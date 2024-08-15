Першого в Україні наземного робота-пожежника допустили до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО
У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до експлуатації у підрозділах ЗСУ інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Роботизований комплекс пожежогасіння – рухома гусенична платформа зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни, що гасить полум’я. За допомогою пульта керування оператор із безпечного місця направляє робота до епіцентру загорання. Потік рідини, яка подається на джерело горіння, можна регулювати дистанційно", - пояснили у відомстві.
Які характеристики робота-пожежника?
Робот-пожежник працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості й до 400 м на пересіченій. Зображення з небезпечної ділянки, де відбувається ліквідація загорання, оператор отримує з відеокамери об’єктивного контролю, яка встановлена на платформі.
Як зауважили у Міноборони, наземний роботизований комплекс початково розроблявся для потреб цивільних надзвичайно-рятувальних служб, однак машиною зацікавились військові.
Для чого потрібен?
Такий робот потрібен, наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках, пов’язаних із ризиком для життя і здоров’я військовослужбовців.
Також на вимогу військових ця роботизована платформа отримала посилену ходову частину. Також збільшено дальність управління і час автономної роботи.
Завдяки гусеничному шасі цей робот-пожежник може долати складний рельєф місцевості, переїжджати палаючі уламки, працювати при екстремальних температурах і за допомогою свого водомета створювати так звану "водну стіну".
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чисто навіть ІЧ випромінювання від вогня може його нагріти та вивести з ладу....
Хоча погодтесь в зонах можливих обстрілів це краще чим ризикувати життям пожежників або де хімічне забруднення
По-третє - якщо тобі не відомо що звернення на "ви" до незнайомої людини нав"язане нам кацапами після захоплення України - то ти ще й неук! Почитай "Волинські грамоти" (збірник цивільно-правових документів 16-18 ст)
Я бачу - чим ти займаєшся ТУТ!
А я дійсно - "відсиджуюся" На дивані Ще з 2016-го З протезованою ногою! Ще питання є?