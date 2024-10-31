ВСУ нужна ротация, поскольку бойцы устали, - военная-участник КБФ для молодежи. ВИДЕО
Украинцы должны сегодня максимально участвовать и помогать армии, чтобы поддержать тех, кто на фронте с начала войны.
Об этом сказала военная Анастасия во время 10-го Киевского Форума по безопасности для молодежи, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас ротация - это очень насущный вопрос, поскольку военные устали, у них нет возможности вдоволь отдохнуть или передохнуть месяц или полгода", - отметила она.
Военная рассказала о собственном опыте вступления в Силы Обороны Украины. Анастасия хотела сделать это еще в 2014 году, но тогда не было возможности этого сделать. Она активно занималась спортом, но ближе к февралю 2022 года уже было понятно, что нужно что-то начинать делать. Она начала тренироваться с единомышленниками на Черниговщине, думать об эвакуации своих родных, но ее семья оказалась в оккупации.
"Когда все началось, боевого опыта у меня не было, а на вопрос: "Что ты будешь там делать?" я отвечала: "Все, что могу, то и буду делать", - рассказала военная.
Она поделилась, что на сегодня уже имеет значительный боевой опыт, но уходить из армии не планирует.
"Когда ты в эту систему попал, ты уже не можешь из нее выйти. Кто был на войне, кто знает, что такое штурмы, окопная война, тот уже никогда не станет снова обычным гражданским", - добавила Анастасия.
Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".
Информационные партнеры КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиацентр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
учасникам форуму для молоді?
там же, виключно молоді амбітні, майбутні шабуні, за гранти? їм не до війни, вони кар'єру будують.
змучились? звісно змучились наші герої. то може не треба було найкращі бойові бригади в курськ пхати і палити там всі резерви?
Ви, росіянини, якосі нові цівітасті підробиці вносьте, а то пріснувато, пріснувато
Так що там із мальчіком в трусіках, його прізвище ще не знайшов?
· 2. Поліцейських України 50%,
· 3. Співробітників Служби судової охорони України,
· 4. Осіб складу податкової поліцїї України 50%,
· 5. Осіб Бюро економічної безпеки України 50%,
· 6. Осіб Державної кримінально-виконавчої служби України 50%,
· 7. Осіб органів і підрозділів цивільного захисту України,
· 8. Військовослужбовців на пенсіі Збройних Сил, інших військових з 45 років,
· 9. Формувань, осіб органів державної безпеки і внутрішніх справ України,
· 10. Осіб органів Національної гвардії України, з 45 років,
· 11. Осіб органів Прикордонних військ України, з 45 років,
· 12. Осіб органів військ цивільної оборони України,
· 13. Осіб органів Представників державної пожежної охорони України,
· 14. Осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
· 15. Осіб органів та Громадян інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань,
· 16. Осіб органів Держслужбовців та працівників навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ МВС України або поліції з числа колишніх працівників поліцїї України,
· 17. Осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України,
· 18. Осіб Коммунального предприятия "Муниципальная стража" України.
Тому треба перестати гратись в освіту, культуру, науку, охорону здоров'я, організовувати всілякі добровольчі, волонтерські загони глибоко у тилу. Просто припинити освітній процес у школах, вишах, зачинити музеї, театри і всіх, абсолютно всіх 20-65 до мобілізації! Ну Ви звісно скажите, а як це так?!! Можна по-іншому, бавитись у ляльковий театр, але російські танки у Києві будуть не іграшкові, а справжні, і розстрілювати їхній спецназ наших патріотів буде теж - по справжньому. Тому, або це "зе" шобло схаменеться і припинить гроші розсовувати по шпаринах вдаючи бурхливу освітню, культурну, наукову, спортивну діяльність і просере війну з росією, або всі стануть до зброї і будуть захищати свою землю, домівки, рідних, дітей!!!
от тiльки не бреши шо тобi важлива доля України та українцiв! Бо тобi насправдi *****!
Зброю треба виробляти а не чиновникам зарплати піднімати до захмарних, але реально виробляти та передавати на передову а не розповідати про 1 млн. дронів, яких чомусь ніхто не бачить а потім клепати мусор, який бійцям приходиться доробляти та на однакову частоту що легко знешкоджується РЕБ і то дійти до цього тільки на 3 рік війни а перший взагалі говорити що вони весільні.
Та хоч все населення, без зброї зажени на передову, різниця буде тільки у втратах, снаряду чи Кабу всерівно скільки людей на опорнику куди він прилітає. А стрілецькою зброєю дуже з бронетехнікою не повоююєш.
Шо з дебіла взяти крім аналізів?
юлькодаун, ну кому ти це париш?) тут із лохів тільки ти один. Твоя бздюля - таке ж підколомойське лайно як і зєля, одного дніпровського гнізда пташенята. І ви чорти свідомо обрали нам це гівно замість Пороха. 73% дегенератів, в тому числі юльканутих дебілів як ти. Ти задоволений своїм вибором, імбіцил?
От і залишаються на позиціях підрозділи і по місяцю і по два,поки в Києві і Одесі нічні клуби ломляться від молодиків " угарающіх пад расєймтку музику".