3 677 69

РФ атакует Украину и внутри, и снаружи. С роспропагандой нужно быстро бороться, - Яценюк. ВИДЕО

Украинские СМИ должны быстро реагировать на российские фейки и пропаганду, поскольку россияне атакуют Украину по всем фронтам - и внутри, и снаружи.

Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, экс-премьер Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

"Пропаганда и ложь очень легко "продается". Сложнее всего донести "правду", - подчеркнул он во время панельной дискуссии War of Words (ВОЙНА СЛОВ: как бороться с пропагандой фактами) на Киевском форуме по безопасности для молодежи.

Яценюк отметил, что важно проводить работу с иностранной аудиторией, поскольку РФ вкладывает невероятные ресурсы в пропаганду на Западе.

"Наши основные союзники находятся под невероятной пропагандой", - добавил он.

Поэтому, по словам Яценюк, важно найти "баланс защиты свободы слова", чтобы за усилиями в ограничении лжи не было попыток ограничить правду.

Также читайте: Российское вторжение привело к росту гражданского сознания молодежи, - исследование

Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

Информационные партнеры КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

Читайте также: Участники КБФ для молодежи обратятся в НАТО по поводу важности членства в Альянсе, - Яценюк

Автор: 

Яценюк Арсений (8013) Киевский форум по безопасности (149)
Топ комментарии
+11
Сашко, доволі вже лити бруд на когманду Яценюка, Порошенка, Турчинова, які витягнули країну з гбибокої прірви. Сьогодні вже не 2019 рік і всі побачили хто є хто. Побачили, хто знову затягнув Україну у ще більше прірву, маючи все, щоб розвиватися. Краще послухайте розумну людину.
01.11.2024 14:04 Ответить
01.11.2024 14:04 Ответить
+11
01.11.2024 14:15 Ответить
01.11.2024 14:15 Ответить
+9
Нещастя України - отакі довбойоби, які тут нізащо серуть на Яценюка. Це нещастя - ще більше, ніж 73/43%зебіли. Хоча, підозрюю, всі вони в т.ч. ті самі 73/43%-тні, які голосували проти України в 2019-му році.
01.11.2024 14:03 Ответить
01.11.2024 14:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прозріння? Не пройшло і 20-и років...
01.11.2024 13:27 Ответить
01.11.2024 13:27 Ответить
Яценюк зазначив, що важливо проводити роботу з іноземною аудиторією ... тому готовий очолити інформаційний осередок у Монако...
01.11.2024 14:23 Ответить
01.11.2024 14:23 Ответить
Кацапи виділяють на це мільярди кожен рік, а ви що робите? Тридцять років одна гризня, та взаємні звинувачення...
01.11.2024 13:30 Ответить
01.11.2024 13:30 Ответить
Тільки красти вміють!
01.11.2024 13:32 Ответить
01.11.2024 13:32 Ответить
Оце класно у них виходить, і жодного за 30 років не посадили…
01.11.2024 13:59 Ответить
01.11.2024 13:59 Ответить
"Кацапи виділяють на це мільярди кожен рік, а ви що робите?" -

"Верховна Рада виділила із державного бюджету України на 2025 рік 1,6 млрд гривень на фінансування телеканалу «Рада» та телемарафон."

Як забажаєте.
01.11.2024 14:55 Ответить
01.11.2024 14:55 Ответить
Це добре, но в них дляри для раші тюдей за кордоном, а в нас гривні, і для наріда в Шепетівці…
01.11.2024 15:35 Ответить
01.11.2024 15:35 Ответить
Доляри.
01.11.2024 15:50 Ответить
01.11.2024 15:50 Ответить
Все тільки для Вас ))))
01.11.2024 17:29 Ответить
01.11.2024 17:29 Ответить
"Протягом 2022-2023 років на діяльність марафону FreeДом (телеканалу «Дом») держава виділила 920,12 млн гривень."
01.11.2024 17:26 Ответить
01.11.2024 17:26 Ответить
Мова про протидію кацапський пропаганді за кордоном, а не про марафон для Жмеринки, андестенд?
01.11.2024 17:40 Ответить
01.11.2024 17:40 Ответить
"Метою створення каналу UATV було забезпечення доступу іноземної аудиторії до об'єктивної, актуальної та повної інформації про події в Україні, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі"
"Телеканал є одним з двох державних телеканалів, створених на базі колишнього іномовлення «UATV» (яке мовило п'ятьма мовами одночасно: російською, англійською, українською, арабською та кримськотатарською)"

