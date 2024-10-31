УКР
ЗСУ потрібна ротація, оскільки бійці втомилися, - військова-учасниця КБФ для молоді. ВIДЕО

Українці мають іти захищати країну

Українці мають сьогодні максимально долучатися і допомагати армії, щоб підтримати тих, хто на фронті з початку війни.

Про це сказала військова Анастасія під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі ротація — це дуже нагальне питання, оскільки військові втомилися, у них немає можливості вдосталь відпочити або перепочити місяць чи пів року", — зазначила вона.

Військова розповіла про власний досвід вступу до Сил Оборони України. Анастасія хотіла зробити це ще у 2014 році, але тоді не було змоги цього зробити. Вона активно займалася спортом, але ближче до лютого 2022 року вже було зрозуміло, що потрібно щось починати робити. Вона почала тренуватися з однодумцями на Чернігівщині, думати про евакуацію своїх рідних, але її сім’я опинилась в окупації.

"Коли все почалось, бойового досвіду у мене не було, а на питання: "Що ти будеш там робити?" я відповідала: "Все, що можу, те й буду робити", — розповіла військова.

Вона поділилася, що на сьогодні вже має значний бойовий досвід, але піти з армії не планує.

"Коли ти в цю систему потрапив, ти вже не можеш з неї вийти. Хто був на війні, хто знає, що таке штурми, окопна війна, той вже ніколи не стане знову звичайним цивільним", — додала Анастасія.

Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".

Інформаційні партнери КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіацентр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

+14
Всіх жінок з Нідерландів також обов'язково повернути - і на заводи по 14-16 годин 6 днів на тиждень, до перемоги
показати весь коментар
31.10.2024 15:00 Відповісти
+13
З00тис. мусорів рвуться в бій.
показати весь коментар
31.10.2024 14:50 Відповісти
+11
Помітили, так? Самі потужні коменти з закордону) АХХАХАХА
показати весь коментар
31.10.2024 15:04 Відповісти
цікаво, кому саме повідомила військова анастасія про необхідність ротації?
учасникам форуму для молоді?
там же, виключно молоді амбітні, майбутні шабуні, за гранти? їм не до війни, вони кар'єру будують.
показати весь коментар
31.10.2024 14:46 Відповісти
у неї посвідчення на відрядження на ФОРУМ мабуть є.... Відпочиває!!!
показати весь коментар
31.10.2024 14:50 Відповісти
Це в ЗСУ така форма одягу (як на фото)?
показати весь коментар
31.10.2024 14:48 Відповісти
Ну так що заважає купити форму яка тобі до вподоби? Я, наприклад купував мавку, дехто і втому що держава дає ходять, і нічого.
показати весь коментар
31.10.2024 15:09 Відповісти
"шляпу сними..."
показати весь коментар
31.10.2024 15:13 Відповісти
з початку дії нового закону набрали близько 300 тис. нових. де вони? де вони бляха?
змучились? звісно змучились наші герої. то може не треба було найкращі бойові бригади в курськ пхати і палити там всі резерви?
показати весь коментар
31.10.2024 14:49 Відповісти
Знайомий розповідав що його 27 річного сусіда який і дня в армії не був тцкашники буквально витягли з дому, а вже через МІСЯЦЬ прийшло повідомлення що пропав безвісти на фронті. От вам і де 300тисяч.
показати весь коментар
31.10.2024 14:54 Відповісти
Ви там у ведмедчука якось потихіше, пригальмуйте, " знайомий одного знаймого, розповідав, що у знаймого сісіда, черз дорогу в хаті знайшли розп'ятого мальчіка у трусіках".
Ви, росіянини, якосі нові цівітасті підробиці вносьте, а то пріснувато, пріснувато
показати весь коментар
31.10.2024 19:26 Відповісти
О. Вилізло. Прокапалося видно.
показати весь коментар
01.11.2024 00:27 Відповісти
Вас навіть таких небагатослівних ведмедчук тримає?
Так що там із мальчіком в трусіках, його прізвище ще не знайшов?
показати весь коментар
01.11.2024 00:50 Відповісти
З00тис. мусорів рвуться в бій.
показати весь коментар
31.10.2024 14:50 Відповісти
За жодних обставин не будуть чіпати поліцію та жиром запливших тиловиків, бо всі місця в тилу куплені і верхушка добре це знає.
показати весь коментар
31.10.2024 15:06 Відповісти
Щоразу згадую славетний "аудит Сирського". Мабуть добре йому тоді "пояснили", що цього робити не слід. Досі ніхто ні в уряді, ані у війську навіть не заїкається про нову перевірку тилів.
показати весь коментар
31.10.2024 15:25 Відповісти
· 1. Працівників органів внутрішніх справ України 50%,

