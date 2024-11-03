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На виборах у Молдові проголосували понад 54% виборців, більшість дільниць вже закрились

На виборах у Молдові проголосували понад 54% виборців

У Молдові о 21:00 за часом Кишинева (збігається з київським) закрилася більшість виборчих дільниць - за винятком тих, де через черги голосування було продовжене.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними ЦВК Молдови, станом на 21:20 проголосували 54,12% виборців. Зазначається, що число громадян Молдови, які взяли участь у другому турі виборів президента, наближається до 1,7 мільйона.

Президентка Молдови Мая Санду, яка балотується на новий термін, подякувала громадянам країни за активність. Також вона закликала тих молдован, які ще можуть проголосувати за кордоном, зробити це.

"Дякую всім людям, які взяли участь у голосуванні, з усіх куточків країни. Особливо я дякую жителям Кишинева, які прийшли сьогодні голосувати у великій кількості. Я також хочу подякувати молоді, яка встановила рекордну явку. Я дякую громадянам за межами країни, які продемонстрували виняткову мобілізацію. Голосування триває на багатьох виборчих дільницях за кордоном, і я закликаю тих із вас, хто ще не прийшов на виборчі дільниці, піти та проголосувати", - сказала президентка Молдови.

Дільниці для голосування відкрилися о 7:00 і працювали до 21:00. Громадяни Молдови, які живуть за кордоном, голосують у 37 країнах світу, де відкрили 234 виборчі дільниці.

Читайте також: Сьогодні у Молдові другий тур президентських виборів

Другий тур президентських виборів у Молдові

3 листопада у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).

Влада Молдови заявляла про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів, який відбувається у неділю, 3 листопада.

Читайте також: На виборчих дільницях у Німеччині та Британії, на яких голосувала діаспора Молдови, фіксували фальшиві повідомлення про мінування, - МЗС країни

Автор: 

вибори (6724) Молдова (2096) Мая Санду (262)


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Топ коментарі
+9
Та то подоляківець під ВПН.
Звичайний і вже відомий тут обсос.
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03.11.2024 22:20 Відповісти
+8
А в Україні, у 2019-му, краще було? Навіть менше (здається)! Зато "паржалі" і "хуже нє стало"... Ага...
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03.11.2024 22:10 Відповісти
+7
Якщо Росії вдасться розвернути в свою сторону Молдову ,то Україні можна забути за дунайські порти і транзит та експорт або імпорт товарів, в усякому випадку буде набагато важче. До речі Румунія та Молдова на диво виявилися надійними партнерами щодо транзиту, не те що словаки, угорці або поляки.
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03.11.2024 22:15 Відповісти
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Расія звозила літаками зрусифікованих молдаван навіть до Баку голосувати. Там переміг Стояноглу.
Можна тільки уявити, що кожен голос за 3,14дарського кандидата купувався за понад 1000 доларів!

