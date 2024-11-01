Оккупанты атаковали "Шахедом" многоэтажку в Сумах, пятеро раненых, среди них беременная женщина. Фоторепортаж (обновлено)
В пятницу вечером, 1 ноября, россияне атаковали "Шахедом" город Сумы. В результате попадания вражеского беспилотника есть разрушения и повреждения. Известно о 5 травмированных.
Об этом "Суспільному" сообщил и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ .
Сейчас на месте попадания российского "Шахеда" работают все службы.
В Сумском городском совете добавили, что всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии, у других повреждения средней тяжести, среди них беременная женщина.
Сумской филиал "Газсети" сообщил, что из-за удара 173 потребителя в Сумах остались без газа. Это два многоквартирных дома.
По данным прокуратуры Сумщины, оккупанты атаковали "Шахедом" жилой квартал Сум около 19:40. Вражеский беспилотник повредил многоэтажку.
По предварительным данным, пострадали пять человек - две женщины и три мужчины.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
