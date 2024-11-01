Политика Харрис относительно Украины может быть решительнее, чем в администрации Байдена, - аналитик Витмор

Политика Камалы Харрис в отношении Украины в случае ее победы на выборах будет отличаться от политики действующего президента Байдена.

Об этом заявил старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета Брайан Уитмор во время Киевского Форума по безопасности для молодежи, информирует Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что администрация Харрис будет немного другой. Она принадлежит к младшему поколению, она была прокурором, и мы можем воспринимать это как поединок между прокурором Харрис и преступником Путиным", - сказал он.

По словам Уитмора, будущая политика Дональда Трампа абсолютно непредсказуема.

"Его риторика и риторика его кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса показывает, что он будет исходить из традиционной американской изоляционистской позиции. Он мне кажется не дружественным к Украине, он будто не сочувствует Украине и ее народу", - добавил он.

Уитмор отметил, что Трамп перестал обращать внимание на проблемы НАТО вообще, а также несколько раз говорил, что уважает Путина.

"Меня это действительно очень волнует. Я ожидаю, что традиционный американский подход, проукраинский будет поддержан администрацией Харрис. И он будет, возможно, более решительным, чем в администрации Байдена", - подытожил он.

