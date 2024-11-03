За сутки на фронте 173 боестолкновения, из них 50 – на Кураховском направлении, – Генштаб
2 ноября на фронте произошло 173 боевых столкновения. Больше всего атак врага отбито на Кураховском, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 69 авиаударов, в частности, задействовал одну ракету и сбросил 114 КАБ. Кроме этого, совершил более трех тысяч обстрелов, из них 112 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Юнаковка, Журавка, Басовка Сумской области; Слатино, Казачья Лопань, Малые Проходы, Песчаное, Синьковка, Голубовка, Терны Харьковской области; Торецк, Курахово, Ильинка, Успеновка, Богоявленка, Максимовка, Великая Новоселка Донецкой области, Лобково, Новодарьевка, Малая Токмачка, Юрковка Запорожской области.
Боевые действия на востоке
При поддержке авиации на Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Загрызово, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Тернов, Ямполовки, Торского и в Серебрянском лесу. К тому же противник активно применял авиацию, задействовал 30 неуправляемых ракет и сбросил 6 КАБ.
На Северском направлении в течение дня враг совершил семь наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Предтечино.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил восемь атак неподалеку Торецка и Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.
На Покровском направлении наши защитники остановили 23 наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Николаевка, Проминь, Крутой Яр, Селидово, Сухая Балка, Миролюбовка, Сухой Яр, Крутой Яр и Новогродовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка, Кременная Балка и Екатериновка.
На Времевском направлении противник совершил 12 штурмов наших позиций в районе Трудового и Максимовки.
Ситуация на юге и севере
Активно привлекая авиацию, враг атаковал в районе Новоандреевки, Работино и Малой Токмачки на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Продолжается операция в Курской области.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два склада боеприпасов захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1410 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 36 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 70 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 46 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@ "Зведення на ранок 3 листопада:
Запорізький напрямок.
На північний захід від Роботиного противник просунувся вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 1.5 км.
На північний захід від Вербового і на південний захід від Новопокровки противник просунувся на ділянці шириною до 5 км на глибину до 1.2 км.
Костянтинопольський напрямок.
У районі Золотої Ниви російські маневрені групи продовжують накати у західному та північно-західному напрямках.
Західна частина Шахтарського, що залишилася, перейшла під контроль противника.
Зіткнення продовжуються вздовж лісосмуг на захід і південніше населеного пункту.
У Максимівці тривають бої за західну та північну частини населеного пункту.
На північний захід і на північ від Богоявленки російські війська продовжують накати в районі урочища і в напрямку Трудового.
Курахівський напрямок.
Вчора російські війська за підтримки бронетехніки здійснили два накати на Антонівку, у східній частині якої тривають стрілецькі бої вздовж вулиць Гагаріна та Набережна. Попередньо там додана сіра зона.
На південь від Максимільянівки противник просунувся до балки Довга на ділянці шириною до 2.6 км на глибину до 2.1 км.
Покровський напрямок.
Противник просунувся на південь від Ізмайлівки, в районі терикону Центральної збагачувальної фабрики «Курахівська» та у східній частині Вовченки на ділянці завширшки до 5.58 км на глибину до 1.8 км.
У Нововодмитрівці російські маневрені групи просунулися в центральній частині і продовжують тиснути в західному напрямку.
Сіверський напрямок.
На південний захід від Івано-Даріївки противник за підтримки бронетехніки зробив спробу прориву до західної околиці населеного пункту. ЗСУ вдалося відбити атаку та знищити бронетехніку супротивника."
Хіба що доставляти ці групи на лінію зосередження для атак по болоті супротивнику буде більш проблематично.
Для зупинення рашистського наступу ЗСУ потрібно перш за все наситити передову лінію власною піхотою та мінометною артилерією, щоб не допускати просочування малих груп піхоти ворога між ВОПами та їх просування вздовж лісомуг. І бажано носії КАБів відігнати як найдалі від лінії фронту безперервними атаками по ворожих аеродромах.