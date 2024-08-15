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Первого в Украине наземного робота-пожарного допустили к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к эксплуатации в подразделениях ВСУ инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Роботизированный комплекс пожаротушения - подвижная гусеничная платформа со специальным оборудованием для подачи воды под давлением или специальной пены, которая тушит пламя. С помощью пульта управления оператор из безопасного места направляет робота к эпицентру возгорания. Поток жидкости, которая подается на источник горения, можно регулировать дистанционно", - пояснили в ведомстве.

Какие характеристики робота-пожарного?

Робот-пожарный работает на расстоянии до 2 км от оператора на открытой местности и до 400 м на пересеченной. Изображение с опасного участка, где происходит ликвидация возгорания, оператор получает с видеокамеры объективного контроля, которая установлена на платформе.

Пожежний наземний робот допущений до експлуатації у військах

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Как отметили в Минобороны, наземный роботизированный комплекс изначально разрабатывался для нужд гражданских чрезвычайно-спасательных служб, однако машиной заинтересовались военные.

Для чего нужен?

Такой робот нужен, например, на местности, где есть невзорвавшиеся боеприпасы, в приближении к горящей технике, в которой есть риск детонации боекомплекта, а также в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих.

Также по требованию военных эта роботизированная платформа получила усиленную ходовую часть. Также увеличена дальность управления и время автономной работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ проходят испытания роботизированные и беспилотные системы для выполнения задач на передовой, - Минобороны

Благодаря гусеничному шасси этот робот-пожарный может преодолевать сложный рельеф местности, переезжать горящие обломки, работать при экстремальных температурах и с помощью своего водомета создавать так называемую "водную стену".

Автор: 

Минобороны (9327) технологии (670) робот (52)


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Топ комментарии
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Що ти цим сказать хочеш? Я пояснив що не все завжди "гладко" починається І на зорі авіації люди гинули на фанерно-полотняних "етажерках" І гинули люди на випробуваннях інших інженерних новинок Так і загинув брат Кеннеді Ти пропонуєш чекать поки "хтось" зробить та "відшліфує" технологію - а потім її тобі "принесе на блюдечку"? Наївний!
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15.08.2024 14:25
+1
Я тебе "послав"? ІДИ !!! Можеш до Ілона Маска Він там космічний корабель на Марс готує Злітаєш Ти там ще не був Домовишся з марсіанами про допомогу - "щоб життя українців було кращим"
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15.08.2024 15:32
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Правила форума Совет форумчан
Ага в резинових гусеницях через вогонь.
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15.08.2024 11:41 Ответить
Ну пожежники також не по вогню бігають хіба у крайніх випадках... але тут дійсно навіть той блок управління пластиковий а не покритий вогненепровідними матеріалами....

чисто навіть ІЧ випромінювання від вогня може його нагріти та вивести з ладу....

