На виборах у Молдові проголосували понад 54% виборців, більшість дільниць вже закрились
У Молдові о 21:00 за часом Кишинева (збігається з київським) закрилася більшість виборчих дільниць - за винятком тих, де через черги голосування було продовжене.
Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними ЦВК Молдови, станом на 21:20 проголосували 54,12% виборців. Зазначається, що число громадян Молдови, які взяли участь у другому турі виборів президента, наближається до 1,7 мільйона.
Президентка Молдови Мая Санду, яка балотується на новий термін, подякувала громадянам країни за активність. Також вона закликала тих молдован, які ще можуть проголосувати за кордоном, зробити це.
"Дякую всім людям, які взяли участь у голосуванні, з усіх куточків країни. Особливо я дякую жителям Кишинева, які прийшли сьогодні голосувати у великій кількості. Я також хочу подякувати молоді, яка встановила рекордну явку. Я дякую громадянам за межами країни, які продемонстрували виняткову мобілізацію. Голосування триває на багатьох виборчих дільницях за кордоном, і я закликаю тих із вас, хто ще не прийшов на виборчі дільниці, піти та проголосувати", - сказала президентка Молдови.
Дільниці для голосування відкрилися о 7:00 і працювали до 21:00. Громадяни Молдови, які живуть за кордоном, голосують у 37 країнах світу, де відкрили 234 виборчі дільниці.
Другий тур президентських виборів у Молдові
3 листопада у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).
Влада Молдови заявляла про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів, який відбувається у неділю, 3 листопада.
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Можна тільки уявити, що кожен голос за 3,14дарського кандидата купувався за понад 1000 доларів!
Маньяк той *****! Впертий маньяк!
Стояногло лідирує на виборах президента Молдови з 51,98% голосів.
У Санду-48,02%.
1. Дунайські порти мали критичне значення в 2023 році і товарооборот був разів у 20 більше ніж зараз і фактично витягнули економіку. Залізниця до них 100% проходе через Молдову. Весь експорт зерна йшов туди, а фури у Польщу то крапля.
2. Те що багато йде через Румунію, не забувайте що Молдова для Румунії набагато важливіше ніж Україна. І відносини з Молдовою для Румунії буде в пріоритеті.
3. Саме головне придністровській фактор і гагаузи. З проросійським кандидатом, Україна б отримали ще одну головну біль.
Джерело:
Прикро, але маю підозру, що у Молдові зебіли теж розплодились до домовинного іржання...
Звичайний і вже відомий тут обсос.
Тепер так радісно завдяки ним. Декому вже назавжди.
Це Вам не Україна, де результатів по тижню-другому очікують!
А Мая молодець - перемагає.
Ще Додон на минулих виборах жалівся, що Санду вибрали якісь не зовсім правільні молдовани - це було висловлювання на межі образи!
Утім, ще не почався підрахунок голосів західної діаспори, оскільки дільниці у західній Європі закрилися на годину пізніше. Діаспора показала на виборах безпрецедентну явку: за кордоном проголосувало понад 320 тисяч голосів із загальної кількості менше 1.7 млн голосів.
В державах ЄС Санду ще у першому турі підтримувала абсолютна більшість виборців.
Так що пані Маю можно вже готуватись поздоровляти!
Нагадаю - на референдумі основна маса прихильників ЄС на останніх 5% візначилась, як і на першому турі виборів.
Кокошенков
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@kokoshenkov1
Вот истинная причина того, почему росия хочет помешать и втянуть Молдову в свою семейку нищих советских нардов.
Довго ще будемо відригувати це голосування довбаних розумово неповносправних!