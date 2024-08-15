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Першого в Україні наземного робота-пожежника допустили до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до експлуатації у підрозділах ЗСУ інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Роботизований комплекс пожежогасіння – рухома гусенична платформа зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни, що гасить полум’я. За допомогою пульта керування оператор із безпечного місця направляє робота до епіцентру загорання. Потік рідини, яка подається на джерело горіння, можна регулювати дистанційно", - пояснили у відомстві.

Які характеристики робота-пожежника?

Робот-пожежник працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості й до 400 м на пересіченій. Зображення з небезпечної ділянки, де відбувається ліквідація загорання, оператор отримує з відеокамери об’єктивного контролю, яка встановлена на платформі.

Пожежний наземний робот допущений до експлуатації у військах

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Як зауважили у Міноборони, наземний роботизований комплекс початково розроблявся для потреб цивільних надзвичайно-рятувальних служб, однак машиною зацікавились військові.

Для чого потрібен?

Такий робот потрібен, наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках, пов’язаних із ризиком для життя і здоров’я військовослужбовців.

Також на вимогу військових ця роботизована платформа отримала посилену ходову частину. Також збільшено дальність управління і час автономної роботи.

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Завдяки гусеничному шасі цей робот-пожежник може долати складний рельєф місцевості, переїжджати палаючі уламки, працювати при екстремальних температурах і за допомогою свого водомета створювати так звану "водну стіну".

Автор: 

Міноборони (7361) технології (812) робот (104)


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Топ коментарі
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Що ти цим сказать хочеш? Я пояснив що не все завжди "гладко" починається І на зорі авіації люди гинули на фанерно-полотняних "етажерках" І гинули люди на випробуваннях інших інженерних новинок Так і загинув брат Кеннеді Ти пропонуєш чекать поки "хтось" зробить та "відшліфує" технологію - а потім її тобі "принесе на блюдечку"? Наївний!
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15.08.2024 14:25
+1
Я тебе "послав"? ІДИ !!! Можеш до Ілона Маска Він там космічний корабель на Марс готує Злітаєш Ти там ще не був Домовишся з марсіанами про допомогу - "щоб життя українців було кращим"
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15.08.2024 15:32
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Ага в резинових гусеницях через вогонь.
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15.08.2024 11:41 Відповісти
Ну пожежники також не по вогню бігають хіба у крайніх випадках... але тут дійсно навіть той блок управління пластиковий а не покритий вогненепровідними матеріалами....

чисто навіть ІЧ випромінювання від вогня може його нагріти та вивести з ладу....

Хоча погодтесь в зонах можливих обстрілів це краще чим ризикувати життям пожежників або де хімічне забруднення
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15.08.2024 12:48 Відповісти
А що заважає зробить такий на базі Т-62? Спеціально для арсеналів чи для гасіння пожеж на бурових чи в лісах? Снарядів у нас для цих танків обмаль - хіба що переобладнувать під БРЕМи (ще в радянські часи такі пожежні танки робилися з Т-54/55 - але з екіпажами )
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15.08.2024 12:12 Відповісти
у нього немає автоматичної трансмісії щоб керувати дистанційно... і не думаю що ще залишились інженери що можуть таке розробити
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15.08.2024 12:49 Відповісти
Я висунув припущення! Можна це переобладнать - чи ні - справа інша Це вже справа інженерів Літаки 30-х теж не могли буть переобладнані для дистанційного управління Але ж в часи ІІ Світової такі спроби були Читав - нібито і брат майбутнього президента Кеннеді мав до цього стосунок
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15.08.2024 13:06 Відповісти
Ти забув написати, що в літаку з дистанційним управлінням брат Кеннеді сгинул, бо це не було ще серйозною технологією.
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15.08.2024 14:13 Відповісти
Що ти цим сказать хочеш? Я пояснив що не все завжди "гладко" починається І на зорі авіації люди гинули на фанерно-полотняних "етажерках" І гинули люди на випробуваннях інших інженерних новинок Так і загинув брат Кеннеді Ти пропонуєш чекать поки "хтось" зробить та "відшліфує" технологію - а потім її тобі "принесе на блюдечку"? Наївний!
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15.08.2024 14:25 Відповісти
Це я ще тобі не "хамив" А просто емоційно пояснив що ти з нормальних посилів робиш неправильні всновки! По-друге - ти без дозволу вліз зі своїми "сентенціями" в чужий діалог - бо я звертався не до тебе
По-третє - якщо тобі не відомо що звернення на "ви" до незнайомої людини нав"язане нам кацапами після захоплення України - то ти ще й неук! Почитай "Волинські грамоти" (збірник цивільно-правових документів 16-18 ст)
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15.08.2024 14:37 Відповісти
Ну вибач, завадив дітям обговорювати дорослі речі, про які вони поняття не мають, навіть якщо їм по 60 років. Вивчай матчастину і потім лізь, а це обговорення - це моє життя і життя людей, яких я захищаю просто зараз, це моя професія і ображати її нікому не дозволю. Навіть дітям.
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15.08.2024 14:44 Відповісти
Йди в сраку! Влізло "мурло" в чужий діалог Не розібралося у суті спору Та ще й корчить з себе "наставника"! Сиди в своїй "Британії" і не вчи нас жить!
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15.08.2024 14:48 Відповісти
Я на відміну від тебе не ховаюся і не відсиджуюся, не лізу з дитячими бяками і не гавкаю, як собака, три дні тому я був у Києві, позавчора в Даммамі (якщо знаєш, що це, і це не курорт), вчора у Варшаві, сьогодні в Лондоні, завтра вранці буду у Львові, і ввечері в Києві. Я роблю все, щоб життя українців було кращим, і я не вожу туди сюди нібито допомогу, знімаючи з українців і британців гроші по п'ять разів за одне й те саме, я це бачу і мені неприємно.
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15.08.2024 14:55 Відповісти
Та мені "похєр" - чим ти займаєшся "десь"
Я бачу - чим ти займаєшся ТУТ!
А я дійсно - "відсиджуюся" На дивані Ще з 2016-го З протезованою ногою! Ще питання є?
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15.08.2024 15:00 Відповісти
Не до таких, як ти, хто тільки й писить про свої поранення, питань немає, сиди далі. У мене побільше поранень і прямих від куль і ножів, але не сиджу на дивані. Хоч матчастину вчи, дитинко поранене.
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15.08.2024 15:20 Відповісти
Я тебе "послав"? ІДИ !!! Можеш до Ілона Маска Він там космічний корабель на Марс готує Злітаєш Ти там ще не був Домовишся з марсіанами про допомогу - "щоб життя українців було кращим"
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15.08.2024 15:32 Відповісти
Точно як кацап'є, починає з виглядом розумного, через 30 секунд розум закінчується і пішов мат із понтами. Ну-ну.
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15.08.2024 20:53 Відповісти
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15.08.2024 21:16 Відповісти
Якщо пишіть, пишіть точно як було, а не так як вам хочеться. Брат Кеннеді загинув тому, що почав застосовувати цю технологію без випробувань, відразу застосував і відразу загинув. Але іграшка вгорі погана копія китайського обладнання, яке теж погане і ніде не застосовується. Там немає нічого українського, навіть монітор не український.
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15.08.2024 14:33 Відповісти
100% виріб тільки для розпилу. По пожежному рукаву ніхто не прокачає воду під необхідним тиском на 400 метрів, тим паче на 2 кілометри, рукав порве до еденей мати зараз. Соромно має бути всім пожежникам на таке фуфло, але там пожежників немає, тільки злодії. Фу.
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15.08.2024 14:11 Відповісти
І ще, вага пожежного рукава 800 кілограм, зусилля для його протягування потрібне 0,4 тонни, тяга автомобіля 0,3 - 0,5 тонн. Тобто це фуфло не може працювати навіть без води!!! Ганьба!!!
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15.08.2024 14:19 Відповісти
 
 