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На выборах в Молдове проголосовали более 54% избирателей, большинство участков уже закрылись

На виборах у Молдові проголосували понад 54% виборців

В Молдове в 21:00 по времени Кишинева (совпадает с киевским) закрылось большинство избирательных участков - за исключением тех, где из-за очередей голосование было продлено.

Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным ЦИК Молдовы, по состоянию на 21:20 проголосовали 54,12% избирателей. Отмечается, что число граждан Молдовы, принявших участие во втором туре выборов президента, приближается к 1,7 миллиона.

Президент Молдовы Майя Санду, которая баллотируется на новый срок, поблагодарила граждан страны за активность. Также она призвала тех молдаван, которые еще могут проголосовать за рубежом, сделать это.

"Спасибо всем людям, которые приняли участие в голосовании, со всех уголков страны. Особенно я благодарю жителей Кишинева, которые пришли сегодня голосовать в большом количестве. Я также хочу поблагодарить молодежь, которая установила рекордную явку. Я благодарю граждан за пределами страны, которые продемонстрировали исключительную мобилизацию. Голосование продолжается на многих избирательных участках за рубежом, и я призываю тех из вас, кто еще не пришел на избирательные участки, пойти и проголосовать", - сказала президент Молдовы.

Участки для голосования открылись в 7:00 и работали до 21:00. Граждане Молдовы, живущие за рубежом, голосуют в 37 странах мира, где открыли 234 избирательных участка.

3 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).

Власти Молдовы заявляли о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов, который проходит в воскресенье, 3 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Молдовы заявили о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов

Автор: 

выборы (24763) Молдова (1893) Мая Санду (220)


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Топ комментарии
+9
Та то подоляківець під ВПН.
Звичайний і вже відомий тут обсос.
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03.11.2024 22:20 Ответить
+8
А в Україні, у 2019-му, краще було? Навіть менше (здається)! Зато "паржалі" і "хуже нє стало"... Ага...
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03.11.2024 22:10 Ответить
+7
Якщо Росії вдасться розвернути в свою сторону Молдову ,то Україні можна забути за дунайські порти і транзит та експорт або імпорт товарів, в усякому випадку буде набагато важче. До речі Румунія та Молдова на диво виявилися надійними партнерами щодо транзиту, не те що словаки, угорці або поляки.
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03.11.2024 22:15 Ответить
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Расія звозила літаками зрусифікованих молдаван навіть до Баку голосувати. Там переміг Стояноглу.
Можна тільки уявити, що кожен голос за 3,14дарського кандидата купувався за понад 1000 доларів!

