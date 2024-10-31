РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9573 посетителя онлайн
Новости Война
1 428 19

Российское вторжение привело к росту гражданского сознания молодежи, - исследование

31 жовтня стартує Київський Безпековий Форум для молоді

В Украине растет гражданское сознание молодежи, несмотря на то, что значительная часть украинской молодежи испытывает на себе негативное влияние российского вторжения.

Об этом сказала руководитель проекта "Поддержка гражданского общества и молодежи" РООН в Украине Виктория Демидова во время 10-го Киевского Форума по безопасности для молодежи, передает Цензор.НЕТ.

Во время форума она представила предварительные результаты ежегодного исследования "Влияние войны на молодежь".

Данные свидетельствуют о том, что 42% молодежи больше всего беспокоит вопрос здоровья - собственного и близких. Следующие важные вызовы для украинской молодежи - нехватка денег, свободного времени и вопросы физической и психологической безопасности.

Также, по данным опроса, нехватка средств беспокоит треть опрошенных молодых украинцев.

В то же время, исследование демонстрирует высокий уровень общественного сознания.

"Значительная доля молодежи отметила важность таких аспектов, как: потребление украинского контента - 52%, общение на государственном языке - 47%, знание и почитание истории - 47%", - подчеркнула Демидова.

Среди опрошенных 79% респондентов отметили, что понесли потери из-за полномасштабной войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники КБФ для молодежи обратятся к НАТО относительно важности членства в Альянсе, - Яценюк

Чаще всего среди потерь молодежи украинцы назвали снижение дохода и потери друзей или членов семьи. Среди жителей востока Украины потерю близких назвал почти каждый второй респондент - 49%.

Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

Информационные партнеры КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

Также смотрите: "Украинское поколение войны": Стартовал Киевский Форум по безопасности для молодежи. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

молодежь (249) Киевский форум по безопасности (149)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості - молоді прищавці палять автівки ЗСУ, слідкують щоб Порошенко не втік з України та виїжджають за кордон.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:09 Ответить
+7
Громадянська свідомість молоді зростає, молодь кожного дня тікає з України, і правильно робить. Бо цей зелений сифіліс поки не знишить всіх Українців не заспокоїться.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:05 Ответить
+7
Зейло як що не втече, повинен сидіти до кінця життя.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хуцпа
показать весь комментарий
31.10.2024 15:01 Ответить
Пуйло проголосить свою перемогу, бо забере Донецьку, Луганську, і частини других областей, хоча воював з усім НАТО.
Зеля проголосить свою перемогу, бо воював сам на сам з Кацапією, а Захід не надавав йому зброю в достатній кількості, а грошей, так взагалі мізерно мало.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:02 Ответить
Зейло як що не втече, повинен сидіти до кінця життя.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:08 Ответить
Разом зі скумбрією..першою блєді
показать весь комментарий
31.10.2024 15:23 Ответить
Якщо втече то буде прийнято закон про розшук і доставку до суду, а за неможливості доставки знищувати.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:46 Ответить
Громадянська свідомість молоді зростає, молодь кожного дня тікає з України, і правильно робить. Бо цей зелений сифіліс поки не знишить всіх Українців не заспокоїться.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:05 Ответить
Невірно. Свідома молодь залишається.

Втікають - то прокацапленізеленоквартальні.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:24 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 15:07 Ответить
"...Про це https://ksf.openukraine.org/categories/news/rosiiske-vtorhnennia-pryzvelo-do-zrostannia-hromadianskoi-svidomosti-molodi-doslidzhennia сказала керівниця проєкту "Підтримка громадянського суспільства та молоді" РООН в Україні Вікторія Демідова..." - проєкт є проєкт....
показать весь комментарий
31.10.2024 15:09 Ответить
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості - молоді прищавці палять автівки ЗСУ, слідкують щоб Порошенко не втік з України та виїжджають за кордон.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:09 Ответить
І звідки у вас стільки ненависті до молодого покоління? Заздрість?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:15 Ответить
Ні заздрості ні ненависті до молоді не маю. Але це той вік, коли молоді люди можуть робити несвідомий вибір і недоброзичливі політики та русня цим користуються.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:33 Ответить
ви ще забули про наведення ракет. А за кордон виїджають, то ви просто не розумієте. Засідка. Вони туди виїджають, щоб швідко спіймати віткшого Порошенка.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:21 Ответить
что, не по приколу стало? сомневаюсь.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:17 Ответить
молодь дивиться на дітей наших "иліт" за кордоном і хоче туди ж
показать весь комментарий
31.10.2024 15:26 Ответить
Де вони таких знайшли? Серед тих, хто поряд живе, всім пох, гасають на моциках на скаженій швидкості і вживають дівчат і алкоголь
показать весь комментарий
31.10.2024 15:41 Ответить
Громадянська свідомість - "ні". Фаталізм "так".
показать весь комментарий
31.10.2024 16:49 Ответить
Не бачу цього ! Серед української молоді що в Швейцарії існують проросійської настрої.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:19 Ответить
 
 