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Новости
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На избирательных участках в Германии и Британии, на которых голосовала диаспора Молдовы, фиксировали фальшивые сообщения о минировании, - МИД страны

На виборчих дільницях у Німеччині та Британії, на яких голосувала діаспора Молдови, фіксували фальшиві повідомлення про мінування

Министерство иностранных дел Молдовы сообщило о фальшивых сигналах о минировании на нескольких избирательных участках в Германии и Великобритании во время второго тура президентских выборов 3 ноября.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Специализированные службы в этих странах ввели протоколы действий в таких ситуациях и уже завершили антитеррористическую проверку, объявив, что тревоги оказались ложными. МИД заявляет, что тревоги были ложными и имели целью лишь остановить процесс голосования", - заявили в министерстве.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве Молдовы писало, что Кишинев проинформировал несколько стран ЕС о возможных попытках России сорвать голосование за рубежом.

Напомним, что власти Молдовы заявили о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов, который проходит в воскресенье, 3 ноября.

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Второй тур президентских выборов в Молдове

3 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).

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Автор: 

выборы (24763) Молдова (1893) мина (313)


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Топ комментарии
+4
Скільки ж грошей кремляді витрачають на це!
От якби усілякі Мерькель-Буши приспали б цю скажену тварюку, а не продовжили її відгодовувати, то й проблем у світі зараз було б набагато менше...
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03.11.2024 20:57 Ответить
+1
Кацапські кроти глибоко закопались у німецьку та британську ... землю.
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03.11.2024 20:54 Ответить
+1
Вгадайте з першого разу хто це робив? Звісно, що свинособаки. Лаптями аж пре.
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03.11.2024 20:57 Ответить
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Кацапські кроти глибоко закопались у німецьку та британську ... землю.
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03.11.2024 20:54 Ответить
За 5 хвилин буде відомий екзит-пол. Санду мусить перемогти!!!
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03.11.2024 20:55 Ответить
Ні одна компанія в Молдові не подавала запит на дозвіл проведення екзитпулів (тільки що було включення з Молдови на "Прямому" де про це сказали). Тому доведеться чекати оголошень їхнього ЦВК...
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03.11.2024 20:59 Ответить
Скільки ж грошей кремляді витрачають на це!
От якби усілякі Мерькель-Буши приспали б цю скажену тварюку, а не продовжили її відгодовувати, то й проблем у світі зараз було б набагато менше...
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03.11.2024 20:57 Ответить
Вгадайте з першого разу хто це робив? Звісно, що свинособаки. Лаптями аж пре.
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03.11.2024 20:57 Ответить
Онучами)))
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03.11.2024 21:01 Ответить
У них пАртянкі
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03.11.2024 21:10 Ответить
Энто одна х-ня)))

Ону́чи (портянки, подвертки) - часть обуви, обвертка на ногу, замена чулок, под сапоги и лапти,
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03.11.2024 21:30 Ответить
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03.11.2024 21:25 Ответить
Сайт ЦВК Молдови лежить...
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03.11.2024 21:28 Ответить
Без цапів ні де нічого не проходить,всюди їхні роги.
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03.11.2024 21:31 Ответить
 
 