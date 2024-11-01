РУС
В Ивано-Франковске трое корректировщиков ракетного удара по военному аэродрому получили по 13 лет заключения

Івано-Франківський міський суд

В пятницу,1 ноября, Ивано-Франковским городским судом было завершено рассмотрение уголовного производства и вынесен приговор по ч.1 ст. 111 УК (государственная измена), трем гражданам Украины, которые помогали вражеским спецслужбам готовить ракетный удар по военному аэродрому Ивано-Франковска 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Ивано-Франковского городского суда, передает Цензор.НЕТ.

При рассмотрении уголовного производства, Ивано-Франковским городским судом было установлено, что трое граждан Украины 1980, 1973 и 1998 годов рождения были завербованы российскими спецслужбами и в дальнейшем совершили умышленное деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, информационной безопасности Украины.

Смотрите также: Сообщено о подозрении двум жителям Ивано-Франковска, которые на заказ сожгли военный бус - Офис генпрокурора. ФОТО

Судом было установлено, что гражданин Украины 1980 года рождения, был завербован за материальную выгоду и в зависимости от компрометирующих обстоятельств, в городе Ницца (Республика Франция), в Русской Православной церкви, в 2021 году. В дальнейшем он под видом блогера путешествовал по Украине и с помощью БПЛА снимал критически важные и стратегические объекты по разным областям государства и выкладывал видео в социальную сеть "Instagram", тем самым отчитываясь перед своими российскими кураторами.

Двое других подозреваемых тоже были завербованы при аналогичных обстоятельствах. Женщину 1973 года рождения в 2013 году в Республике Беларусь, а мужчину 1998 года рождения в 2021 году в Украине.

В конце 2021 - начале 2022 годов все трое прибыли на территорию западного региона, где осуществляли наблюдение за военным аэродромом и зданиями государственной власти. Мужчина 1980 года с помощью БПЛА (программная настройка которого была изменена для условий полетов в запрещенной зоне) снимал территорию аэропорта, а женщина, 1973 года рождения, снимала стратегические объекты на территории области и взлет и посадку украинских военных самолетов с территории Тлумацкой громады.

Для корректировки ракетного удара по территории аэропорта подозреваемый, 1980 года рождения, размещал возле запрещенной территории так называемые "маячки". А после обстрела этого важного объекта, он фиксировал с помощью БПЛА его последствия и разместил видео в соцсети "Instagram", как отчет для кураторов.

Смотрите также: Разоблачен предатель, корректировавший ракетно-дроновые удары по защитникам Харькова, - СБУ. ФОТО

На следующий день после ракетного обстрела, он должен был встретиться со своей сообщницей на Тлумаччине, а их третий сообщник, 1998 года рождения, который передавал им инструкции от российских кураторов, должен был обеспечить их нелегальный отход в страны Европы.

В дальнейшем эти лица были задержаны бдительными жителями Ивано-Франковской области и работниками правоохранительных органов.

При рассмотрении указанного судебного производства, судом было осуществлено изучение материалов дела, исследованы доказательства и заслушаны показания сторон и свидетелей по делу.

Изучив в совокупности все предоставленные доказательства и материалы, а также заслушав показания сторон, суд вынес приговор, в котором признал всех трех обвиняемых виновными в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с конфискацией всего принадлежащего каждому имущества.

