brave1 допомагає учасникам кластера успішно дійти до етапу кодифікації, залучити інвестиції, отримати грантову підтримку й випробувати розробку на полігоні, щоб рішення було максимально якісним та готовим до використання військовими.
Уже кодифіковано 200 розробок. Серед них:
- 110+ безпілотників
- 30+ наземних роботизованих комплексів
- 30+ засобів радіоелектронної боротьби
- засоби зв’язку, транспорт та інші технологічні оборонні рішення
Міністр додав, що значну частину вже закуповують та активно використовують наші військові.
"Долучайтеся до Brave1, кластер допоможе довести розробку від ідеї до закупівлі державною та поставки на фронт", - закликав Федоров.
Довідково:
Brave1 - це кластер для розвитку Defense Tech в Україні. Команда та профільні експерти кластеру надають розробникам фінансову, інформаційну та організаційну підтримку заради технологічної переваги над ворогом та нашої перемоги.
Кластер Brave1 був створений рік тому для швидкого й ефективного розвитку defense-tech ринку. Станом на квітень до нього входило понад 900 інноваторів, які створили більш ніж 1600 розробок.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.forbes.com/sites/davidhambling/
Мініатюрний лазерний неконтактний запал, вилучений з українського **********.
Публікація Z-блогера розкриває нову українську секретну зброю: бомбовий детонатор безпілотника з лазерним датчиком для вимірювання відстані до цілі.
«Все, у кого была лазерная рулетка, знают, о чем я говорю», - говорить Z-розробник БПЛА, зазначаючи, що вона може здетонувати бомбу при будь-якому бажаному віддаленні від цілі.
Z-розробник UAV описує це як простий пристрій без технологічної магії. Але досвід часів Другої світової війни показує, наскільки ефективним може бути цей тип повітряної зброї. І, зазначає він, російська бюрократична система закупівель не дає їм отримати нічого подібного.
https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/66d8531d7a4b9f8408e7b509/PTM3/960x0.jpg?format=jpg&width=1440 https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/66d8531d7a4b9f8408e7b509/PTM3/960x0.jpg?format=jpg&width=1440 https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/66d8531d7a4b9f8408e7b509/PTM3/960x0.jpg?format=jpg&width=1440 https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/66d8531d7a4b9f8408e7b509/PTM3/960x0.jpg?format=jpg&width=1440 https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/66d8531d7a4b9f8408e7b509/PTM3/960x0.jpg?format=jpg&width=1440
Рашист наближається до міни ПТМ-3, скинутої безпілотником
Українці проявили рідкісний талант у створенні нових запалів для старої зброї. Найвідомішим прикладом є підривник «Джонні» або «Джонік», встановлений на протитанкові міни ПТМ-3 радянських часів .
Типовий підривач - це просте реле тиску, яке спрацьовує лише тоді, коли по ньому проїжджає гусениця танка. Запобіжник "Джонні" додає магнітометр і акселерометр. Магнітометр детонує міну, коли великий металевий об'єкт наближається близько, тому міна спрацьовує, коли гусениці танків проходять по обидві сторони від неї, не торкаючись. Акселерометр означає, що будь-яка спроба перемістити міну виключається.
Аналітик Twitter/X Рой задокументував кілька інших нових детонаторів, пов'язаних із дроновими мінами, із затримкою часу та магнітними чи іншими датчиками. Безпілотники встановлюють цю зброю на дорогах далеко за лінією ворога
«Україна систематично мінувала російські логістичні шляхи глибиною до 15 км різними протитранспортними мінами», - сказав мені Рой. «Вони роблять це вночі за допомогою важких безпілотників, де вони повинні бути дуже ефективними для знищення легких транспортних засобів, доки, ймовірно, не будуть очищені наступного дня».
Лазерний запал - це крок вперед у витонченості. Хоча його можна використовувати як міну поза маршрутом, це тип, пов'язаний з прямими ударами по цілям як у повітрі, так і на землі, варіант класичного безконтактного підривника.
