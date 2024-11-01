РУС
2 149 34

Политика Харрис относительно Украины может быть решительнее, чем в администрации Байдена, - аналитик Витмор

Брайан Вітмор спрогнозував, чого очікувати від президентства Гарріс чи Трампа

Политика Камалы Харрис в отношении Украины в случае ее победы на выборах будет отличаться от политики действующего президента Байдена.

Об этом заявил старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета Брайан Уитмор во время Киевского Форума по безопасности для молодежи, информирует Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что администрация Харрис будет немного другой. Она принадлежит к младшему поколению, она была прокурором, и мы можем воспринимать это как поединок между прокурором Харрис и преступником Путиным", - сказал он.

По словам Уитмора, будущая политика Дональда Трампа абсолютно непредсказуема.

"Его риторика и риторика его кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса показывает, что он будет исходить из традиционной американской изоляционистской позиции. Он мне кажется не дружественным к Украине, он будто не сочувствует Украине и ее народу", - добавил он.

Уитмор отметил, что Трамп перестал обращать внимание на проблемы НАТО вообще, а также несколько раз говорил, что уважает Путина.

"Меня это действительно очень волнует. Я ожидаю, что традиционный американский подход, проукраинский будет поддержан администрацией Харрис. И он будет, возможно, более решительным, чем в администрации Байдена", - подытожил он.

+19
П"олітика Камали Гарріс щодо України у разі її перемоги на виборах відрізнятиметься від політики чинного президента Байдена."
**********
Ще більше занепокоєності і ще більше стурбованісті.
01.11.2024 16:57 Ответить
+12
Може бути, а може і не бути. Аналітика на грані фантастики
01.11.2024 16:57 Ответить
+9
Камалу в штатах называют 4 каденцией Обамы.А политику Обамы в отношении Украины я надеюсь если не все то многие обитатели цензора помнят и как он говорил ,что у раши больше желания изнасиловать Украину чем у сша ее защитить ,и как звонил Турчинову требовать ,чтобы тот не давал приказа воевать против раши в крыму, и как одеяла присылал тогда как Трамп джавеллины.И кстати как сказал наш найвелычниший из проголосованного 61 млрд пакета помощи в Украину пришло только 10% .И кто же это затягивает эти поставки сейчас ведь на Трампа и республиканцев уже не получится сьехать
01.11.2024 17:54 Ответить
П"ятого все рішиться - поки фіфті - фіфті
01.11.2024 16:56 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/pervye-ekzit-poly-v-ssha/ перші екзіт-поли дострокового та поштового голосування показали значну перевагу Харріс, навіть в swing state :


