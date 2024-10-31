ЗСУ потрібна ротація, оскільки бійці втомилися, - військова-учасниця КБФ для молоді. ВIДЕО
Українці мають сьогодні максимально долучатися і допомагати армії, щоб підтримати тих, хто на фронті з початку війни.
Про це сказала військова Анастасія під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі ротація — це дуже нагальне питання, оскільки військові втомилися, у них немає можливості вдосталь відпочити або перепочити місяць чи пів року", — зазначила вона.
Військова розповіла про власний досвід вступу до Сил Оборони України. Анастасія хотіла зробити це ще у 2014 році, але тоді не було змоги цього зробити. Вона активно займалася спортом, але ближче до лютого 2022 року вже було зрозуміло, що потрібно щось починати робити. Вона почала тренуватися з однодумцями на Чернігівщині, думати про евакуацію своїх рідних, але її сім’я опинилась в окупації.
"Коли все почалось, бойового досвіду у мене не було, а на питання: "Що ти будеш там робити?" я відповідала: "Все, що можу, те й буду робити", — розповіла військова.
Вона поділилася, що на сьогодні вже має значний бойовий досвід, але піти з армії не планує.
"Коли ти в цю систему потрапив, ти вже не можеш з неї вийти. Хто був на війні, хто знає, що таке штурми, окопна війна, той вже ніколи не стане знову звичайним цивільним", — додала Анастасія.
Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".
учасникам форуму для молоді?
там же, виключно молоді амбітні, майбутні шабуні, за гранти? їм не до війни, вони кар'єру будують.
змучились? звісно змучились наші герої. то може не треба було найкращі бойові бригади в курськ пхати і палити там всі резерви?
Ви, росіянини, якосі нові цівітасті підробиці вносьте, а то пріснувато, пріснувато
Так що там із мальчіком в трусіках, його прізвище ще не знайшов?
· 2. Поліцейських України 50%,
· 3. Співробітників Служби судової охорони України,
· 4. Осіб складу податкової поліцїї України 50%,
· 5. Осіб Бюро економічної безпеки України 50%,
· 6. Осіб Державної кримінально-виконавчої служби України 50%,
· 7. Осіб органів і підрозділів цивільного захисту України,
· 8. Військовослужбовців на пенсіі Збройних Сил, інших військових з 45 років,
· 9. Формувань, осіб органів державної безпеки і внутрішніх справ України,
· 10. Осіб органів Національної гвардії України, з 45 років,
· 11. Осіб органів Прикордонних військ України, з 45 років,
· 12. Осіб органів військ цивільної оборони України,
· 13. Осіб органів Представників державної пожежної охорони України,
· 14. Осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
· 15. Осіб органів та Громадян інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань,
· 16. Осіб органів Держслужбовців та працівників навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ МВС України або поліції з числа колишніх працівників поліцїї України,
· 17. Осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України,
· 18. Осіб Коммунального предприятия "Муниципальная стража" України.
Тому треба перестати гратись в освіту, культуру, науку, охорону здоров'я, організовувати всілякі добровольчі, волонтерські загони глибоко у тилу. Просто припинити освітній процес у школах, вишах, зачинити музеї, театри і всіх, абсолютно всіх 20-65 до мобілізації! Ну Ви звісно скажите, а як це так?!! Можна по-іншому, бавитись у ляльковий театр, але російські танки у Києві будуть не іграшкові, а справжні, і розстрілювати їхній спецназ наших патріотів буде теж - по справжньому. Тому, або це "зе" шобло схаменеться і припинить гроші розсовувати по шпаринах вдаючи бурхливу освітню, культурну, наукову, спортивну діяльність і просере війну з росією, або всі стануть до зброї і будуть захищати свою землю, домівки, рідних, дітей!!!
от тiльки не бреши шо тобi важлива доля України та українцiв! Бо тобi насправдi *****!
Зброю треба виробляти а не чиновникам зарплати піднімати до захмарних, але реально виробляти та передавати на передову а не розповідати про 1 млн. дронів, яких чомусь ніхто не бачить а потім клепати мусор, який бійцям приходиться доробляти та на однакову частоту що легко знешкоджується РЕБ і то дійти до цього тільки на 3 рік війни а перший взагалі говорити що вони весільні.
Та хоч все населення, без зброї зажени на передову, різниця буде тільки у втратах, снаряду чи Кабу всерівно скільки людей на опорнику куди він прилітає. А стрілецькою зброєю дуже з бронетехнікою не повоююєш.
Шо з дебіла взяти крім аналізів?
юлькодаун, ну кому ти це париш?) тут із лохів тільки ти один. Твоя бздюля - таке ж підколомойське лайно як і зєля, одного дніпровського гнізда пташенята. І ви чорти свідомо обрали нам це гівно замість Пороха. 73% дегенератів, в тому числі юльканутих дебілів як ти. Ти задоволений своїм вибором, імбіцил?
От і залишаються на позиціях підрозділи і по місяцю і по два,поки в Києві і Одесі нічні клуби ломляться від молодиків " угарающіх пад расєймтку музику".