"андестенд?"
04.11.2024 10:22 Ответить
04.11.2024 10:22 Ответить
Хто цеи могутніи чел? він задушить рашистську гідру ше в зародку
01.11.2024 13:32 Ответить
01.11.2024 13:32 Ответить
Так - були часи коли иого з -за трибуни виносили
01.11.2024 13:37 Ответить
01.11.2024 13:37 Ответить
Той хто виносив вже вбили на фронті .😔
01.11.2024 13:40 Ответить
01.11.2024 13:40 Ответить
Вбили - брат воює
01.11.2024 13:42 Ответить
01.11.2024 13:42 Ответить
Він доклався трохи в іншому - не втримав однопартійця Авакова...
01.11.2024 14:04 Ответить
01.11.2024 14:04 Ответить
Сашко, доволі вже лити бруд на когманду Яценюка, Порошенка, Турчинова, які витягнули країну з гбибокої прірви. Сьогодні вже не 2019 рік і всі побачили хто є хто. Побачили, хто знову затягнув Україну у ще більше прірву, маючи все, щоб розвиватися. Краще послухайте розумну людину.
01.11.2024 14:04 Ответить
01.11.2024 14:04 Ответить
01.11.2024 14:15 Ответить
01.11.2024 14:15 Ответить
Було, було, та ніхто не помʼята, пам'ять як к гупі…
01.11.2024 15:52 Ответить
01.11.2024 15:52 Ответить
Бидні союзникі, вони ж як малі діти, ну зовсім нічого не розуміють... тху блть
01.11.2024 13:32 Ответить
01.11.2024 13:32 Ответить
Сєня Кулявло
01.11.2024 13:33 Ответить
01.11.2024 13:33 Ответить
Заслужив, в черговий раз - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
03.11.2024 05:17 Ответить
03.11.2024 05:17 Ответить
Лізьте у шляпу необрізаний!
01.11.2024 14:31 Ответить
01.11.2024 14:31 Ответить
З пропагандою простіше. А ось з пропагандонами з ОПи проблемніше.
01.11.2024 13:39 Ответить
01.11.2024 13:39 Ответить
Вчасний форум. Унікальні виводи. Депутат Барна не створював форуми, пішов солдатом. Дві великі різниці
01.11.2024 13:39 Ответить
01.11.2024 13:39 Ответить
якби Барна створював форуми - зробив би більше в тисячу раз чим в окопі.дурням цього не зрозуміти.
03.11.2024 08:04 Ответить
03.11.2024 08:04 Ответить
Звісно. Це якщо потужний форум. Куди там дурням зрозуміти.
06.11.2024 22:35 Ответить
06.11.2024 22:35 Ответить
Вас біля сітки поранено?
01.11.2024 14:33 Ответить
01.11.2024 14:33 Ответить
Про Маямі - брехня! А можете "НБ" вийти на Банкову і схопити того, хто прямо зараз розкрадає?
01.11.2024 14:37 Ответить
01.11.2024 14:37 Ответить
То напишіть хоча б щось про зеєрмківське кодло!
01.11.2024 16:21 Ответить
01.11.2024 16:21 Ответить
Стінна яку недавно збудувала Фінляндія