· 2. Поліцейських України 50%,

· 3. Співробітників Служби судової охорони України,

· 4. Осіб складу податкової поліцїї України 50%,

· 5. Осіб Бюро економічної безпеки України 50%,

· 6. Осіб Державної кримінально-виконавчої служби України 50%,

· 7. Осіб органів і підрозділів цивільного захисту України,

· 8. Військовослужбовців на пенсіі Збройних Сил, інших військових з 45 років,

· 9. Формувань, осіб органів державної безпеки і внутрішніх справ України,

· 10. Осіб органів Національної гвардії України, з 45 років,

· 11. Осіб органів Прикордонних військ України, з 45 років,

· 12. Осіб органів військ цивільної оборони України,

· 13. Осіб органів Представників державної пожежної охорони України,

· 14. Осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

· 15. Осіб органів та Громадян інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань,

· 16. Осіб органів Держслужбовців та працівників навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ МВС України або поліції з числа колишніх працівників поліцїї України,

· 17. Осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України,

· 18. Осіб Коммунального предприятия "Муниципальная стража" України.
показати весь коментар
31.10.2024 20:21 Відповісти
Так!!! Ротація потрібна негайно!!!
Тому треба перестати гратись в освіту, культуру, науку, охорону здоров'я, організовувати всілякі добровольчі, волонтерські загони глибоко у тилу. Просто припинити освітній процес у школах, вишах, зачинити музеї, театри і всіх, абсолютно всіх 20-65 до мобілізації! Ну Ви звісно скажите, а як це так?!! Можна по-іншому, бавитись у ляльковий театр, але російські танки у Києві будуть не іграшкові, а справжні, і розстрілювати їхній спецназ наших патріотів буде теж - по справжньому. Тому, або це "зе" шобло схаменеться і припинить гроші розсовувати по шпаринах вдаючи бурхливу освітню, культурну, наукову, спортивну діяльність і просере війну з росією, або всі стануть до зброї і будуть захищати свою землю, домівки, рідних, дітей!!!
показати весь коментар
31.10.2024 14:51 Відповісти
Всіх жінок з Нідерландів також обов'язково повернути - і на заводи по 14-16 годин 6 днів на тиждень, до перемоги
показати весь коментар
31.10.2024 15:00 Відповісти
Помітили, так? Самі потужні коменти з закордону) АХХАХАХА
показати весь коментар
31.10.2024 15:04 Відповісти
Я не знаю кто ты и как жил,и да я сейчас за кордоном, но в 2014 я добровольно ушел в АТО и защищал свою Украину в с Пески был тяжело ранен и получил инвалидность,а 22 выехал за границу потому что у меня трое маленьких детей которые родились после моего участия в войне и моя жизнь принадлежит им ,я их родил я должен их поставить на ноги и я должен им объяснять что они Украинцы. А ты возможно пишешь свой пост поту что у тебя нет возможности выехать, может ты жизнь свою прои..ал,мои дети тут причем?
показати весь коментар
31.10.2024 22:24 Відповісти
Шкуры заграничные потужно сражаться не торопятся. Скачут на буях женихов иностранных, аж лобок в пене🤣
показати весь коментар
31.10.2024 15:09 Відповісти
Ты наверное в штурмовом подразделении? Может нужно что вам? Ты не стесняйся говори ,поможем чем сможем.
показати весь коментар
31.10.2024 22:27 Відповісти
Всех баб в обязательном порядке обязать либо воевать, либо работать на износ на нашу победу. В случае отказа - тюрьма/расстрел.
показати весь коментар
31.10.2024 15:06 Відповісти
з`їпала в Нiдерланди, отримує "пасобiє бєженцам" i дуже боїться, що їй прийдеться додому повертатися, якщо вiйна завершиться

от тiльки не бреши шо тобi важлива доля України та українцiв! Бо тобi насправдi *****!
показати весь коментар
31.10.2024 15:19 Відповісти
До кожного "ремби" 55-65 років - приставити отаку патріотичну мадам з Нідерландів, щоб вчасно уколи ставила і судно виносила. "Вчорашні" всі такі розумні...
показати весь коментар
31.10.2024 15:29 Відповісти
Медицину також нах....???? От такі долб...***** і вибирали корупціонерів до влади 30 років та притягнули війну в Україну.

Зброю треба виробляти а не чиновникам зарплати піднімати до захмарних, але реально виробляти та передавати на передову а не розповідати про 1 млн. дронів, яких чомусь ніхто не бачить а потім клепати мусор, який бійцям приходиться доробляти та на однакову частоту що легко знешкоджується РЕБ і то дійти до цього тільки на 3 рік війни а перший взагалі говорити що вони весільні.

