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"Шахеды" атаковали Хмельнитчину: силы ПВО сбили 4 дрона, произошло возгорание хозяйственного помещения (обновлено)

4 шахеди знищено на Хмельниччині

Ночью 3 ноября, во время сигнала "Воздушная тревога", на территории Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 4 вражеских БПЛА типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"В результате атаки произошло возгорание хозяйственного помещения. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

По состоянию на этот час, сообщений о травмированных или погибших не поступало, добавил Тюрин.

Позже стало известно, что в результате российской ночной атаки в Хмельницкой области поврежден жилой дом и гаражи.

Напомним, российские захватчики в ночь на 3 ноября атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и 96 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

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Автор: 

ПВО (2884) Шахед (1229) Хмельницкая область (967)


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03.11.2024 10:24 Ответить
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03.11.2024 10:29 Ответить
літають сволочі як в дома, кожен день, точніше кожну ніч їх чути.
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