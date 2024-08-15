Первого в Украине наземного робота-пожарного допустили к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО
В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к эксплуатации в подразделениях ВСУ инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"Роботизированный комплекс пожаротушения - подвижная гусеничная платформа со специальным оборудованием для подачи воды под давлением или специальной пены, которая тушит пламя. С помощью пульта управления оператор из безопасного места направляет робота к эпицентру возгорания. Поток жидкости, которая подается на источник горения, можно регулировать дистанционно", - пояснили в ведомстве.
Какие характеристики робота-пожарного?
Робот-пожарный работает на расстоянии до 2 км от оператора на открытой местности и до 400 м на пересеченной. Изображение с опасного участка, где происходит ликвидация возгорания, оператор получает с видеокамеры объективного контроля, которая установлена на платформе.
Как отметили в Минобороны, наземный роботизированный комплекс изначально разрабатывался для нужд гражданских чрезвычайно-спасательных служб, однако машиной заинтересовались военные.
Для чего нужен?
Такой робот нужен, например, на местности, где есть невзорвавшиеся боеприпасы, в приближении к горящей технике, в которой есть риск детонации боекомплекта, а также в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих.
Также по требованию военных эта роботизированная платформа получила усиленную ходовую часть. Также увеличена дальность управления и время автономной работы.
Благодаря гусеничному шасси этот робот-пожарный может преодолевать сложный рельеф местности, переезжать горящие обломки, работать при экстремальных температурах и с помощью своего водомета создавать так называемую "водную стену".
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чисто навіть ІЧ випромінювання від вогня може його нагріти та вивести з ладу....
Хоча погодтесь в зонах можливих обстрілів це краще чим ризикувати життям пожежників або де хімічне забруднення
По-третє - якщо тобі не відомо що звернення на "ви" до незнайомої людини нав"язане нам кацапами після захоплення України - то ти ще й неук! Почитай "Волинські грамоти" (збірник цивільно-правових документів 16-18 ст)
Я бачу - чим ти займаєшся ТУТ!
А я дійсно - "відсиджуюся" На дивані Ще з 2016-го З протезованою ногою! Ще питання є?