Маньяк той *****! Впертий маньяк!
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03.11.2024 22:03 Відповісти
Якщо Росії вдасться розвернути в свою сторону Молдову ,то Україні можна забути за дунайські порти і транзит та експорт або імпорт товарів, в усякому випадку буде набагато важче. До речі Румунія та Молдова на диво виявилися надійними партнерами щодо транзиту, не те що словаки, угорці або поляки.
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03.11.2024 22:15 Відповісти
Після обробки 76% протоколів
Стояногло лідирує на виборах президента Молдови з 51,98% голосів.
У Санду-48,02%.
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03.11.2024 22:19 Відповісти
Після обробки 81% бюлетенів Санду скорочує розрив. У неї 48,48%, у Стояногло - 51,52%, випливає з даних ЦВК.
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03.11.2024 22:27 Відповісти
... Шановний!! Через Молдову НІЧОГО не транзитується в Україну!! Навіть гуманітарна допомога. Навіть через малесенький транзитний коридор біля Маяків у Одеській області...де Молдова дозволяє транзит заборонено переміщати потрібне для ЗСУ. Все що йде з півдня.. Туреччини..Болгарії інших країн... через Румунію північніше Молдови! Аналогія Угорщині! Словаччина... і та транзитує... А про Польщу Ви б помовчали!! ВСЕ.... що потрібно йде через Польщу!! Не сподоблюйтеся 150-му неголеному хлопчику з Грушевського!!
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03.11.2024 22:34 Відповісти
Так, але не зовсім.
1. Дунайські порти мали критичне значення в 2023 році і товарооборот був разів у 20 більше ніж зараз і фактично витягнули економіку. Залізниця до них 100% проходе через Молдову. Весь експорт зерна йшов туди, а фури у Польщу то крапля.
2. Те що багато йде через Румунію, не забувайте що Молдова для Румунії набагато важливіше ніж Україна. І відносини з Молдовою для Румунії буде в пріоритеті.
3. Саме головне придністровській фактор і гагаузи. З проросійським кандидатом, Україна б отримали ще одну головну біль.
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04.11.2024 06:16 Відповісти
Шановний! Є такий предмет у школі ...географія називалається! Подивіться ... і дізнайтеся що в Україні ТРИ дунайські порти ..Рені..Ізмаїл..та Усть Дунайський. Ще ДЕВЯТЬ будується... Орлівка... тощо... І тільки біля РЕНІ... є залізниця..яка НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ Україною для перевезення вантажів. Наприклад ВСЕ!!! зерно йде на їзмаїльський і ренійський порти тільки вантажівками!!! Коли будете їхати трасою Одеса-Рені ... побачите каравани зерновозів...і тисячі їх..стоящих у очікування розвантаження у Ізмаїлі. Зараз українські дунайські порти працюють на всі 150 відсотків. Через Румунію транзит !!! йде через Порубне у Чернівецькій області. І ніяким боком не зачіпляє Молдову. Ще раз Вам повторю. До сьогоднішнього дня ніякого транзиту через Молдову не існує. Сподіваємося... що від учора Молдова набереться хоробрості і дозволить транзит зброї через свою територію... І не тільки зброї. Моя впевненість про транзит спирається на особистий досвід... коли наші літаки намагалися транзитувати гуманітарну допомогу з Португалії..Іспанії..Британії через аеропорт Кишиньова. Літак розвантажували по три дні... відкривали всі без винятку коробки... а їх 50 тон...і в кінці кінців авіакомпанії та замовники категорично відмовилися використовувати Кишиньов для доставки вантажів. Румунські Ясси... польський Жешув... і все пішло як по маслу. Тоді ми дуже чітко твідчули реально ворожий настрій молдовської митниці... І слава Богу і РОЗУМНІЙ частині молдовського населення... що вчора кацапи не перемогли.
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04.11.2024 14:33 Відповісти
Ребята, успокойтесь, все будет тип топ. По Молдове почти закончился подсчет, примерно 50\50, за Стояногло север- кацапы и, увы, украинцы, юг-болгары и гагаузы, центр и Кишинев- за Санду. А вот подсчет зарубежья только начинается, а там подавляющее большинство за Санду. И подвозы в Баку, Стамбул, Москву(самолетами с Камчатки!!!) не помогут. За референдум я переживал, до утра следил, а тут ждать не буду, Санду победит примерно 55\45%
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03.11.2024 22:51 Відповісти
... щирі вітання Вам і всій Молдові!! Ввечері ..як побачив 49 у Майї і 51 у цого папазогли...серце впало... Розпач реальний... І тільки біля третьої ночі ..коли розрив став у п*ять відсотків... радощі були реально сильні! Не вдалося смердячим затягнути Молдову у болото. І це велика подія єдя майбутнього Молдови! В добрий путь..Молдова!
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04.11.2024 14:15 Відповісти
54 проц... половині країни взагалі п...уй
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03.11.2024 22:06 Відповісти
У нас такая же явка.
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03.11.2024 22:09 Відповісти
А в Україні, у 2019-му, краще було? Навіть менше (здається)! Зато "паржалі" і "хуже нє стало"... Ага...
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03.11.2024 22:10 Відповісти
Я також хочу подякувати молоді, яка встановила рекордну явку.
Джерело:

