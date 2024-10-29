На 2024-2025 годы законтрактовано 1,8 млн БпЛА на сумму почти 147 млрд грн, - Минобороны

За 10 месяцев 2024 года Министерство обороны Украины совместно с Минцифрой законтрактовали 1.6 млн беспилотников различных типов на общую сумму более 114 млрд грн. До конца года запланированы поставки еще 366 940 единиц дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны Украины постоянно совершенствует процессы поставок и расширяет перечень технологически передовых решений для поддержки Вооруженных сил Украины. Эти шаги направлены на то, чтобы предоставить украинским военным необходимую поддержку для эффективного выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 10 месяцев 2024 года Минобороны совместно с Министерством цифровой трансформации законтрактовано 1.6 млн единиц БпЛА различных типов на общую сумму более 114 млрд грн. Из этого объема поставщиками уже выполнен заказ 1.28 миллиона беспилотных аппаратов на сумму более 81 млрд грн.

Среди поставленных беспилотников есть широкий спектр моделей, в частности:

глубинные ударные дроны (Deepstrike-камикадзе);

FPV-камикадзе;

разведывательные коптеры типа DJI Mavic;

разведывательные самолеты и дроны-крылья;

ударные коптеры и самолеты.

Широкая функциональная спецификация БпЛА обеспечивает надежную поддержку боевых подразделений, помогая быстрее реагировать на тактические и стратегические вызовы, отметили в оборонном ведомстве.

"В то же время на 2025 год Министерство обороны совместно с Минцифрой уже законтрактовало 155 205 единиц беспилотных летательных аппаратов на сумму 32.33 млрд грн.

В контракты вошли дроны всех основных типов, в частности глубинные ударные и FPV-камикадзе, разведывательные самолеты и коптеры, что позволит расширить технические возможности украинской армии на передовой", - рассказали в Минобороны.

Всего на 2024-2025 годы Минобороны совместно с Минцифры сейчас законтрактованы поставки БпЛА на сумму почти 147 млрд грн.

Кроме того, контрактирование по этому направлению отдельно проводится другими составляющими Сил обороны - Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией и Службой безопасности Украины.

Также закупка беспилотных летательных аппаратов осуществляется напрямую военными частями и силами волонтерских организаций, добавили в пресс-службе МОУ.

