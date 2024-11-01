В Ивано-Франковске трое корректировщиков ракетного удара по военному аэродрому получили по 13 лет заключения

В пятницу,1 ноября, Ивано-Франковским городским судом было завершено рассмотрение уголовного производства и вынесен приговор по ч.1 ст. 111 УК (государственная измена), трем гражданам Украины, которые помогали вражеским спецслужбам готовить ракетный удар по военному аэродрому Ивано-Франковска 24 февраля 2022 года.

При рассмотрении уголовного производства, Ивано-Франковским городским судом было установлено, что трое граждан Украины 1980, 1973 и 1998 годов рождения были завербованы российскими спецслужбами и в дальнейшем совершили умышленное деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, информационной безопасности Украины.

Судом было установлено, что гражданин Украины 1980 года рождения, был завербован за материальную выгоду и в зависимости от компрометирующих обстоятельств, в городе Ницца (Республика Франция), в Русской Православной церкви, в 2021 году. В дальнейшем он под видом блогера путешествовал по Украине и с помощью БПЛА снимал критически важные и стратегические объекты по разным областям государства и выкладывал видео в социальную сеть "Instagram", тем самым отчитываясь перед своими российскими кураторами.

Двое других подозреваемых тоже были завербованы при аналогичных обстоятельствах. Женщину 1973 года рождения в 2013 году в Республике Беларусь, а мужчину 1998 года рождения в 2021 году в Украине.

В конце 2021 - начале 2022 годов все трое прибыли на территорию западного региона, где осуществляли наблюдение за военным аэродромом и зданиями государственной власти. Мужчина 1980 года с помощью БПЛА (программная настройка которого была изменена для условий полетов в запрещенной зоне) снимал территорию аэропорта, а женщина, 1973 года рождения, снимала стратегические объекты на территории области и взлет и посадку украинских военных самолетов с территории Тлумацкой громады.

Для корректировки ракетного удара по территории аэропорта подозреваемый, 1980 года рождения, размещал возле запрещенной территории так называемые "маячки". А после обстрела этого важного объекта, он фиксировал с помощью БПЛА его последствия и разместил видео в соцсети "Instagram", как отчет для кураторов.

На следующий день после ракетного обстрела, он должен был встретиться со своей сообщницей на Тлумаччине, а их третий сообщник, 1998 года рождения, который передавал им инструкции от российских кураторов, должен был обеспечить их нелегальный отход в страны Европы.

В дальнейшем эти лица были задержаны бдительными жителями Ивано-Франковской области и работниками правоохранительных органов.

При рассмотрении указанного судебного производства, судом было осуществлено изучение материалов дела, исследованы доказательства и заслушаны показания сторон и свидетелей по делу.

Изучив в совокупности все предоставленные доказательства и материалы, а также заслушав показания сторон, суд вынес приговор, в котором признал всех трех обвиняемых виновными в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с конфискацией всего принадлежащего каждому имущества.