Трамп, до речі, проголосував поштою. Байден - відстояв в черзі за бюлетнем 40 хвилин.
01.11.2024 17:12 Ответить
А це взагалі законно - публікувати екзітполи під час проведення виборів? В Україні - ні.
І основний електорат Трампа - це реднеки. Вони попруть на дільниці 5 числа.
01.11.2024 17:15 Ответить
У Харіс нема ніяких шансів виграти вибори, окрім масових фальсифікацій. Голосування поштою завжди було на користь демократів. Цікаво, чи не тому це так, що по пошті легше робити фальсифікації?
01.11.2024 18:55 Ответить
якби зараз дані по цьому голосуванню були 60 х 40 на користь Трампа, ти би написав цей пост?
01.11.2024 21:05 Ответить
А як він туди взагалі потрапив (на форум )? Хто квиток оплатив на літачок?
01.11.2024 16:57 Ответить
Цікаве питання . Такого рівня аналітику я вам на форумі безкоштовно скільки хочеш напиляю
01.11.2024 17:01 Ответить
цікаве...
І про форум теж цікаве
01.11.2024 17:09 Ответить
А може і не бути.(с) Я.
01.11.2024 17:02 Ответить
Здається шо так ,І дай Боже , шоб Харріс стала президентом США !!!врятує Америку та і ЄС посмілішає ,бо Азія поперла ,є загроза відкритої війни для всього світу !!! і 🤡 вибору не буде ,або піти у відставку ,або сісти за грати ,бо воно падло зелене ,запустив в Україну орків , як братні народи ,тому шо шашликів переїв су* о !!!
01.11.2024 17:06 Ответить
Ваша істерика видає вас як не дуже розумну людину. Ваш мозок промитий пропагандою Демократичної партії та інших лівацьких організацій. Навіть коли Харіс зробить з США Венесуелу, ви все одно будете істеріти на її користь. Нащастя, в неї нема ніяких шансів виграти вибори, окрім масових фальсіфікацій. Але будемо сподіватися, що Америка - це не Україна.
01.11.2024 18:51 Ответить
Ну да ,багато ума треба мати ,шоб проголосувати за людину ,яка стояла обісраною ,біля кремлівського підо* іла ...до речі ,шо там ,прикрили тему ,шо трамп теж ******** маленьких дівчаток ...подруг своєї доці ...чи на сьогодні ця руда швабра ,заручився грошима ,збоченця маска ?
01.11.2024 19:55 Ответить
Істерика продовжується. Вже і Маска згадала. Мабуть мрієте опинитись на місці тих дівчат. Ось і волаєте - ну чому не я?! Чим я гірша за них?? Відповідаю: вам треба припинити істеріки та почати вчитись. Наполегливо. То років через 10 зможете хоча-б спілкуватися нормально.
01.11.2024 22:01 Ответить
...
01.11.2024 22:11 Ответить
Більшість таких аналітиків/експертів розповідали кілька місяців, що Байден після виборів дозволе використовувати Американські ракети по росії - ось і побачимо, залишилось чекати не довго.
01.11.2024 17:07 Ответить
"ніж в адміністрації Байдена", ножа мало, потрібно мінімум три а також кувалди з томагавками
показать весь комментарий
01.11.2024 17:14 Ответить
+++
01.11.2024 17:41 Ответить
може бути рішучішею. а може і не бути. ні про що. треба було шось ляпнути, от і ляпнув
01.11.2024 17:16 Ответить
Ну звісно. Зараз же ж вона НІЧОГО не може зробити. Просто зв'язана по рукам та ногам.

До речі, не слід забувати, що чинний президент після виборів залишатиметься на своїй посаді ще 11 тижнів (десь 2,5 місяці). А новообраний зможе почати виконувати свої обов'язки лише після інавгурації, яка відбудеться, знов ж таки, через 11 тижнів.
01.11.2024 17:18 Ответить
"Може" "бути"
Одно радует, что вас скоро не будет в Белом Доме, сатанистов и пособников *****
01.11.2024 17:24 Ответить
"Я сподіваюся, що адміністрація буде трохи іншою...."
01.11.2024 17:26 Ответить
Ага ,особливо як що Саливан залишиться .
01.11.2024 17:30 Ответить
01.11.2024 17:44 Ответить
Хіба що в промовах.
01.11.2024 17:51 Ответить
Шо , ще рішучішою ніж у Байдена?
01.11.2024 18:20 Ответить
Упрощаю ситуацию до предела:
1) Трампон сдаст Украину Ху#лу сразу. За 24 часа, как он сам и заявляет.
2) Байден и Харрис делают очень мало для Украины. Но есть ещё Конгресс...
3) Зелёная шобла в 2019-2021 гг. сделала всё, чтобы сдать Украину сразу в 2022 г. и продолжает сдавать её Ху#лу постепенно в течение 2022-2024 гг.
Но у зебилоголовых виноваты во всём Байден, Харрис и Порошенко.
01.11.2024 18:27 Ответить
Обама був "рішучим", Байден був "рішучішим", а Гарріс буде ще "рішучішою".

Безумство - точне повторення одних і тих же дій з постійним сподіванням на інакший результат.
01.11.2024 18:33 Ответить
"Я сподіваюся, що адміністрація буде трохи іншою ..." - анал итик
01.11.2024 20:16 Ответить
 
 