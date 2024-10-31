Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді, - дослідження

В Україні зростає громадянська свідомість молоді попри те, що значна частина української молоді відчуває на собі негативний вплив російського вторгнення.

Про це сказала керівниця проєкту "Підтримка громадянського суспільства та молоді" РООН в Україні Вікторія Демідова під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, передає Цензор.НЕТ.

Під час форуму вона презентувала попередні результати щорічного дослідження "Вплив війни на молодь".

Дані свідчать про те, що 42% молоді найбільше турбує питання здоровʼя - власного і близьких. Наступні важливі виклики для української молоді - нестача грошей, вільного часу та питання фізичної та психологічної безпеки.

Також, за даними опитування, брак коштів турбує третину опитаних молодих українців.

Водночас, дослідження демонструє високий рівень громадської свідомості.

"Значна частка молоді відзначила важливість таких аспектів, як: споживання українського контенту – 52%, спілкування державною мовою – 47%, знання і шанування історії – 47%", - підкреслила Демідова.

Серед опитаних 79% респондентів відзначили, що зазнали втрат через повномасштабну війну.

Найчастіше серед втрат молоді українці назвали зниження доходу і втрати друзів або членів сім’ї. Серед мешканців сходу України втрату близьких назвав майже кожен другий респондент – 49%.

Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".

