На виборах у Молдові проголосували понад 54% виборців, більшість дільниць вже закрились

У Молдові о 21:00 за часом Кишинева (збігається з київським) закрилася більшість виборчих дільниць - за винятком тих, де через черги голосування було продовжене.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними ЦВК Молдови, станом на 21:20 проголосували 54,12% виборців. Зазначається, що число громадян Молдови, які взяли участь у другому турі виборів президента, наближається до 1,7 мільйона.

Президентка Молдови Мая Санду, яка балотується на новий термін, подякувала громадянам країни за активність. Також вона закликала тих молдован, які ще можуть проголосувати за кордоном, зробити це.

"Дякую всім людям, які взяли участь у голосуванні, з усіх куточків країни. Особливо я дякую жителям Кишинева, які прийшли сьогодні голосувати у великій кількості. Я також хочу подякувати молоді, яка встановила рекордну явку. Я дякую громадянам за межами країни, які продемонстрували виняткову мобілізацію. Голосування триває на багатьох виборчих дільницях за кордоном, і я закликаю тих із вас, хто ще не прийшов на виборчі дільниці, піти та проголосувати", - сказала президентка Молдови.

Дільниці для голосування відкрилися о 7:00 і працювали до 21:00. Громадяни Молдови, які живуть за кордоном, голосують у 37 країнах світу, де відкрили 234 виборчі дільниці.

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Другий тур президентських виборів у Молдові

3 листопада у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).

Влада Молдови заявляла про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів, який відбувається у неділю, 3 листопада.

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