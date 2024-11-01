РФ атакует Украину и внутри, и снаружи. С роспропагандой нужно быстро бороться, - Яценюк. ВИДЕО

Украинские СМИ должны быстро реагировать на российские фейки и пропаганду, поскольку россияне атакуют Украину по всем фронтам - и внутри, и снаружи.

Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, экс-премьер Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

"Пропаганда и ложь очень легко "продается". Сложнее всего донести "правду", - подчеркнул он во время панельной дискуссии War of Words (ВОЙНА СЛОВ: как бороться с пропагандой фактами) на Киевском форуме по безопасности для молодежи.

Яценюк отметил, что важно проводить работу с иностранной аудиторией, поскольку РФ вкладывает невероятные ресурсы в пропаганду на Западе.

"Наши основные союзники находятся под невероятной пропагандой", - добавил он.

Поэтому, по словам Яценюк, важно найти "баланс защиты свободы слова", чтобы за усилиями в ограничении лжи не было попыток ограничить правду.

Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

