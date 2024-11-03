На выборах в Молдове проголосовали более 54% избирателей, большинство участков уже закрылись
В Молдове в 21:00 по времени Кишинева (совпадает с киевским) закрылось большинство избирательных участков - за исключением тех, где из-за очередей голосование было продлено.
Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
По данным ЦИК Молдовы, по состоянию на 21:20 проголосовали 54,12% избирателей. Отмечается, что число граждан Молдовы, принявших участие во втором туре выборов президента, приближается к 1,7 миллиона.
Президент Молдовы Майя Санду, которая баллотируется на новый срок, поблагодарила граждан страны за активность. Также она призвала тех молдаван, которые еще могут проголосовать за рубежом, сделать это.
"Спасибо всем людям, которые приняли участие в голосовании, со всех уголков страны. Особенно я благодарю жителей Кишинева, которые пришли сегодня голосовать в большом количестве. Я также хочу поблагодарить молодежь, которая установила рекордную явку. Я благодарю граждан за пределами страны, которые продемонстрировали исключительную мобилизацию. Голосование продолжается на многих избирательных участках за рубежом, и я призываю тех из вас, кто еще не пришел на избирательные участки, пойти и проголосовать", - сказала президент Молдовы.
Участки для голосования открылись в 7:00 и работали до 21:00. Граждане Молдовы, живущие за рубежом, голосуют в 37 странах мира, где открыли 234 избирательных участка.
3 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).
Власти Молдовы заявляли о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов, который проходит в воскресенье, 3 ноября.
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Можна тільки уявити, що кожен голос за 3,14дарського кандидата купувався за понад 1000 доларів!
Маньяк той *****! Впертий маньяк!
Стояногло лідирує на виборах президента Молдови з 51,98% голосів.
У Санду-48,02%.
1. Дунайські порти мали критичне значення в 2023 році і товарооборот був разів у 20 більше ніж зараз і фактично витягнули економіку. Залізниця до них 100% проходе через Молдову. Весь експорт зерна йшов туди, а фури у Польщу то крапля.
2. Те що багато йде через Румунію, не забувайте що Молдова для Румунії набагато важливіше ніж Україна. І відносини з Молдовою для Румунії буде в пріоритеті.
3. Саме головне придністровській фактор і гагаузи. З проросійським кандидатом, Україна б отримали ще одну головну біль.
Джерело:
Прикро, але маю підозру, що у Молдові зебіли теж розплодились до домовинного іржання...
Звичайний і вже відомий тут обсос.
Тепер так радісно завдяки ним. Декому вже назавжди.
Це Вам не Україна, де результатів по тижню-другому очікують!
А Мая молодець - перемагає.
Ще Додон на минулих виборах жалівся, що Санду вибрали якісь не зовсім правільні молдовани - це було висловлювання на межі образи!
Утім, ще не почався підрахунок голосів західної діаспори, оскільки дільниці у західній Європі закрилися на годину пізніше. Діаспора показала на виборах безпрецедентну явку: за кордоном проголосувало понад 320 тисяч голосів із загальної кількості менше 1.7 млн голосів.
В державах ЄС Санду ще у першому турі підтримувала абсолютна більшість виборців.
Так що пані Маю можно вже готуватись поздоровляти!
Нагадаю - на референдумі основна маса прихильників ЄС на останніх 5% візначилась, як і на першому турі виборів.
Кокошенков
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@kokoshenkov1
Вот истинная причина того, почему росия хочет помешать и втянуть Молдову в свою семейку нищих советских нардов.
Довго ще будемо відригувати це голосування довбаних розумово неповносправних!