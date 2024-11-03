За сутки на фронте 173 боестолкновения, из них 50 – на Кураховском направлении, – Генштаб

2 ноября на фронте произошло 173 боевых столкновения. Больше всего атак врага отбито на Кураховском, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 69 авиаударов, в частности, задействовал одну ракету и сбросил 114 КАБ. Кроме этого, совершил более трех тысяч обстрелов, из них 112 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Юнаковка, Журавка, Басовка Сумской области; Слатино, Казачья Лопань, Малые Проходы, Песчаное, Синьковка, Голубовка, Терны Харьковской области; Торецк, Курахово, Ильинка, Успеновка, Богоявленка, Максимовка, Великая Новоселка Донецкой области, Лобково, Новодарьевка, Малая Токмачка, Юрковка Запорожской области.

Боевые действия на востоке

При поддержке авиации на Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Загрызово, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Тернов, Ямполовки, Торского и в Серебрянском лесу. К тому же противник активно применял авиацию, задействовал 30 неуправляемых ракет и сбросил 6 КАБ.

На Северском направлении в течение дня враг совершил семь наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Предтечино.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил восемь атак неподалеку Торецка и Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 23 наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Николаевка, Проминь, Крутой Яр, Селидово, Сухая Балка, Миролюбовка, Сухой Яр, Крутой Яр и Новогродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка, Кременная Балка и Екатериновка.

На Времевском направлении противник совершил 12 штурмов наших позиций в районе Трудового и Максимовки.

Ситуация на юге и севере

Активно привлекая авиацию, враг атаковал в районе Новоандреевки, Работино и Малой Токмачки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два склада боеприпасов захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1410 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 36 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 70 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 46 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.

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