ЗСУ потрібна ротація, оскільки бійці втомилися, - військова-учасниця КБФ для молоді. ВIДЕО

Українці мають сьогодні максимально долучатися і допомагати армії, щоб підтримати тих, хто на фронті з початку війни.

Про це сказала військова Анастасія під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі ротація — це дуже нагальне питання, оскільки військові втомилися, у них немає можливості вдосталь відпочити або перепочити місяць чи пів року", — зазначила вона.

Військова розповіла про власний досвід вступу до Сил Оборони України. Анастасія хотіла зробити це ще у 2014 році, але тоді не було змоги цього зробити. Вона активно займалася спортом, але ближче до лютого 2022 року вже було зрозуміло, що потрібно щось починати робити. Вона почала тренуватися з однодумцями на Чернігівщині, думати про евакуацію своїх рідних, але її сім’я опинилась в окупації.

"Коли все почалось, бойового досвіду у мене не було, а на питання: "Що ти будеш там робити?" я відповідала: "Все, що можу, те й буду робити", — розповіла військова.

Вона поділилася, що на сьогодні вже має значний бойовий досвід, але піти з армії не планує.

"Коли ти в цю систему потрапив, ти вже не можеш з неї вийти. Хто був на війні, хто знає, що таке штурми, окопна війна, той вже ніколи не стане знову звичайним цивільним", — додала Анастасія.

Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".