Прикро, але маю підозру, що у Молдові зебіли теж розплодились до домовинного іржання...
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03.11.2024 22:46 Відповісти
Чесно кажучи, на пострадянському просторі такі проценти не дивно. В Україні теж не набагато більші були.
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03.11.2024 22:10 Відповісти
54 0/0 штукатури !
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03.11.2024 22:06 Відповісти
Зйобок, ти рік переплутав. Мабуть хотів написати 2019. Чи ти після 2014 здристнув а не після 2019?
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03.11.2024 22:15 Відповісти
Та то подоляківець під ВПН.
Звичайний і вже відомий тут обсос.
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03.11.2024 22:20 Відповісти
ціхо, зараз він своєю безмежною обмеженістю виводить на світло вподобайками інших зебілів із дебілами.
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03.11.2024 22:25 Відповісти
Ага. Три довбойоба вже є. 😁
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03.11.2024 22:28 Відповісти
Не у 2014-му, а у 2019-му. У 2014-му (а точніше у 2013-му) шапкокрад спричинив бучу відмовою від євроінтеграції. Тому тоді треба вже згадувати вибори 2010 року. Але в обох випадках ваша згадка про 2014-й - не відповідає дійсності
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03.11.2024 22:15 Відповісти
Вам 73% принесли радість у 2019.

Тепер так радісно завдяки ним. Декому вже назавжди.
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03.11.2024 22:19 Відповісти
Бидло !
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03.11.2024 22:27 Відповісти
Перемагає Пуйло.
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03.11.2024 22:20 Відповісти
70% бюлетнів оброблено.
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03.11.2024 22:20 Відповісти
Кепсько, але не дивно... кацапстан робить все можливе, щоб в Молдові була прокацапська влада (масове голосування в москві кацапських "молдаван"), а місцеві імбецили, що ностальгують за совком, радісно їм допомагають. Приклад Грузії нічому не вчить. Та й у нас "найвеличнішого" обирали в тому числі й через те, що обіцяв заглянути в очко ***** і пєрєстать стрєлять. Тупість середньостатистичного виборця просто вражаюча, це великий недолік демократії - що вага голосу імбецилів з одного боку, та інтелектуалів, пасіонарних особистостей - з іншого - є рівною, а перших зазвичай більше.
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03.11.2024 22:35 Відповісти
Якщо Стояноглу таки переможе це свідчитиме, що )(уйляндія має аби який хист у міжнародних відношеннях, на відміну від західних боягузливих лицемірів
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03.11.2024 22:21 Відповісти
Якщо жертва згвалтування завагітніє, то це значить, що гвалтівник має не аби який хист у сімейних відносинах?
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03.11.2024 22:27 Відповісти
Взяла б Україна Придністров'я минулого року,і вже не було б сумнівів в голосуванні(Але вирішили що курська операція важливіша та безпечніша(((
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03.11.2024 22:21 Відповісти
Тут перемагає кацап стояноглов, грузини вже здалися кацапам, про зебілів мовчу, в США, схоже, переможе ватнік Трампов. Це що, кінець проекту "Земля" ?
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03.11.2024 22:25 Відповісти
Трамп крупно проиграет где-то 350-200.
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03.11.2024 22:52 Відповісти
https://pv.cec.md/cec-presidential-results-tour2.html Тут можно спостерігати за результатами у прямому ефірі.
Це Вам не Україна, де результатів по тижню-другому очікують!
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03.11.2024 22:26 Відповісти
Дуже добрий сайт ЦВК Молдови - кращий від нашого.
А Мая молодець - перемагає.
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03.11.2024 23:40 Відповісти
А що ми чекали від мольдови, ,,букет Молдавії !"
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03.11.2024 22:31 Відповісти
Якщо б Україна твердо перемагала на полі бою то однозначно виграла б Санду, а так молдовани бояться, що у разі програшу України і проєвропейського політика президента наступні стануть вони... вибір між страхом війни і можливістю її уникнути домовляючись з РФ...
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03.11.2024 22:33 Відповісти
Просто подкуп и русские олигархи. Грузия была такой же. Про Украину где Мариуполь проголосовал за регионов все итак знают.
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03.11.2024 22:49 Відповісти
Дуже сумніваюсь що прості молдавани так то все аналізували. Просто знову на дільниці поперлись в більшості пенси і жінки-домогосподині (мужчина красивий). А молоді як завжди-п...уй.
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03.11.2024 22:37 Відповісти
Дайте мамалижникам спокій, якщоб в ночі б зникла ПМР, вони б в ранці відбудували нове, ще краще ніж було! Армія ПМР - 90 0/0 мольдаване, бо на 1 рубель там більша З/П !
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03.11.2024 22:52 Відповісти
Все ОК . Діаспору порахують аж під ранок , і Санду стане президентом .
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03.11.2024 22:47 Відповісти
Той диаспоры х*у наплакал.
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03.11.2024 23:06 Відповісти
Ну, побачиш кацапчег.
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03.11.2024 23:18 Відповісти
За кордоном дуже багато молдаван на заробітках, і вони завжди голосують переважно за Європейський вибір, і тих, хто його підтримує.
Ще Додон на минулих виборах жалівся, що Санду вибрали якісь не зовсім правільні молдовани - це було висловлювання на межі образи!
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04.11.2024 01:18 Відповісти
Здесь они предпочитают быть румынами, правда их выдают матюки вставленные в румынский, но это старшее поколение, а молодые - чисто румыны)))
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04.11.2024 17:02 Відповісти
..ну як бачите х*й молдовської діаспори глибоко зайшов до рота кацапської наволочі! Сподіваюся..що кацапня вдавиться....
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04.11.2024 14:40 Відповісти
Я доволен, шо ошибся в молдаванах.
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04.11.2024 15:17 Відповісти
..Ви..як і я..ЧАСТКОВО помилились. Наявність половини населення з відсутністью мозку...це факт!! І як казав Шарль Де Голль... всі прогресивні зміни у державах робить розумна меншість ... Молдові реально пощастило.. що ця меншість стала невеличкою більшістью...)))
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04.11.2024 15:33 Відповісти
Не кажіть "Гоп!" - скоро в них будуть парламентські вибори, і от там вже буде тяжче.
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04.11.2024 17:09 Відповісти
За підсумками підрахунку голосів понад 80% дільниць всередині Молдови, а також на закордонних дільницях у державах східніше Молдови кандидат від проросійської партії соціалістів Александр Стояногло набирає близько 51,5% голосів, Мая Санду - 48,5%. Така пропорція зберігалася протягом процесу підрахунку.