Маньяк той *****! Впертий маньяк!
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03.11.2024 22:03 Ответить
Якщо Росії вдасться розвернути в свою сторону Молдову ,то Україні можна забути за дунайські порти і транзит та експорт або імпорт товарів, в усякому випадку буде набагато важче. До речі Румунія та Молдова на диво виявилися надійними партнерами щодо транзиту, не те що словаки, угорці або поляки.
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03.11.2024 22:15 Ответить
Після обробки 76% протоколів
Стояногло лідирує на виборах президента Молдови з 51,98% голосів.
У Санду-48,02%.
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03.11.2024 22:19 Ответить
Після обробки 81% бюлетенів Санду скорочує розрив. У неї 48,48%, у Стояногло - 51,52%, випливає з даних ЦВК.
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03.11.2024 22:27 Ответить
... Шановний!! Через Молдову НІЧОГО не транзитується в Україну!! Навіть гуманітарна допомога. Навіть через малесенький транзитний коридор біля Маяків у Одеській області...де Молдова дозволяє транзит заборонено переміщати потрібне для ЗСУ. Все що йде з півдня.. Туреччини..Болгарії інших країн... через Румунію північніше Молдови! Аналогія Угорщині! Словаччина... і та транзитує... А про Польщу Ви б помовчали!! ВСЕ.... що потрібно йде через Польщу!! Не сподоблюйтеся 150-му неголеному хлопчику з Грушевського!!
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03.11.2024 22:34 Ответить
Так, але не зовсім.
1. Дунайські порти мали критичне значення в 2023 році і товарооборот був разів у 20 більше ніж зараз і фактично витягнули економіку. Залізниця до них 100% проходе через Молдову. Весь експорт зерна йшов туди, а фури у Польщу то крапля.
2. Те що багато йде через Румунію, не забувайте що Молдова для Румунії набагато важливіше ніж Україна. І відносини з Молдовою для Румунії буде в пріоритеті.
3. Саме головне придністровській фактор і гагаузи. З проросійським кандидатом, Україна б отримали ще одну головну біль.
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04.11.2024 06:16 Ответить
Шановний! Є такий предмет у школі ...географія називалається! Подивіться ... і дізнайтеся що в Україні ТРИ дунайські порти ..Рені..Ізмаїл..та Усть Дунайський. Ще ДЕВЯТЬ будується... Орлівка... тощо... І тільки біля РЕНІ... є залізниця..яка НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ Україною для перевезення вантажів. Наприклад ВСЕ!!! зерно йде на їзмаїльський і ренійський порти тільки вантажівками!!! Коли будете їхати трасою Одеса-Рені ... побачите каравани зерновозів...і тисячі їх..стоящих у очікування розвантаження у Ізмаїлі. Зараз українські дунайські порти працюють на всі 150 відсотків. Через Румунію транзит !!! йде через Порубне у Чернівецькій області. І ніяким боком не зачіпляє Молдову. Ще раз Вам повторю. До сьогоднішнього дня ніякого транзиту через Молдову не існує. Сподіваємося... що від учора Молдова набереться хоробрості і дозволить транзит зброї через свою територію... І не тільки зброї. Моя впевненість про транзит спирається на особистий досвід... коли наші літаки намагалися транзитувати гуманітарну допомогу з Португалії..Іспанії..Британії через аеропорт Кишиньова. Літак розвантажували по три дні... відкривали всі без винятку коробки... а їх 50 тон...і в кінці кінців авіакомпанії та замовники категорично відмовилися використовувати Кишиньов для доставки вантажів. Румунські Ясси... польський Жешув... і все пішло як по маслу. Тоді ми дуже чітко твідчули реально ворожий настрій молдовської митниці... І слава Богу і РОЗУМНІЙ частині молдовського населення... що вчора кацапи не перемогли.
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04.11.2024 14:33 Ответить
Ребята, успокойтесь, все будет тип топ. По Молдове почти закончился подсчет, примерно 50\50, за Стояногло север- кацапы и, увы, украинцы, юг-болгары и гагаузы, центр и Кишинев- за Санду. А вот подсчет зарубежья только начинается, а там подавляющее большинство за Санду. И подвозы в Баку, Стамбул, Москву(самолетами с Камчатки!!!) не помогут. За референдум я переживал, до утра следил, а тут ждать не буду, Санду победит примерно 55\45%
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03.11.2024 22:51 Ответить
... щирі вітання Вам і всій Молдові!! Ввечері ..як побачив 49 у Майї і 51 у цого папазогли...серце впало... Розпач реальний... І тільки біля третьої ночі ..коли розрив став у п*ять відсотків... радощі були реально сильні! Не вдалося смердячим затягнути Молдову у болото. І це велика подія єдя майбутнього Молдови! В добрий путь..Молдова!
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04.11.2024 14:15 Ответить
54 проц... половині країни взагалі п...уй
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03.11.2024 22:06 Ответить
У нас такая же явка.
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03.11.2024 22:09 Ответить
А в Україні, у 2019-му, краще було? Навіть менше (здається)! Зато "паржалі" і "хуже нє стало"... Ага...
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03.11.2024 22:10 Ответить
Я також хочу подякувати молоді, яка встановила рекордну явку.
Джерело:

