ВСУ нужна ротация, поскольку бойцы устали, - военная-участник КБФ для молодежи. ВИДЕО

Украинцы должны сегодня максимально участвовать и помогать армии, чтобы поддержать тех, кто на фронте с начала войны.

Об этом сказала военная Анастасия во время 10-го Киевского Форума по безопасности для молодежи, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ротация - это очень насущный вопрос, поскольку военные устали, у них нет возможности вдоволь отдохнуть или передохнуть месяц или полгода", - отметила она.

Военная рассказала о собственном опыте вступления в Силы Обороны Украины. Анастасия хотела сделать это еще в 2014 году, но тогда не было возможности этого сделать. Она активно занималась спортом, но ближе к февралю 2022 года уже было понятно, что нужно что-то начинать делать. Она начала тренироваться с единомышленниками на Черниговщине, думать об эвакуации своих родных, но ее семья оказалась в оккупации.

"Когда все началось, боевого опыта у меня не было, а на вопрос: "Что ты будешь там делать?" я отвечала: "Все, что могу, то и буду делать", - рассказала военная.

Она поделилась, что на сегодня уже имеет значительный боевой опыт, но уходить из армии не планирует.

"Когда ты в эту систему попал, ты уже не можешь из нее выйти. Кто был на войне, кто знает, что такое штурмы, окопная война, тот уже никогда не станет снова обычным гражданским", - добавила Анастасия.

Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

Информационные партнеры КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиацентр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.