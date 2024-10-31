РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9654 посетителя онлайн
Новости Видео
4 253 50

ВСУ нужна ротация, поскольку бойцы устали, - военная-участник КБФ для молодежи. ВИДЕО

Українці мають іти захищати країну

Украинцы должны сегодня максимально участвовать и помогать армии, чтобы поддержать тех, кто на фронте с начала войны.

Об этом сказала военная Анастасия во время 10-го Киевского Форума по безопасности для молодежи, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ротация - это очень насущный вопрос, поскольку военные устали, у них нет возможности вдоволь отдохнуть или передохнуть месяц или полгода", - отметила она.

Военная рассказала о собственном опыте вступления в Силы Обороны Украины. Анастасия хотела сделать это еще в 2014 году, но тогда не было возможности этого сделать. Она активно занималась спортом, но ближе к февралю 2022 года уже было понятно, что нужно что-то начинать делать. Она начала тренироваться с единомышленниками на Черниговщине, думать об эвакуации своих родных, но ее семья оказалась в оккупации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сомнений в том, что Украина станет членом НАТО, нет, - помощница Рютте

"Когда все началось, боевого опыта у меня не было, а на вопрос: "Что ты будешь там делать?" я отвечала: "Все, что могу, то и буду делать", - рассказала военная.

Она поделилась, что на сегодня уже имеет значительный боевой опыт, но уходить из армии не планирует.

"Когда ты в эту систему попал, ты уже не можешь из нее выйти. Кто был на войне, кто знает, что такое штурмы, окопная война, тот уже никогда не станет снова обычным гражданским", - добавила Анастасия.

Также читайте: Участники КБФ для молодежи обратятся к НАТО относительно важности членства в Альянсе, - Яценюк

Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

Информационные партнеры КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиацентр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

Автор: 

ротация (263) ВСУ (6934) Киевский форум по безопасности (149)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Всіх жінок з Нідерландів також обов'язково повернути - і на заводи по 14-16 годин 6 днів на тиждень, до перемоги
показать весь комментарий
31.10.2024 15:00 Ответить
+13
З00тис. мусорів рвуться в бій.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:50 Ответить
+11
Помітили, так? Самі потужні коменти з закордону) АХХАХАХА
показать весь комментарий
31.10.2024 15:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікаво, кому саме повідомила військова анастасія про необхідність ротації?
учасникам форуму для молоді?
там же, виключно молоді амбітні, майбутні шабуні, за гранти? їм не до війни, вони кар'єру будують.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:46 Ответить
у неї посвідчення на відрядження на ФОРУМ мабуть є.... Відпочиває!!!
показать весь комментарий
31.10.2024 14:50 Ответить
Це в ЗСУ така форма одягу (як на фото)?
показать весь комментарий
31.10.2024 14:48 Ответить
Ну так що заважає купити форму яка тобі до вподоби? Я, наприклад купував мавку, дехто і втому що держава дає ходять, і нічого.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:09 Ответить
"шляпу сними..."
показать весь комментарий
31.10.2024 15:13 Ответить
з початку дії нового закону набрали близько 300 тис. нових. де вони? де вони бляха?
змучились? звісно змучились наші герої. то може не треба було найкращі бойові бригади в курськ пхати і палити там всі резерви?
показать весь комментарий
31.10.2024 14:49 Ответить
Знайомий розповідав що його 27 річного сусіда який і дня в армії не був тцкашники буквально витягли з дому, а вже через МІСЯЦЬ прийшло повідомлення що пропав безвісти на фронті. От вам і де 300тисяч.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:54 Ответить
Ви там у ведмедчука якось потихіше, пригальмуйте, " знайомий одного знаймого, розповідав, що у знаймого сісіда, черз дорогу в хаті знайшли розп'ятого мальчіка у трусіках".
Ви, росіянини, якосі нові цівітасті підробиці вносьте, а то пріснувато, пріснувато
показать весь комментарий
31.10.2024 19:26 Ответить
О. Вилізло. Прокапалося видно.
показать весь комментарий
01.11.2024 00:27 Ответить
Вас навіть таких небагатослівних ведмедчук тримає?
Так що там із мальчіком в трусіках, його прізвище ще не знайшов?
показать весь комментарий
01.11.2024 00:50 Ответить
З00тис. мусорів рвуться в бій.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:50 Ответить
За жодних обставин не будуть чіпати поліцію та жиром запливших тиловиків, бо всі місця в тилу куплені і верхушка добре це знає.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:06 Ответить
Щоразу згадую славетний "аудит Сирського". Мабуть добре йому тоді "пояснили", що цього робити не слід. Досі ніхто ні в уряді, ані у війську навіть не заїкається про нову перевірку тилів.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:25 Ответить
· 1. Працівників органів внутрішніх справ України 50%,

