На выборах в Молдове проголосовали более 54% избирателей, большинство участков уже закрылись

В Молдове в 21:00 по времени Кишинева (совпадает с киевским) закрылось большинство избирательных участков - за исключением тех, где из-за очередей голосование было продлено.

Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным ЦИК Молдовы, по состоянию на 21:20 проголосовали 54,12% избирателей. Отмечается, что число граждан Молдовы, принявших участие во втором туре выборов президента, приближается к 1,7 миллиона.

Президент Молдовы Майя Санду, которая баллотируется на новый срок, поблагодарила граждан страны за активность. Также она призвала тех молдаван, которые еще могут проголосовать за рубежом, сделать это.

"Спасибо всем людям, которые приняли участие в голосовании, со всех уголков страны. Особенно я благодарю жителей Кишинева, которые пришли сегодня голосовать в большом количестве. Я также хочу поблагодарить молодежь, которая установила рекордную явку. Я благодарю граждан за пределами страны, которые продемонстрировали исключительную мобилизацию. Голосование продолжается на многих избирательных участках за рубежом, и я призываю тех из вас, кто еще не пришел на избирательные участки, пойти и проголосовать", - сказала президент Молдовы.

Участки для голосования открылись в 7:00 и работали до 21:00. Граждане Молдовы, живущие за рубежом, голосуют в 37 странах мира, где открыли 234 избирательных участка.

3 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).

Власти Молдовы заявляли о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов, который проходит в воскресенье, 3 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Молдовы заявили о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов