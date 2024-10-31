УКР
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді, - дослідження

31 жовтня стартує Київський Безпековий Форум для молоді

В Україні зростає громадянська свідомість молоді попри те, що значна частина української молоді відчуває на собі негативний вплив російського вторгнення.

Про це сказала керівниця проєкту "Підтримка громадянського суспільства та молоді" РООН в Україні Вікторія Демідова під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, передає Цензор.НЕТ.

Під час форуму вона презентувала попередні результати щорічного дослідження "Вплив війни на молодь".

Дані свідчать про те, що 42% молоді найбільше турбує питання здоровʼя - власного і близьких. Наступні важливі виклики для української молоді - нестача грошей, вільного часу та питання фізичної та психологічної безпеки.

Також, за даними опитування, брак коштів турбує третину опитаних молодих українців.

Водночас, дослідження демонструє високий рівень громадської свідомості.

"Значна частка молоді відзначила важливість таких аспектів, як: споживання українського контенту – 52%, спілкування державною мовою – 47%, знання і шанування історії – 47%", - підкреслила Демідова.

Серед опитаних 79% респондентів відзначили, що зазнали втрат через повномасштабну війну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники КБФ для молоді звернуться до НАТО щодо важливості членства в Альянсі, - Яценюк

Найчастіше серед втрат молоді українці назвали зниження доходу і втрати друзів або членів сім’ї. Серед мешканців сходу України втрату близьких назвав майже кожен другий респондент – 49%.

Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".

Інформаційні партнери КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

Також дивіться: "Українське покоління війни": Стартував Київський Безпековий Форум для молоді. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Топ коментарі
+8
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості - молоді прищавці палять автівки ЗСУ, слідкують щоб Порошенко не втік з України та виїжджають за кордон.
показати весь коментар
31.10.2024 15:09 Відповісти
+7
Громадянська свідомість молоді зростає, молодь кожного дня тікає з України, і правильно робить. Бо цей зелений сифіліс поки не знишить всіх Українців не заспокоїться.
показати весь коментар
31.10.2024 15:05 Відповісти
+7
Зейло як що не втече, повинен сидіти до кінця життя.
показати весь коментар
31.10.2024 15:08 Відповісти
Хуцпа
31.10.2024 15:01 Відповісти
Пуйло проголосить свою перемогу, бо забере Донецьку, Луганську, і частини других областей, хоча воював з усім НАТО.
Зеля проголосить свою перемогу, бо воював сам на сам з Кацапією, а Захід не надавав йому зброю в достатній кількості, а грошей, так взагалі мізерно мало.
31.10.2024 15:02 Відповісти
Зейло як що не втече, повинен сидіти до кінця життя.
31.10.2024 15:08 Відповісти
Разом зі скумбрією..першою блєді
31.10.2024 15:23 Відповісти
Якщо втече то буде прийнято закон про розшук і доставку до суду, а за неможливості доставки знищувати.
31.10.2024 16:46 Відповісти
Громадянська свідомість молоді зростає, молодь кожного дня тікає з України, і правильно робить. Бо цей зелений сифіліс поки не знишить всіх Українців не заспокоїться.
31.10.2024 15:05 Відповісти
Невірно. Свідома молодь залишається.

Втікають - то прокацапленізеленоквартальні.
31.10.2024 15:24 Відповісти
31.10.2024 15:07 Відповісти
"...Про це https://ksf.openukraine.org/categories/news/rosiiske-vtorhnennia-pryzvelo-do-zrostannia-hromadianskoi-svidomosti-molodi-doslidzhennia сказала керівниця проєкту "Підтримка громадянського суспільства та молоді" РООН в Україні Вікторія Демідова..." - проєкт є проєкт....
31.10.2024 15:09 Відповісти
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості - молоді прищавці палять автівки ЗСУ, слідкують щоб Порошенко не втік з України та виїжджають за кордон.
31.10.2024 15:09 Відповісти
І звідки у вас стільки ненависті до молодого покоління? Заздрість?
31.10.2024 15:15 Відповісти
Ні заздрості ні ненависті до молоді не маю. Але це той вік, коли молоді люди можуть робити несвідомий вибір і недоброзичливі політики та русня цим користуються.
31.10.2024 15:33 Відповісти
ви ще забули про наведення ракет. А за кордон виїджають, то ви просто не розумієте. Засідка. Вони туди виїджають, щоб швідко спіймати віткшого Порошенка.
31.10.2024 15:21 Відповісти
что, не по приколу стало? сомневаюсь.
31.10.2024 15:17 Відповісти
молодь дивиться на дітей наших "иліт" за кордоном і хоче туди ж
31.10.2024 15:26 Відповісти
Де вони таких знайшли? Серед тих, хто поряд живе, всім пох, гасають на моциках на скаженій швидкості і вживають дівчат і алкоголь
31.10.2024 15:41 Відповісти
Громадянська свідомість - "ні". Фаталізм "так".
31.10.2024 16:49 Відповісти
Не бачу цього ! Серед української молоді що в Швейцарії існують проросійської настрої.
31.10.2024 18:19 Відповісти
 
 