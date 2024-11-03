За добу на фронті 173 боєзіткнення, з них 50 - на Курахівському напрямку, - Генштаб

2 листопада на фронті відбулося 173 бойові зіткнення. Найбільше атак ворога відбито на Курахівському, Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 69 авіаударів, зокрема, задіяв одну ракету та скинув 114 КАБ. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 112 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Юнаківка, Журавка, Басівка Сумської області; Слатине, Козача Лопань, Малі Проходи, Піщане, Синьківка, Голубівка, Терни Харківської області; Торецьк, Курахове, Іллінка, Успенівка, Богоявленка, Максимівка, Велика Новосілка Донецької області, Лобкове, Новодар’ївка, Мала Токмачка, Юрківка Запорізької області.

Бойові дії на сході

За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісі. До того ж противник активно застосовував авіацію, задіяв 30 некерованих ракет та скинув 6 КАБ.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Суха Балка, Миролюбівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Новогродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка.

На Времівському напрямку противник здійснив 12 штурмів наших позицій в районі Трудового та Максимівки.

Ситуація на півдні та півночі

Активно залучаючи авіацію, ворог атакував у районі Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника у районах Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 36 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 70 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 46 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 699 090 осіб (+1410 за добу), 9182 танки, 20 086 артсистем, 18 523 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА