"Шахеди" атакували Хмельниччину: сили ППО збили 4 дрони, сталося загоряння господарського приміщення (оновлено)

Вночі 3 листопада, під час сигналу "Повітряна тривога", на території Хмельницької області сили ППО знищили 4 ворожих БПЛА типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Внаслідок атаки відбулось загоряння господарського приміщення. Пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Станом на цю годину, повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило, додав Тюрін.

Згодом стало відомо, що внаслідок російської нічної атаки в Хмельницькій області пошкоджено житловий будинок та гаражі.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 3 листопада атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 96 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві, Хмельницькій та Сумській областях пролунали вибухи, триває атака "Шахедів" на Україну