· 2. Поліцейських України 50%,

· 3. Співробітників Служби судової охорони України,

· 4. Осіб складу податкової поліцїї України 50%,

· 5. Осіб Бюро економічної безпеки України 50%,

· 6. Осіб Державної кримінально-виконавчої служби України 50%,

· 7. Осіб органів і підрозділів цивільного захисту України,

· 8. Військовослужбовців на пенсіі Збройних Сил, інших військових з 45 років,

· 9. Формувань, осіб органів державної безпеки і внутрішніх справ України,

· 10. Осіб органів Національної гвардії України, з 45 років,

· 11. Осіб органів Прикордонних військ України, з 45 років,

· 12. Осіб органів військ цивільної оборони України,

· 13. Осіб органів Представників державної пожежної охорони України,

· 14. Осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

· 15. Осіб органів та Громадян інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань,

· 16. Осіб органів Держслужбовців та працівників навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ МВС України або поліції з числа колишніх працівників поліцїї України,

· 17. Осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України,

· 18. Осіб Коммунального предприятия "Муниципальная стража" України.
показать весь комментарий
31.10.2024 20:21 Ответить
Так!!! Ротація потрібна негайно!!!
Тому треба перестати гратись в освіту, культуру, науку, охорону здоров'я, організовувати всілякі добровольчі, волонтерські загони глибоко у тилу. Просто припинити освітній процес у школах, вишах, зачинити музеї, театри і всіх, абсолютно всіх 20-65 до мобілізації! Ну Ви звісно скажите, а як це так?!! Можна по-іншому, бавитись у ляльковий театр, але російські танки у Києві будуть не іграшкові, а справжні, і розстрілювати їхній спецназ наших патріотів буде теж - по справжньому. Тому, або це "зе" шобло схаменеться і припинить гроші розсовувати по шпаринах вдаючи бурхливу освітню, культурну, наукову, спортивну діяльність і просере війну з росією, або всі стануть до зброї і будуть захищати свою землю, домівки, рідних, дітей!!!
показать весь комментарий
31.10.2024 14:51 Ответить
Всіх жінок з Нідерландів також обов'язково повернути - і на заводи по 14-16 годин 6 днів на тиждень, до перемоги
показать весь комментарий
31.10.2024 15:00 Ответить
Помітили, так? Самі потужні коменти з закордону) АХХАХАХА
показать весь комментарий
31.10.2024 15:04 Ответить
Я не знаю кто ты и как жил,и да я сейчас за кордоном, но в 2014 я добровольно ушел в АТО и защищал свою Украину в с Пески был тяжело ранен и получил инвалидность,а 22 выехал за границу потому что у меня трое маленьких детей которые родились после моего участия в войне и моя жизнь принадлежит им ,я их родил я должен их поставить на ноги и я должен им объяснять что они Украинцы. А ты возможно пишешь свой пост поту что у тебя нет возможности выехать, может ты жизнь свою прои..ал,мои дети тут причем?
показать весь комментарий
31.10.2024 22:24 Ответить
Шкуры заграничные потужно сражаться не торопятся. Скачут на буях женихов иностранных, аж лобок в пене🤣
показать весь комментарий
31.10.2024 15:09 Ответить
Ты наверное в штурмовом подразделении? Может нужно что вам? Ты не стесняйся говори ,поможем чем сможем.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:27 Ответить
Всех баб в обязательном порядке обязать либо воевать, либо работать на износ на нашу победу. В случае отказа - тюрьма/расстрел.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:06 Ответить
з`їпала в Нiдерланди, отримує "пасобiє бєженцам" i дуже боїться, що їй прийдеться додому повертатися, якщо вiйна завершиться

от тiльки не бреши шо тобi важлива доля України та українцiв! Бо тобi насправдi *****!
показать весь комментарий
31.10.2024 15:19 Ответить
До кожного "ремби" 55-65 років - приставити отаку патріотичну мадам з Нідерландів, щоб вчасно уколи ставила і судно виносила. "Вчорашні" всі такі розумні...
показать весь комментарий
31.10.2024 15:29 Ответить
Медицину також нах....???? От такі долб...***** і вибирали корупціонерів до влади 30 років та притягнули війну в Україну.

Зброю треба виробляти а не чиновникам зарплати піднімати до захмарних, але реально виробляти та передавати на передову а не розповідати про 1 млн. дронів, яких чомусь ніхто не бачить а потім клепати мусор, який бійцям приходиться доробляти та на однакову частоту що легко знешкоджується РЕБ і то дійти до цього тільки на 3 рік війни а перший взагалі говорити що вони весільні.

