За добу на фронті 173 боєзіткнення, з них 50 - на Курахівському напрямку, - Генштаб
2 листопада на фронті відбулося 173 бойові зіткнення. Найбільше атак ворога відбито на Курахівському, Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил.
Обстріли України
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 69 авіаударів, зокрема, задіяв одну ракету та скинув 114 КАБ. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 112 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Юнаківка, Журавка, Басівка Сумської області; Слатине, Козача Лопань, Малі Проходи, Піщане, Синьківка, Голубівка, Терни Харківської області; Торецьк, Курахове, Іллінка, Успенівка, Богоявленка, Максимівка, Велика Новосілка Донецької області, Лобкове, Новодар’ївка, Мала Токмачка, Юрківка Запорізької області.
Бойові дії на сході
За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісі. До того ж противник активно застосовував авіацію, задіяв 30 некерованих ракет та скинув 6 КАБ.
На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Суха Балка, Миролюбівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Новогродівка.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка.
На Времівському напрямку противник здійснив 12 штурмів наших позицій в районі Трудового та Максимівки.
Ситуація на півдні та півночі
Активно залучаючи авіацію, ворог атакував у районі Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.
На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника у районах Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.
Триває операція у Курській області.
Удари по ворогу
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 36 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 70 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 46 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.
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@ "Зведення на ранок 3 листопада:
Запорізький напрямок.
На північний захід від Роботиного противник просунувся вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 1.5 км.
На північний захід від Вербового і на південний захід від Новопокровки противник просунувся на ділянці шириною до 5 км на глибину до 1.2 км.
Костянтинопольський напрямок.
У районі Золотої Ниви російські маневрені групи продовжують накати у західному та північно-західному напрямках.
Західна частина Шахтарського, що залишилася, перейшла під контроль противника.
Зіткнення продовжуються вздовж лісосмуг на захід і південніше населеного пункту.
У Максимівці тривають бої за західну та північну частини населеного пункту.
На північний захід і на північ від Богоявленки російські війська продовжують накати в районі урочища і в напрямку Трудового.
Курахівський напрямок.
Вчора російські війська за підтримки бронетехніки здійснили два накати на Антонівку, у східній частині якої тривають стрілецькі бої вздовж вулиць Гагаріна та Набережна. Попередньо там додана сіра зона.
На південь від Максимільянівки противник просунувся до балки Довга на ділянці шириною до 2.6 км на глибину до 2.1 км.
Покровський напрямок.
Противник просунувся на південь від Ізмайлівки, в районі терикону Центральної збагачувальної фабрики «Курахівська» та у східній частині Вовченки на ділянці завширшки до 5.58 км на глибину до 1.8 км.
У Нововодмитрівці російські маневрені групи просунулися в центральній частині і продовжують тиснути в західному напрямку.
Сіверський напрямок.
На південний захід від Івано-Даріївки противник за підтримки бронетехніки зробив спробу прориву до західної околиці населеного пункту. ЗСУ вдалося відбити атаку та знищити бронетехніку супротивника."
Хіба що доставляти ці групи на лінію зосередження для атак по болоті супротивнику буде більш проблематично.
Для зупинення рашистського наступу ЗСУ потрібно перш за все наситити передову лінію власною піхотою та мінометною артилерією, щоб не допускати просочування малих груп піхоти ворога між ВОПами та їх просування вздовж лісомуг. І бажано носії КАБів відігнати як найдалі від лінії фронту безперервними атаками по ворожих аеродромах.