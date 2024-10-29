РУС
На 2024-2025 годы законтрактовано 1,8 млн БпЛА на сумму почти 147 млрд грн, - Минобороны

Міноборони та Мінцифри вже законтрактували 1,8 млн безпілотників для ЗСУ

За 10 месяцев 2024 года Министерство обороны Украины совместно с Минцифрой законтрактовали 1.6 млн беспилотников различных типов на общую сумму более 114 млрд грн. До конца года запланированы поставки еще 366 940 единиц дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны Украины постоянно совершенствует процессы поставок и расширяет перечень технологически передовых решений для поддержки Вооруженных сил Украины. Эти шаги направлены на то, чтобы предоставить украинским военным необходимую поддержку для эффективного выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 10 месяцев 2024 года Минобороны совместно с Министерством цифровой трансформации законтрактовано 1.6 млн единиц БпЛА различных типов на общую сумму более 114 млрд грн. Из этого объема поставщиками уже выполнен заказ 1.28 миллиона беспилотных аппаратов на сумму более 81 млрд грн.

Среди поставленных беспилотников есть широкий спектр моделей, в частности:

  • глубинные ударные дроны (Deepstrike-камикадзе);
  • FPV-камикадзе;
  • разведывательные коптеры типа DJI Mavic;
  • разведывательные самолеты и дроны-крылья;
  • ударные коптеры и самолеты.

Широкая функциональная спецификация БпЛА обеспечивает надежную поддержку боевых подразделений, помогая быстрее реагировать на тактические и стратегические вызовы, отметили в оборонном ведомстве.

"В то же время на 2025 год Министерство обороны совместно с Минцифрой уже законтрактовало 155 205 единиц беспилотных летательных аппаратов на сумму 32.33 млрд грн.

В контракты вошли дроны всех основных типов, в частности глубинные ударные и FPV-камикадзе, разведывательные самолеты и коптеры, что позволит расширить технические возможности украинской армии на передовой", - рассказали в Минобороны.

Всего на 2024-2025 годы Минобороны совместно с Минцифры сейчас законтрактованы поставки БпЛА на сумму почти 147 млрд грн.

Кроме того, контрактирование по этому направлению отдельно проводится другими составляющими Сил обороны - Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией и Службой безопасности Украины.

Также закупка беспилотных летательных аппаратов осуществляется напрямую военными частями и силами волонтерских организаций, добавили в пресс-службе МОУ.

Прошу панів. А попередній мільйон вже витратили?
показать весь комментарий
29.10.2024 13:03 Ответить
Читаємо уважно,1.28 млн. дронів вже поставлені.....
Най 50% буде втрачено, але інші малиб знищити, хочаб по одному кацапу....
Щось тут не заходиться, думаю що не лише в мене.....
показать весь комментарий
29.10.2024 14:42 Ответить
Ага.
"...На 2024-2025 роки законтрактовано 1,8 млн БпЛА..."
Опять отдуваться Пороху и Кличко
показать весь комментарий
29.10.2024 14:49 Ответить
Знову на майбутнє..
показать весь комментарий
29.10.2024 13:03 Ответить
Ага, БПЛА законтрактованы, оплачены, а сколько получат военные, это зависит уже от Пороха, Кличко, ну и волонтёров
показать весь комментарий
29.10.2024 14:58 Ответить
Все хорошо, только ещё если бы летали.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:07 Ответить
Ну от і арифметика. А чому не законтрактувати 3,6 млн дронів? Якраз бюджет на утримання гівнюків збільшується на 150 млрд. Всього навсього не збільшувати ціну утримання суддів, ментів, прокурорів, депутатів, міністрів і їх обслугу. Залишити на теперішньому рівні і буде у два рази більше дронів. Тобто кошти є і були. Ніхто з 16 позицій з голоду не помре. А життів буде врятовано багато. Ха ха ха.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:23 Ответить
Воно ж казало шо на 25 рік 4 міліона різних дронів. Знов брехня. Знов кров за цього брехуна.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:37 Ответить
Воно рахує разом з дронами волонтерів, МВС , НГ, СБУ.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:16 Ответить
 
 