Прикро, але маю підозру, що у Молдові зебіли теж розплодились до домовинного іржання...
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03.11.2024 22:46 Ответить
Чесно кажучи, на пострадянському просторі такі проценти не дивно. В Україні теж не набагато більші були.
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03.11.2024 22:10 Ответить
54 0/0 штукатури !
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03.11.2024 22:06 Ответить
Зйобок, ти рік переплутав. Мабуть хотів написати 2019. Чи ти після 2014 здристнув а не після 2019?
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03.11.2024 22:15 Ответить
Та то подоляківець під ВПН.
Звичайний і вже відомий тут обсос.
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03.11.2024 22:20 Ответить
ціхо, зараз він своєю безмежною обмеженістю виводить на світло вподобайками інших зебілів із дебілами.
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03.11.2024 22:25 Ответить
Ага. Три довбойоба вже є. 😁
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03.11.2024 22:28 Ответить
Не у 2014-му, а у 2019-му. У 2014-му (а точніше у 2013-му) шапкокрад спричинив бучу відмовою від євроінтеграції. Тому тоді треба вже згадувати вибори 2010 року. Але в обох випадках ваша згадка про 2014-й - не відповідає дійсності
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03.11.2024 22:15 Ответить
Вам 73% принесли радість у 2019.

Тепер так радісно завдяки ним. Декому вже назавжди.
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03.11.2024 22:19 Ответить
Бидло !
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03.11.2024 22:27 Ответить
Перемагає Пуйло.
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03.11.2024 22:20 Ответить
70% бюлетнів оброблено.
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03.11.2024 22:20 Ответить
Кепсько, але не дивно... кацапстан робить все можливе, щоб в Молдові була прокацапська влада (масове голосування в москві кацапських "молдаван"), а місцеві імбецили, що ностальгують за совком, радісно їм допомагають. Приклад Грузії нічому не вчить. Та й у нас "найвеличнішого" обирали в тому числі й через те, що обіцяв заглянути в очко ***** і пєрєстать стрєлять. Тупість середньостатистичного виборця просто вражаюча, це великий недолік демократії - що вага голосу імбецилів з одного боку, та інтелектуалів, пасіонарних особистостей - з іншого - є рівною, а перших зазвичай більше.
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03.11.2024 22:35 Ответить
Якщо Стояноглу таки переможе це свідчитиме, що )(уйляндія має аби який хист у міжнародних відношеннях, на відміну від західних боягузливих лицемірів
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03.11.2024 22:21 Ответить
Якщо жертва згвалтування завагітніє, то це значить, що гвалтівник має не аби який хист у сімейних відносинах?
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03.11.2024 22:27 Ответить
Взяла б Україна Придністров'я минулого року,і вже не було б сумнівів в голосуванні(Але вирішили що курська операція важливіша та безпечніша(((
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03.11.2024 22:21 Ответить
Тут перемагає кацап стояноглов, грузини вже здалися кацапам, про зебілів мовчу, в США, схоже, переможе ватнік Трампов. Це що, кінець проекту "Земля" ?
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03.11.2024 22:25 Ответить
Трамп крупно проиграет где-то 350-200.
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03.11.2024 22:52 Ответить
https://pv.cec.md/cec-presidential-results-tour2.html Тут можно спостерігати за результатами у прямому ефірі.
Це Вам не Україна, де результатів по тижню-другому очікують!
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03.11.2024 22:26 Ответить
Дуже добрий сайт ЦВК Молдови - кращий від нашого.
А Мая молодець - перемагає.
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03.11.2024 23:40 Ответить
А що ми чекали від мольдови, ,,букет Молдавії !"
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03.11.2024 22:31 Ответить
Якщо б Україна твердо перемагала на полі бою то однозначно виграла б Санду, а так молдовани бояться, що у разі програшу України і проєвропейського політика президента наступні стануть вони... вибір між страхом війни і можливістю її уникнути домовляючись з РФ...
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03.11.2024 22:33 Ответить
Просто подкуп и русские олигархи. Грузия была такой же. Про Украину где Мариуполь проголосовал за регионов все итак знают.
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03.11.2024 22:49 Ответить
Дуже сумніваюсь що прості молдавани так то все аналізували. Просто знову на дільниці поперлись в більшості пенси і жінки-домогосподині (мужчина красивий). А молоді як завжди-п...уй.
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03.11.2024 22:37 Ответить
Дайте мамалижникам спокій, якщоб в ночі б зникла ПМР, вони б в ранці відбудували нове, ще краще ніж було! Армія ПМР - 90 0/0 мольдаване, бо на 1 рубель там більша З/П !
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03.11.2024 22:52 Ответить
Все ОК . Діаспору порахують аж під ранок , і Санду стане президентом .
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03.11.2024 22:47 Ответить
Той диаспоры х*у наплакал.
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03.11.2024 23:06 Ответить
Ну, побачиш кацапчег.
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03.11.2024 23:18 Ответить
За кордоном дуже багато молдаван на заробітках, і вони завжди голосують переважно за Європейський вибір, і тих, хто його підтримує.
Ще Додон на минулих виборах жалівся, що Санду вибрали якісь не зовсім правільні молдовани - це було висловлювання на межі образи!
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04.11.2024 01:18 Ответить
Здесь они предпочитают быть румынами, правда их выдают матюки вставленные в румынский, но это старшее поколение, а молодые - чисто румыны)))
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04.11.2024 17:02 Ответить
..ну як бачите х*й молдовської діаспори глибоко зайшов до рота кацапської наволочі! Сподіваюся..що кацапня вдавиться....
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04.11.2024 14:40 Ответить
Я доволен, шо ошибся в молдаванах.
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04.11.2024 15:17 Ответить
..Ви..як і я..ЧАСТКОВО помилились. Наявність половини населення з відсутністью мозку...це факт!! І як казав Шарль Де Голль... всі прогресивні зміни у державах робить розумна меншість ... Молдові реально пощастило.. що ця меншість стала невеличкою більшістью...)))
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04.11.2024 15:33 Ответить
Не кажіть "Гоп!" - скоро в них будуть парламентські вибори, і от там вже буде тяжче.
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04.11.2024 17:09 Ответить
За підсумками підрахунку голосів понад 80% дільниць всередині Молдови, а також на закордонних дільницях у державах східніше Молдови кандидат від проросійської партії соціалістів Александр Стояногло набирає близько 51,5% голосів, Мая Санду - 48,5%. Така пропорція зберігалася протягом процесу підрахунку.