01.11.2024 14:31 Ответить
01.11.2024 14:31 Ответить
хорошая защита и от танка, и от БТР и от чувака с бензоболгаркой
02.11.2024 16:14 Ответить
02.11.2024 16:14 Ответить
Ідіотський піар. Якщо хтось захоче потрапити в країну пішки це нікого не зупинить. Досить буде взяти з собою кусачки.
03.11.2024 07:08 Ответить
03.11.2024 07:08 Ответить
Тобто фіни та прибалти займаються ідіотським піаром?
03.11.2024 08:08 Ответить
03.11.2024 08:08 Ответить
Коли заборонять " труху" , яка промиває міскі довірливим українцям ?
01.11.2024 13:56 Ответить
01.11.2024 13:56 Ответить
Нещастя України - отакі довбойоби, які тут нізащо серуть на Яценюка. Це нещастя - ще більше, ніж 73/43%зебіли. Хоча, підозрюю, всі вони в т.ч. ті самі 73/43%-тні, які голосували проти України в 2019-му році.
01.11.2024 14:03 Ответить
01.11.2024 14:03 Ответить
Завжди теж дивувався звідки стільки гівнюків знаходиться кожен раз у коментарях про Яценюка. Це неадекватність по типу - "барига, жмуруку, збагатився в 100500 разів, брата вбив..."
02.11.2024 01:07 Ответить
02.11.2024 01:07 Ответить
Рукзакяна, особисто я Яценюку не пробачу, бо за таке падло має нести особисту відповідальність.
03.11.2024 09:04 Ответить
03.11.2024 09:04 Ответить
Головний ворог - роспропаганда, а не фсбшні кроти при владі? Зрозуміло.
01.11.2024 14:05 Ответить
01.11.2024 14:05 Ответить
сейчас Свидетели святых зеленского, битума и дорог тебе вспомнят всёзащищающий непроходимый забор из сетки
01.11.2024 14:17 Ответить
01.11.2024 14:17 Ответить
Ваня, тут водку не наливають.
01.11.2024 14:56 Ответить
01.11.2024 14:56 Ответить
Ошибка Сени в том, что для проекта оборудования границы он принял условное название "Стена"
01.11.2024 17:41 Ответить
01.11.2024 17:41 Ответить
Немає ніякої помилки і не він даван назву, а проектанти, але то ні до чого, не винен Яценюк, що в Україні проживає 73% ідіотів, які повірили у різні фейки і брехню кацапів. Бо як після обладнання кордону вони будуть потрапляти в Україну і викрадати їх громадян?
01.11.2024 19:56 Ответить
01.11.2024 19:56 Ответить
Що з приводу забору 2,5 млрд гривень, чому не стримав навалу?
02.11.2024 00:40 Ответить
02.11.2024 00:40 Ответить
Дію рашиської пропаганди можна гарно побачити на прикладі Словаччини. Третина словаків у відвертих розмовах починає казати що українців шкода але ж це все зла Америка посоріла брацькі народи щоб обікрасти їх ресурси. Можуть визнати що це все псих путін, але решта рашистів в них завжди хороші.

Завжди казав про те що треба займатись контрпропагандою на державному рівні. Але за кордоном цим не займається ніхто крім купки альтруїстів за свої гроші- за свої гроші українські книжки іноземною мовою у місцеві бібліотеки, свій час і зусилля на організацію протестів проти рашиської пропаганди.
02.11.2024 01:05 Ответить
02.11.2024 01:05 Ответить
какнадійський базиль знає щось про словаків?
03.11.2024 09:07 Ответить
03.11.2024 09:07 Ответить
Вылезло оно, бери автомат и иди помогать..
02.11.2024 09:37 Ответить
02.11.2024 09:37 Ответить
А в цей час оп розкрадає, разом з своїми суддями, прокурорами, міністрами .....все шо може, шоб потім втекти за кордон.
03.11.2024 05:20 Ответить
03.11.2024 05:20 Ответить
кулявлоба юля юля.
просрав сєня, свою політичну кар'єру.
до речі, куди дівся аваков з синочком?
в італії виноградники вирощують, поки харків знищують?
03.11.2024 08:34 Ответить
03.11.2024 08:34 Ответить
Тобто((боротися треба всередині країни з ворогами,а там,далеко на сході країни все добре?(((((А може почати боротися з партією рєґіаналав,котра зайшла у владу на запрошення кварталу?((А можна запитати за кого голосува Сцирскій?((((
03.11.2024 09:17 Ответить
03.11.2024 09:17 Ответить
 
 