Хоча погодтесь в зонах можливих обстрілів це краще чим ризикувати життям пожежників або де хімічне забруднення
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15.08.2024 12:48 Ответить
А що заважає зробить такий на базі Т-62? Спеціально для арсеналів чи для гасіння пожеж на бурових чи в лісах? Снарядів у нас для цих танків обмаль - хіба що переобладнувать під БРЕМи (ще в радянські часи такі пожежні танки робилися з Т-54/55 - але з екіпажами )
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15.08.2024 12:12 Ответить
у нього немає автоматичної трансмісії щоб керувати дистанційно... і не думаю що ще залишились інженери що можуть таке розробити
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15.08.2024 12:49 Ответить
Я висунув припущення! Можна це переобладнать - чи ні - справа інша Це вже справа інженерів Літаки 30-х теж не могли буть переобладнані для дистанційного управління Але ж в часи ІІ Світової такі спроби були Читав - нібито і брат майбутнього президента Кеннеді мав до цього стосунок
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15.08.2024 13:06 Ответить
Ти забув написати, що в літаку з дистанційним управлінням брат Кеннеді сгинул, бо це не було ще серйозною технологією.
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15.08.2024 14:13 Ответить
Що ти цим сказать хочеш? Я пояснив що не все завжди "гладко" починається І на зорі авіації люди гинули на фанерно-полотняних "етажерках" І гинули люди на випробуваннях інших інженерних новинок Так і загинув брат Кеннеді Ти пропонуєш чекать поки "хтось" зробить та "відшліфує" технологію - а потім її тобі "принесе на блюдечку"? Наївний!
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15.08.2024 14:25 Ответить
Це я ще тобі не "хамив" А просто емоційно пояснив що ти з нормальних посилів робиш неправильні всновки! По-друге - ти без дозволу вліз зі своїми "сентенціями" в чужий діалог - бо я звертався не до тебе
По-третє - якщо тобі не відомо що звернення на "ви" до незнайомої людини нав"язане нам кацапами після захоплення України - то ти ще й неук! Почитай "Волинські грамоти" (збірник цивільно-правових документів 16-18 ст)
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15.08.2024 14:37 Ответить
Ну вибач, завадив дітям обговорювати дорослі речі, про які вони поняття не мають, навіть якщо їм по 60 років. Вивчай матчастину і потім лізь, а це обговорення - це моє життя і життя людей, яких я захищаю просто зараз, це моя професія і ображати її нікому не дозволю. Навіть дітям.
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15.08.2024 14:44 Ответить
Йди в сраку! Влізло "мурло" в чужий діалог Не розібралося у суті спору Та ще й корчить з себе "наставника"! Сиди в своїй "Британії" і не вчи нас жить!
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15.08.2024 14:48 Ответить
Я на відміну від тебе не ховаюся і не відсиджуюся, не лізу з дитячими бяками і не гавкаю, як собака, три дні тому я був у Києві, позавчора в Даммамі (якщо знаєш, що це, і це не курорт), вчора у Варшаві, сьогодні в Лондоні, завтра вранці буду у Львові, і ввечері в Києві. Я роблю все, щоб життя українців було кращим, і я не вожу туди сюди нібито допомогу, знімаючи з українців і британців гроші по п'ять разів за одне й те саме, я це бачу і мені неприємно.
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15.08.2024 14:55 Ответить
Та мені "похєр" - чим ти займаєшся "десь"
Я бачу - чим ти займаєшся ТУТ!
А я дійсно - "відсиджуюся" На дивані Ще з 2016-го З протезованою ногою! Ще питання є?
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15.08.2024 15:00 Ответить
Не до таких, як ти, хто тільки й писить про свої поранення, питань немає, сиди далі. У мене побільше поранень і прямих від куль і ножів, але не сиджу на дивані. Хоч матчастину вчи, дитинко поранене.
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15.08.2024 15:20 Ответить
Я тебе "послав"? ІДИ !!! Можеш до Ілона Маска Він там космічний корабель на Марс готує Злітаєш Ти там ще не був Домовишся з марсіанами про допомогу - "щоб життя українців було кращим"
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15.08.2024 15:32 Ответить
Точно як кацап'є, починає з виглядом розумного, через 30 секунд розум закінчується і пішов мат із понтами. Ну-ну.
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15.08.2024 20:53 Ответить
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15.08.2024 21:16 Ответить
Якщо пишіть, пишіть точно як було, а не так як вам хочеться. Брат Кеннеді загинув тому, що почав застосовувати цю технологію без випробувань, відразу застосував і відразу загинув. Але іграшка вгорі погана копія китайського обладнання, яке теж погане і ніде не застосовується. Там немає нічого українського, навіть монітор не український.
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15.08.2024 14:33 Ответить
100% виріб тільки для розпилу. По пожежному рукаву ніхто не прокачає воду під необхідним тиском на 400 метрів, тим паче на 2 кілометри, рукав порве до еденей мати зараз. Соромно має бути всім пожежникам на таке фуфло, але там пожежників немає, тільки злодії. Фу.
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15.08.2024 14:11 Ответить
І ще, вага пожежного рукава 800 кілограм, зусилля для його протягування потрібне 0,4 тонни, тяга автомобіля 0,3 - 0,5 тонн. Тобто це фуфло не може працювати навіть без води!!! Ганьба!!!
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15.08.2024 14:19 Ответить
 
 