Утім, ще не почався підрахунок голосів західної діаспори, оскільки дільниці у західній Європі закрилися на годину пізніше. Діаспора показала на виборах безпрецедентну явку: за кордоном проголосувало понад 320 тисяч голосів із загальної кількості менше 1.7 млн голосів.

В державах ЄС Санду ще у першому турі підтримувала абсолютна більшість виборців.
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03.11.2024 22:48 Відповісти
Если среди диаспоры победит Санду, то все будет так.
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03.11.2024 22:50 Відповісти
Вже різниця між ними менше 1%, а це лише 90,5 процентів голосів підрахували, а на закордонних ділянках - лише 16%!
Так що пані Маю можно вже готуватись поздоровляти!
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03.11.2024 22:56 Відповісти
Пока разрыв 20 тысяч голосов. Если диаспора реально 300000, то по идее могут перегнать.
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03.11.2024 22:58 Відповісти
Вже 0,7% різниця, і вона зменшується!
Нагадаю - на референдумі основна маса прихильників ЄС на останніх 5% візначилась, як і на першому турі виборів.
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03.11.2024 23:04 Відповісти
Ще одні сходили на шашлики поржать посєрєдінє...
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03.11.2024 22:49 Відповісти
https://x.com/kokoshenkov1

Кокошенков



https://x.com/kokoshenkov1

@kokoshenkov1


Вот истинная причина того, почему росия хочет помешать и втянуть Молдову в свою семейку нищих советских нардов.
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03.11.2024 22:51 Відповісти
У нас было также при Оранжевых и Порошенко. Но наш народ голосует не за тех кто поднимает им зарплаты, а за воров. Советские люди не ценят добра.
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03.11.2024 22:53 Відповісти
Молдова обрала МИР.В принципі це не дивно.Сусіди поруч...
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03.11.2024 22:55 Відповісти
Який "мир",дурепа ти "ватна"?
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03.11.2024 23:01 Відповісти
В 2022 году когда Россия атаковала Украину, то они тоже писали что Путин несет мир, он там не начинает войны, а заканчивает их. Такой себе профессиональный газлайтинг.
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03.11.2024 23:05 Відповісти
Як який.Обрала Санду
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04.11.2024 06:43 Відповісти
Україна в 2019-му теж нібито за "Мир в его глазах" голосувала!
Довго ще будемо відригувати це голосування довбаних розумово неповносправних!
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03.11.2024 23:12 Відповісти
Санду 50.15% при 92.43% подсчитанных голосов!
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03.11.2024 23:14 Відповісти
 
 