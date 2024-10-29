На 2024-2025 роки законтрактовано 1,8 млн БпЛА на суму майже 147 млрд грн, - Міноборони

За 10 місяців 2024 року Міністерство оборони України спільно з Мінцифрою законтрактували 1.6 млн безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн. До кінця року заплановано постачання ще 366 940 одиниць дронів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони України постійно вдосконалює процеси поставок і розширює перелік технологічно передових рішень для підтримки Збройних сил України. Ці кроки спрямовані на те, щоб надати українським військовим необхідну підтримку для ефективного виконання бойових завдань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 10 місяців 2024 року Міноборони спільно з Міністерством цифрової трансформації законтрактовано 1.6 млн одиниць БпЛА різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн. Із цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення 1.28 мільйона безпілотних апаратів на суму понад 81 млрд грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громада Києва цього року спрямувала на допомогу військовим 8,6 млрд грн – 12 тисяч БпЛА, понад 100 автівок, - Кличко

Серед поставлених безпілотників є широкий спектр моделей, зокрема:

глибинні ударні дрони (Deepstrike-камікадзе);

FPV-камікадзе;

розвідувальні коптери типу DJI Mavic;

розвідувальні літаки та дрони-крила;

ударні коптери та літаки.

Широка функціональна специфікація БпЛА забезпечує надійну підтримку бойових підрозділів, допомагаючи швидше реагувати на тактичні та стратегічні виклики, зазначили в оборонному відомстві.

"Водночас на 2025 рік Міністерство оборони спільно з Мінцифрою вже законтрактувало 155 205 одиниць безпілотних літальних апаратів на суму 32.33 млрд грн.

До контрактів увійшли дрони всіх основних типів, зокрема глибинні ударні та FPV-камікадзе, розвідувальні літаки та коптери, що дозволить розширити технічні можливості української армії на передовій", - розповіли в Міноборони.

Читайте також: Нідерланди допоможуть Україні з фінансуванням та розвитком новітніх оборонних технологій, - Міноборони

Загалом на 2024-2025 роки Міноборони спільно з Мінцифри наразі законтрактовано постачання БпЛА на суму майже 147 млрд грн.

Окрім того, контрактування за цим напрямком окремо проводиться іншими складовими Сил оборони - Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією та Службою безпеки України.

Також закупівля безпілотних літальних апаратів здійснюється напряму військовими частинами та силами волонтерських організацій, додали в пресслужбі МОУ.

Також читайте: Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки: найбільший пріоритет – це дрони