Утім, ще не почався підрахунок голосів західної діаспори, оскільки дільниці у західній Європі закрилися на годину пізніше. Діаспора показала на виборах безпрецедентну явку: за кордоном проголосувало понад 320 тисяч голосів із загальної кількості менше 1.7 млн голосів.

В державах ЄС Санду ще у першому турі підтримувала абсолютна більшість виборців.
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03.11.2024 22:48 Ответить
Если среди диаспоры победит Санду, то все будет так.
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03.11.2024 22:50 Ответить
Вже різниця між ними менше 1%, а це лише 90,5 процентів голосів підрахували, а на закордонних ділянках - лише 16%!
Так що пані Маю можно вже готуватись поздоровляти!
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03.11.2024 22:56 Ответить
Пока разрыв 20 тысяч голосов. Если диаспора реально 300000, то по идее могут перегнать.
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03.11.2024 22:58 Ответить
Вже 0,7% різниця, і вона зменшується!
Нагадаю - на референдумі основна маса прихильників ЄС на останніх 5% візначилась, як і на першому турі виборів.
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03.11.2024 23:04 Ответить
Ще одні сходили на шашлики поржать посєрєдінє...
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03.11.2024 22:49 Ответить
https://x.com/kokoshenkov1

Кокошенков



https://x.com/kokoshenkov1

@kokoshenkov1


Вот истинная причина того, почему росия хочет помешать и втянуть Молдову в свою семейку нищих советских нардов.
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03.11.2024 22:51 Ответить
У нас было также при Оранжевых и Порошенко. Но наш народ голосует не за тех кто поднимает им зарплаты, а за воров. Советские люди не ценят добра.
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03.11.2024 22:53 Ответить
Молдова обрала МИР.В принципі це не дивно.Сусіди поруч...
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03.11.2024 22:55 Ответить
Який "мир",дурепа ти "ватна"?
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03.11.2024 23:01 Ответить
В 2022 году когда Россия атаковала Украину, то они тоже писали что Путин несет мир, он там не начинает войны, а заканчивает их. Такой себе профессиональный газлайтинг.
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03.11.2024 23:05 Ответить
Як який.Обрала Санду
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04.11.2024 06:43 Ответить
Україна в 2019-му теж нібито за "Мир в его глазах" голосувала!
Довго ще будемо відригувати це голосування довбаних розумово неповносправних!
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03.11.2024 23:12 Ответить
Санду 50.15% при 92.43% подсчитанных голосов!
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03.11.2024 23:14 Ответить
 
 