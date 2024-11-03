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"Шахеди" атакували Хмельниччину: сили ППО збили 4 дрони, сталося загоряння господарського приміщення (оновлено)

4 шахеди знищено на Хмельниччині

Вночі 3 листопада, під час сигналу "Повітряна тривога", на території Хмельницької області сили ППО знищили 4 ворожих БПЛА типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

 "Внаслідок атаки відбулось загоряння господарського приміщення. Пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Станом на цю годину, повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило, додав Тюрін.

Згодом стало відомо, що внаслідок  російської  нічної атаки в Хмельницькій області пошкоджено житловий будинок та гаражі. 

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 3 листопада атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 96 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві, Хмельницькій та Сумській областях пролунали вибухи, триває атака "Шахедів" на Україну

Автор: 

ППО (3326) Шахед (1232) Хмельницька область (987)


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Летять на Старкон як мухи на мед. Можна використовувати як пастку для ворожих повітряних цілей.
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03.11.2024 10:24 Відповісти
24 жовтня знищили отель Случ,підстанцію, дах двоповерхового будинку..Дорогі пастки..
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03.11.2024 10:29 Відповісти
літають сволочі як в дома, кожен день, точніше кожну ніч їх чути.
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03.11.2024 11:42 Відповісти
 
 