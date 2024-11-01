Насилие, устрашение и давление: украинские подростки на КФБ рассказали о депортации в РФ. ВИДЕО

Российские захватчики во время оккупации давят на молодежь, заставляя их взять паспорт РФ.

Об этом во время дискуссии "Пережить плен: принудительная депортация в Россию" в рамках 10-го Киевского Форума по безопасности для молодежи, рассказали Анастасия Мотичак из Херсона и харьковчанка Ксения Колдин, передает Цензор.НЕТ.

По словам Анастасии, на Херсонщине рашисты активно предлагали школьникам поездки в лагеря оккупированного Крыма, а тем, кто отказывался - угрожали.

"Моя мама не хотела меня туда отпускать, но директор моего колледжа настаивала. Она морально давила на маму", - сказала она.

17-летняя девушка заявила, что когда ее мама отказалась, директор пригрозила забрать ее принудительно.

Она рассказала, что в оккупированном Крыму для детей были ужасные условия: "Когда я приехала, нас заселили в комнаты, и первое, что я увидела, это были тараканы в шкафчиках, в столовой тараканы были, нам приходилось спать на вонючих простынях и подушках".

Также девушка заявила о физическом насилии, запугивании и давлении с целью принудительно оформить российский паспорт. Через 4 месяца она смогла вернуться в Украину через Польшу.

Также смотрите: ВСУ нужна ротация, поскольку бойцы устали, - военная-участник КБФ для молодежи. ВИДЕО

Харьковчанка Ксения Колдин рассказала, что она с младшим братом - сироты, проживали в Харькове. Начало полномасштабного вторжения РФ встретили в приемной семье в Волчанске.

После оккупации девушку принудительно отправили в техникум российского Шебекино (Белгородская область РФ).

"Варианта отказаться не было. Брата отправили в летний лагерь вроде бы на отдых на две недели. Я поняла, что здесь что-то не то. Две недели затянулись на девять месяцев разлуки. Мы хотели вернуться в Украину, но я не знала, как. Меня россияне уговаривали взять российский паспорт. Из-за отказа принимать гражданство меня выгнали из общежития", - отметила она.

Впоследствии Ксения связалась с соцслужбой Харькова, чтобы их с братом вернули в Украину.

"Его тогда уже взяли в российскую семью. Приемная семья брата начала на него психологически давить, оборвали между нами контакты. Но я смогла узнать его адрес и мы встретились, смогла убедить его вернуться в Украину. Я рада, что мы с братом дома, его приняла хорошая семья. Я рада быть на Родине и верю в нашу победу", - подытожила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: РФ атакует Украину и внутри, и снаружи. С роспропагандой нужно быстро бороться, - Яценюк. ВИДЕО