Ивано-Франковск (842) приговор (1276) государственная измена (1629)
+12
РОЗСТРІЛЯТИ !!!!
01.11.2024 18:52 Ответить
+11
13 років??! Довічне падалі!!!
01.11.2024 18:35 Ответить
+11
Таких треба вішати,як військових злочинців, щоб другим не кортіло.
01.11.2024 18:37 Ответить
Коригувальники - це ті ,хто спільно з кимось ригають!
)))
01.11.2024 18:29 Ответить
да, ракетами і дронами ригають.
ти із того контенера випав, що під назвою " не всіх дурних війна забрала"?
01.11.2024 19:09 Ответить
13 років??! Довічне падалі!!!
01.11.2024 18:35 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ !!!!
01.11.2024 18:52 Ответить
На черенок, від шухлі, ублюдків.
01.11.2024 19:14 Ответить
смертна кара або довічне позбавлення волі
01.11.2024 19:16 Ответить
Довічно годувати цю нечисть? Краще одразу на палю.
01.11.2024 19:19 Ответить
От і так! Так звані біженці їдуть на захід і там коригують, я собі уявляю, що на сході України твориться, коли кожне друге росговорящєє наводить ракети на свого ближнього!
01.11.2024 18:35 Ответить
Якби корінне населення військовозобов'язаних ухилянтів І-Ф. регіону не змилося б за кордон, можливо цього і не було б.
01.11.2024 18:51 Ответить
Ет, так... Сміх крізь сльози.🤮...
Може місцевим треба платити щоб наглядали та прослуховували всіх підряд? Якщо вже на фронт та в ППО не залишилося мотивованих..
01.11.2024 19:26 Ответить
Товаришу, що ти мелиш! Ухилянти є всюди, тільки чомусь західняків беруть у першу чергу захищати східні області України, а так звані біженці вільно пивко попивають в західних областях!
01.11.2024 20:25 Ответить
Таких треба вішати,як військових злочинців, щоб другим не кортіло.
01.11.2024 18:37 Ответить
а чого не штрафбат? кормить ще їх у тюрмі.
01.11.2024 19:10 Ответить
Мені здається, що матеріали справи мають бути абсолютно секретними!
Не повинні і тут озвучуватись подробиці...
Озвучте ще координати...
Нагадує те, що сталося у 22-му з прикарпатським полігоном!
01.11.2024 18:37 Ответить
а що сталося? просвіти
01.11.2024 19:11 Ответить
Подоляк селфився там і на Львівщині теж ... Потім по добровольцям прилетіли ракети
01.11.2024 19:23 Ответить
!3 років харчувати? А може вони спробували втекти...?
01.11.2024 18:37 Ответить
На зонах уже никого не опускают (насильно). Но если ты не авторитет, и тебе с 15-ти лет тюрьма не дом родной, выжить 13 лет невозможно.
01.11.2024 19:19 Ответить
ромадянина України 1980 року народження, було завербовано за матеріальну вигоду та в залежності від компрометуючих обставин, у місті Ніцца (Республіка Франція), в Російській Православній церкві, у 2021 році.

Його там що на 3,14дерастії застукали? Чи який там компромат?
01.11.2024 18:45 Ответить
Смерть, піторасам і їхнім випердишам. СМЕРТЬ неофашистам (рашастам).
01.11.2024 19:19 Ответить
- " імя, сестра, імя!!!! © Місцеві какая_разніца чи зальотні з ТОТ ????
показать весь комментарий
01.11.2024 19:22 Ответить
Тільки одне питання до суддів. Чому не довічне?! Як мінімум . Коли вже правоохоронна система буде працювати на користь держави України а не агресора?!
01.11.2024 19:51 Ответить
13 років? Майже кожного дня новини про спійманих коригувальників, підпалювачів військових авто та релейних шаф, шпигунів. І це не зупиняється..... Владі не спадало на думку що щось треба змінювати у підході до цієі проблеми, якщо теперішніми законними шляхами не зупинити ці злочини?.... Війна- це тяжкий час. А тяжкі часи потребують тяжких рішень і рішучих дій! Пїд час вїйни не до сентіментів! Зараз стоіть питання існування та виживання нашоі краіни.Треба брати приклад з Британцїв часїв Другої Свїтової Вїйни. Ті коли ловили німецького шпигуна або диверсанта ї його провина була доведена- його вїшали!!! Мало того, вирок мав виконати його родич. Наприклад , якщо чоловїк виявився шпигуном, його мала повїсити його дружина. Або навпаки. Якщо вїдмовлялися - вїшали обох. Американці в 44-45 роках, коли ловилиу себе в тилу німецьких диверсантів росстрілювали іх. Бо вони по іхнім законам не підпадали під категорію війсьвополонених...... Тїльки так можливо викоренити цих проросійских щурячих виродкїв та запроданців! Війну не можливо виграти у білих рукавичках......
01.11.2024 20:31 Ответить
З супутників видно все, є дрони дальнього стеження (літають місяцями), цивільні камери.
А тут ліплять бурхливу діяльність.
Локаційно такі об'єкти не переносять.
Червінського теж в коригувальники пишуть.
Добре що син Баканова на захисті країни, це заспокоює.
01.11.2024 23:58 Ответить
 
 