Лазерна зброя
Дешеві міцні твердотільні лазери означають, що тепер ви можете придбати https://www.amazon.com/Charcity-Distance-Waterproof-Pythagorean-Measuring/dp/B0CF25L9V8/ref=sr_1_1_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.4ZGR--WhnN3dtLwEP4K57efBZYuKVwSMjfgNz2sGdjVY6UOzwmW8CaMMA5_UnNVMiJ2CXIwfotonRShFU2784b2M5CDovqwsJpMzrn23_m5Hd8so42QBjPC95aZgiLRjaQRX3Uk1FNHOT1CoamdXV9TdwwvBFdvhdWlJc_JxtV4C0MipBLgUZE4G2H10B_KV7uy2RW9vrKbsBWK0pg34Y0A1973f1sHdebLdFWnQpD3ojSegVX5jtHX3KUd0mLsWnUzPk3CKi-HXwI05NtZa-3wJAQ8kQGu5RgVn0xCbAqk.K9PjdUBLDyOhqi_tLiT2k8n5vL4GhmbUH8Pp06IPQmU&dib_tag=se&keywords=laser+tape+measure&qid=1725449264&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 лазерний вимірювач менш ніж за 20 доларів , і українські інженери, схоже, застосували ту саму технологію.
«Микроконтроллер ATmega328, усилитель напряжения, МОП-транзисторы - всё стандартно», - каже Z-розробник UAV. «На что имеет смысл обратить внимание - [українці] абсолютно верно идут путем электрофикации боеприпасов».
Він зазначає, що у підривнику також є резервний контактний детонатор на випадок відмови лазерної системи.
Це не є повною несподіванкою. Раніше українські розробники звернулися до https://brave1.gov.ua/en/ прискорювача оборонних технологій Brave1 з планами створення повітряного підривника для бомб безпілотників. Він важить пару унцій, сумісний з різноманітними гранатами та іншими ************ та може бути налаштований на вибух на висоті 6-10 футів над землею. Важливо те, що він коштує менше 40 доларів і його можна виготовити в Україні.
Цей пристрій або щось подібне зараз може бути у виробництві завдяки Brave1. Як і самі безпілотники, його, ймовірно, збирають вручну в невеликих майстернях з імпортних комерційних компонентів.
Тим часом Z-розробник UAV зазначає у другій публікації, що рф не має нічого схожого на лазерний безконтактний підривник або "Джонні", тому що люди, які керують процесом закупівель, за його словами, дебіли.
Z-розробник БПЛА каже, що йому відомі щонайменше чотири випадки, коли люди приносили вироби, подібні до підривника "Джонні", до "міністерства оборони рф", але їм було відмовлено, оскільки бюрократам не подобалися складні електронні системи, якими б надійними вони не були.
«Отличие дебила от недебила заключается в непонимании сущности окружающих вещей и отсутствии желания в них разбираться», - каже UAV. "Все эти программы и демонические транзисторы его пугают".
У підсумку українці мають "Джонні" і «100-500 типів детонаторів», а рашисти мають «палку з тумблером і щасливих ідіотів».
Він зазначає, що деякі невеликі незалежні російські підприємства, такі як виробники безпілотників «Овод», здатні створювати передові ефективні системи, але Z-розробник UAV зневірився у військовій установі.
Хоча новий український пристрій може не відповідати стандартам Пентагону щодо надійності, міцності та безпеки, він надає цінні нові можливості.
Ці підривачі зроблять https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/03/12/ukraines-flying-claymore-mines-cut-down-russian-infantry/ протипіхотні удари безпілотних бомб і FPV значно смертоноснішими. Ймовірно, вони також будуть використовуватися https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/08/29/video-shows-ukrainian-interceptors-downing-over-100-russian-drones/ на нових безпілотниках-перехоплювачах, щоб значно підвищити шанси на знищення. І українські інженери працюватимуть над наступним проектом із використання дешевої, потужної та легкодоступної електроніки.".