Первого в Украине наземного робота-пожарного допустили к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к эксплуатации в подразделениях ВСУ инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Роботизированный комплекс пожаротушения - подвижная гусеничная платформа со специальным оборудованием для подачи воды под давлением или специальной пены, которая тушит пламя. С помощью пульта управления оператор из безопасного места направляет робота к эпицентру возгорания. Поток жидкости, которая подается на источник горения, можно регулировать дистанционно", - пояснили в ведомстве.

Какие характеристики робота-пожарного?

Робот-пожарный работает на расстоянии до 2 км от оператора на открытой местности и до 400 м на пересеченной. Изображение с опасного участка, где происходит ликвидация возгорания, оператор получает с видеокамеры объективного контроля, которая установлена на платформе.

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Как отметили в Минобороны, наземный роботизированный комплекс изначально разрабатывался для нужд гражданских чрезвычайно-спасательных служб, однако машиной заинтересовались военные.

Для чего нужен?

Такой робот нужен, например, на местности, где есть невзорвавшиеся боеприпасы, в приближении к горящей технике, в которой есть риск детонации боекомплекта, а также в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих.

Также по требованию военных эта роботизированная платформа получила усиленную ходовую часть. Также увеличена дальность управления и время автономной работы.

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Благодаря гусеничному шасси этот робот-пожарный может преодолевать сложный рельеф местности, переезжать горящие обломки, работать при экстремальных температурах и с помощью своего водомета создавать так называемую "водную стену".