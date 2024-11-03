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На виборчих дільницях у Німеччині та Британії, на яких голосувала діаспора Молдови, фіксували фальшиві повідомлення про мінування, - МЗС країни

На виборчих дільницях у Німеччині та Британії, на яких голосувала діаспора Молдови, фіксували фальшиві повідомлення про мінування

Міністерство закордонних справ Молдови повідомило про фальшиві сигнали про мінування на кількох виборчих дільницях у Німеччині та Великій Британії під час другого туру президентських виборів 3 листопада.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства країни у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Спеціалізовані служби в цих країнах запровадили протоколи дій у таких ситуаціях і вже завершили антитерористичну перевірку, оголосивши, що тривоги виявилися хибними. МЗС заявляє, що тривоги були хибними і мали на меті лише зупинити процес голосування", - заявили в міністерстві. 

Напередодні агентство  Reuters  з посиланням на анонімне джерело в уряді Молдови писало, що Кишинів проінформував кілька країн ЄС про можливі спроби Росії зірвати голосування за кордоном.

Нагадаємо, що влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів, який відбувається у неділю, 3 листопада.

Читайте також: Сьогодні у Молдові другий тур президентських виборів

Другий тур президентських виборів у Молдові

3 листопада у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).

Читайте також: Влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів

Автор: 

вибори (6724) Молдова (2096) міна (378)


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Топ коментарі
+4
Скільки ж грошей кремляді витрачають на це!
От якби усілякі Мерькель-Буши приспали б цю скажену тварюку, а не продовжили її відгодовувати, то й проблем у світі зараз було б набагато менше...
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03.11.2024 20:57 Відповісти
+1
Кацапські кроти глибоко закопались у німецьку та британську ... землю.
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03.11.2024 20:54 Відповісти
+1
Вгадайте з першого разу хто це робив? Звісно, що свинособаки. Лаптями аж пре.
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03.11.2024 20:57 Відповісти
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Кацапські кроти глибоко закопались у німецьку та британську ... землю.
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03.11.2024 20:54 Відповісти
За 5 хвилин буде відомий екзит-пол. Санду мусить перемогти!!!
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03.11.2024 20:55 Відповісти
Ні одна компанія в Молдові не подавала запит на дозвіл проведення екзитпулів (тільки що було включення з Молдови на "Прямому" де про це сказали). Тому доведеться чекати оголошень їхнього ЦВК...
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03.11.2024 20:59 Відповісти
Скільки ж грошей кремляді витрачають на це!
От якби усілякі Мерькель-Буши приспали б цю скажену тварюку, а не продовжили її відгодовувати, то й проблем у світі зараз було б набагато менше...
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03.11.2024 20:57 Відповісти
Вгадайте з першого разу хто це робив? Звісно, що свинособаки. Лаптями аж пре.
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03.11.2024 20:57 Відповісти
Онучами)))
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03.11.2024 21:01 Відповісти
У них пАртянкі
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03.11.2024 21:10 Відповісти
Энто одна х-ня)))

Ону́чи (портянки, подвертки) - часть обуви, обвертка на ногу, замена чулок, под сапоги и лапти,
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03.11.2024 21:30 Відповісти
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03.11.2024 21:25 Відповісти
Сайт ЦВК Молдови лежить...
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03.11.2024 21:28 Відповісти
Без цапів ні де нічого не проходить,всюди їхні роги.
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03.11.2024 21:31 Відповісти
 
 