Та хоч все населення, без зброї зажени на передову, різниця буде тільки у втратах, снаряду чи Кабу всерівно скільки людей на опорнику куди він прилітає. А стрілецькою зброєю дуже з бронетехнікою не повоююєш.
показати весь коментар
31.10.2024 15:33 Відповісти
65?
показати весь коментар
31.10.2024 16:34 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 18:09 Відповісти
ТЦК теж втомились(хапати людей на вулицях). Поліція теж втомилась(допомогати тцк). Медкомісія теж втомилась(рахувати долари). А як втомились прокурорські! Як бути інвалідом і володіти мільонами доларів статків??? Це дуже важко
показати весь коментар
31.10.2024 14:53 Відповісти
Та зрозуміло що цю пані покликали агітувати. Але ж зелепокидьки своїми діями займаються антиагітацією кожного дня.
показати весь коментар
31.10.2024 14:59 Відповісти
один ти не втомився
показати весь коментар
31.10.2024 15:02 Відповісти
Тобто ЗСУ винні в тому шо ти, як представник мудрого народу понаоборав всяке гівно у владу яке розвело корупцію і не бореться із нею і тому ти не згоден допомогти ЗСУ з ротацією?
показати весь коментар
31.10.2024 15:07 Відповісти
Поперше ти дебіл. Бо не розумієш іронію і сарказм. Подруге ти дебіл продажний. Бо зєлю ніхто не обирав. Потретє ти ще й гнида, бо не вимагаєш вибори
показати весь коментар
31.10.2024 15:15 Відповісти
>> Бо зєлю ніхто не обирав



Шо з дебіла взяти крім аналізів?
показати весь коментар
31.10.2024 15:36 Відповісти
Мова йшла про перший тур. Але нема сенсу розмовляти з продажним тролем, який досі не визначивсь про ім'я свого кандидата
показати весь коментар
31.10.2024 15:47 Відповісти
"Мова йшла про перший тур."

юлькодаун, ну кому ти це париш?) тут із лохів тільки ти один. Твоя бздюля - таке ж підколомойське лайно як і зєля, одного дніпровського гнізда пташенята. І ви чорти свідомо обрали нам це гівно замість Пороха. 73% дегенератів, в тому числі юльканутих дебілів як ти. Ти задоволений своїм вибором, імбіцил?
показати весь коментар
24.12.2024 12:18 Відповісти
А нема на кого. Зельоні успішно вбили мотивацію для мобілізації. А заяву Залужного рік тому про необхідну мобілізацію в сотні тисяч, та готуватись до оборони, об'явили зрадництвом.
показати весь коментар
31.10.2024 15:05 Відповісти
А просто люди не розраховували воювати так довго. 2022 рік був в цілому переможний, + Арестович та інші пропагандисти розповідали що ця війна ненадовго. І ті чоловіки які пішли спочатку війни добровольцями тепер жалкують. А взагалі, чим довше триває війна тим більше втрачається ентузіазм у людей. І це не лише тут і зараз (в Україні). Згадайте по історії чим закінчилася перша світова для Царської Росії. У 1914 році на фронт теж їхали з ентузіазмом і під гармошку.
показати весь коментар
31.10.2024 19:36 Відповісти
А про корупцію вона там щось казала, чи про такі дрібниці говорити не можна?
показати весь коментар
31.10.2024 15:11 Відповісти
А оті бригади які сидять в тилу через відсутність озброєння не можуть піти на заміну? Щось вона мутить
показати весь коментар
31.10.2024 15:13 Відповісти
військова на форумі... - от і відповідь!
показати весь коментар
31.10.2024 15:15 Відповісти
сини петі і доці "куля в лоб" вже готові і вивчені за найкращими стандартами НАТО
показати весь коментар
31.10.2024 15:22 Відповісти
Повилазили пі&ари,"уставшіє ат вайни"😡
показати весь коментар
31.10.2024 15:28 Відповісти
Зеленський втомився знімати відосіки, - йому потрібна ротація. Та й ротатор уже заротатувався рототіти щодня.

показати весь коментар
31.10.2024 15:38 Відповісти
Полиция,прокуроры,судьи,таможенники,податкивцы,держпрацевцы,захправспожевцы и еще десятки блатных госконтор готовы дать фронту несколько отборных дивизий молодых,смелых,патриотичных и готовых к самопожертвованию бойцов,нужно только снять с них бронь и фальшивые инвалидности.
показати весь коментар
31.10.2024 15:55 Відповісти
во вторую мировую была ротация?
показати весь коментар
31.10.2024 16:52 Відповісти
У другу світову у війні були задіяні майже всі з невеликою перервою на сон та особисті справи.
показати весь коментар
31.10.2024 19:23 Відповісти
вот и я о том же
показати весь коментар
01.11.2024 09:46 Відповісти
Так а яка ротація, коли ЗМІ хайпують на темі мобілізації, пушать чутки, домисли, роблять задля провернення уваги до видання чорну справу.
От і залишаються на позиціях підрозділи і по місяцю і по два,поки в Києві і Одесі нічні клуби ломляться від молодиків " угарающіх пад расєймтку музику".
показати весь коментар
31.10.2024 19:30 Відповісти
Ну под океан эльзи точно нормально зажечь не получится
показати весь коментар
01.11.2024 13:10 Відповісти
 
 