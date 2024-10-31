Российское вторжение привело к росту гражданского сознания молодежи, - исследование

В Украине растет гражданское сознание молодежи, несмотря на то, что значительная часть украинской молодежи испытывает на себе негативное влияние российского вторжения.

Об этом сказала руководитель проекта "Поддержка гражданского общества и молодежи" РООН в Украине Виктория Демидова во время 10-го Киевского Форума по безопасности для молодежи, передает Цензор.НЕТ.

Во время форума она представила предварительные результаты ежегодного исследования "Влияние войны на молодежь".

Данные свидетельствуют о том, что 42% молодежи больше всего беспокоит вопрос здоровья - собственного и близких. Следующие важные вызовы для украинской молодежи - нехватка денег, свободного времени и вопросы физической и психологической безопасности.

Также, по данным опроса, нехватка средств беспокоит треть опрошенных молодых украинцев.

В то же время, исследование демонстрирует высокий уровень общественного сознания.

"Значительная доля молодежи отметила важность таких аспектов, как: потребление украинского контента - 52%, общение на государственном языке - 47%, знание и почитание истории - 47%", - подчеркнула Демидова.

Среди опрошенных 79% респондентов отметили, что понесли потери из-за полномасштабной войны.

Чаще всего среди потерь молодежи украинцы назвали снижение дохода и потери друзей или членов семьи. Среди жителей востока Украины потерю близких назвал почти каждый второй респондент - 49%.

Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

