Политика Харрис относительно Украины может быть решительнее, чем в администрации Байдена, - аналитик Витмор
Политика Камалы Харрис в отношении Украины в случае ее победы на выборах будет отличаться от политики действующего президента Байдена.
Об этом заявил старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета Брайан Уитмор во время Киевского Форума по безопасности для молодежи, информирует Цензор.НЕТ.
"Я надеюсь, что администрация Харрис будет немного другой. Она принадлежит к младшему поколению, она была прокурором, и мы можем воспринимать это как поединок между прокурором Харрис и преступником Путиным", - сказал он.
По словам Уитмора, будущая политика Дональда Трампа абсолютно непредсказуема.
"Его риторика и риторика его кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса показывает, что он будет исходить из традиционной американской изоляционистской позиции. Он мне кажется не дружественным к Украине, он будто не сочувствует Украине и ее народу", - добавил он.
Уитмор отметил, что Трамп перестал обращать внимание на проблемы НАТО вообще, а также несколько раз говорил, что уважает Путина.
"Меня это действительно очень волнует. Я ожидаю, что традиционный американский подход, проукраинский будет поддержан администрацией Харрис. И он будет, возможно, более решительным, чем в администрации Байдена", - подытожил он.
Трамп, до речі, проголосував поштою. Байден - відстояв в черзі за бюлетнем 40 хвилин.
І основний електорат Трампа - це реднеки. Вони попруть на дільниці 5 числа.
Ще більше занепокоєності і ще більше стурбованісті.
І про форум теж цікаве
До речі, не слід забувати, що чинний президент після виборів залишатиметься на своїй посаді ще 11 тижнів (десь 2,5 місяці). А новообраний зможе почати виконувати свої обов'язки лише після інавгурації, яка відбудеться, знов ж таки, через 11 тижнів.
Одно радует, что вас скоро не будет в Белом Доме, сатанистов и пособников *****
1) Трампон сдаст Украину Ху#лу сразу. За 24 часа, как он сам и заявляет.
2) Байден и Харрис делают очень мало для Украины. Но есть ещё Конгресс...
3) Зелёная шобла в 2019-2021 гг. сделала всё, чтобы сдать Украину сразу в 2022 г. и продолжает сдавать её Ху#лу постепенно в течение 2022-2024 гг.
Но у зебилоголовых виноваты во всём Байден, Харрис и Порошенко.
Безумство - точне повторення одних і тих же дій з постійним сподіванням на інакший результат.