Та хоч все населення, без зброї зажени на передову, різниця буде тільки у втратах, снаряду чи Кабу всерівно скільки людей на опорнику куди він прилітає. А стрілецькою зброєю дуже з бронетехнікою не повоююєш.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:33 Ответить
65?
показать весь комментарий
31.10.2024 16:34 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 18:09 Ответить
ТЦК теж втомились(хапати людей на вулицях). Поліція теж втомилась(допомогати тцк). Медкомісія теж втомилась(рахувати долари). А як втомились прокурорські! Як бути інвалідом і володіти мільонами доларів статків??? Це дуже важко
показать весь комментарий
31.10.2024 14:53 Ответить
Та зрозуміло що цю пані покликали агітувати. Але ж зелепокидьки своїми діями займаються антиагітацією кожного дня.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:59 Ответить
один ти не втомився
показать весь комментарий
31.10.2024 15:02 Ответить
Тобто ЗСУ винні в тому шо ти, як представник мудрого народу понаоборав всяке гівно у владу яке розвело корупцію і не бореться із нею і тому ти не згоден допомогти ЗСУ з ротацією?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:07 Ответить
Поперше ти дебіл. Бо не розумієш іронію і сарказм. Подруге ти дебіл продажний. Бо зєлю ніхто не обирав. Потретє ти ще й гнида, бо не вимагаєш вибори
показать весь комментарий
31.10.2024 15:15 Ответить
>> Бо зєлю ніхто не обирав



Шо з дебіла взяти крім аналізів?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:36 Ответить
Мова йшла про перший тур. Але нема сенсу розмовляти з продажним тролем, який досі не визначивсь про ім'я свого кандидата
показать весь комментарий
31.10.2024 15:47 Ответить
"Мова йшла про перший тур."

юлькодаун, ну кому ти це париш?) тут із лохів тільки ти один. Твоя бздюля - таке ж підколомойське лайно як і зєля, одного дніпровського гнізда пташенята. І ви чорти свідомо обрали нам це гівно замість Пороха. 73% дегенератів, в тому числі юльканутих дебілів як ти. Ти задоволений своїм вибором, імбіцил?
показать весь комментарий
24.12.2024 12:18 Ответить
А нема на кого. Зельоні успішно вбили мотивацію для мобілізації. А заяву Залужного рік тому про необхідну мобілізацію в сотні тисяч, та готуватись до оборони, об'явили зрадництвом.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:05 Ответить
А просто люди не розраховували воювати так довго. 2022 рік був в цілому переможний, + Арестович та інші пропагандисти розповідали що ця війна ненадовго. І ті чоловіки які пішли спочатку війни добровольцями тепер жалкують. А взагалі, чим довше триває війна тим більше втрачається ентузіазм у людей. І це не лише тут і зараз (в Україні). Згадайте по історії чим закінчилася перша світова для Царської Росії. У 1914 році на фронт теж їхали з ентузіазмом і під гармошку.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:36 Ответить
А про корупцію вона там щось казала, чи про такі дрібниці говорити не можна?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:11 Ответить
А оті бригади які сидять в тилу через відсутність озброєння не можуть піти на заміну? Щось вона мутить
показать весь комментарий
31.10.2024 15:13 Ответить
військова на форумі... - от і відповідь!
показать весь комментарий
31.10.2024 15:15 Ответить
сини петі і доці "куля в лоб" вже готові і вивчені за найкращими стандартами НАТО
показать весь комментарий
31.10.2024 15:22 Ответить
Повилазили пі&ари,"уставшіє ат вайни"😡
показать весь комментарий
31.10.2024 15:28 Ответить
Зеленський втомився знімати відосіки, - йому потрібна ротація. Та й ротатор уже заротатувався рототіти щодня.

показать весь комментарий
31.10.2024 15:38 Ответить
Полиция,прокуроры,судьи,таможенники,податкивцы,держпрацевцы,захправспожевцы и еще десятки блатных госконтор готовы дать фронту несколько отборных дивизий молодых,смелых,патриотичных и готовых к самопожертвованию бойцов,нужно только снять с них бронь и фальшивые инвалидности.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:55 Ответить
во вторую мировую была ротация?
показать весь комментарий
31.10.2024 16:52 Ответить
У другу світову у війні були задіяні майже всі з невеликою перервою на сон та особисті справи.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:23 Ответить
вот и я о том же
показать весь комментарий
01.11.2024 09:46 Ответить
Так а яка ротація, коли ЗМІ хайпують на темі мобілізації, пушать чутки, домисли, роблять задля провернення уваги до видання чорну справу.
От і залишаються на позиціях підрозділи і по місяцю і по два,поки в Києві і Одесі нічні клуби ломляться від молодиків " угарающіх пад расєймтку музику".
показать весь комментарий
31.10.2024 19:30 Ответить
Ну под океан эльзи точно нормально зажечь не получится
показать весь комментарий
01.11.2024 13:10 Ответить
 
 