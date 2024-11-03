На виборчих дільницях у Німеччині та Британії, на яких голосувала діаспора Молдови, фіксували фальшиві повідомлення про мінування, - МЗС країни
Міністерство закордонних справ Молдови повідомило про фальшиві сигнали про мінування на кількох виборчих дільницях у Німеччині та Великій Британії під час другого туру президентських виборів 3 листопада.
Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства країни у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Спеціалізовані служби в цих країнах запровадили протоколи дій у таких ситуаціях і вже завершили антитерористичну перевірку, оголосивши, що тривоги виявилися хибними. МЗС заявляє, що тривоги були хибними і мали на меті лише зупинити процес голосування", - заявили в міністерстві.
Напередодні агентство Reuters з посиланням на анонімне джерело в уряді Молдови писало, що Кишинів проінформував кілька країн ЄС про можливі спроби Росії зірвати голосування за кордоном.
Нагадаємо, що влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів, який відбувається у неділю, 3 листопада.
Другий тур президентських виборів у Молдові
3 листопада у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).
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