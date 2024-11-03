На избирательных участках в Германии и Британии, на которых голосовала диаспора Молдовы, фиксировали фальшивые сообщения о минировании, - МИД страны
Министерство иностранных дел Молдовы сообщило о фальшивых сигналах о минировании на нескольких избирательных участках в Германии и Великобритании во время второго тура президентских выборов 3 ноября.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Специализированные службы в этих странах ввели протоколы действий в таких ситуациях и уже завершили антитеррористическую проверку, объявив, что тревоги оказались ложными. МИД заявляет, что тревоги были ложными и имели целью лишь остановить процесс голосования", - заявили в министерстве.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве Молдовы писало, что Кишинев проинформировал несколько стран ЕС о возможных попытках России сорвать голосование за рубежом.
Напомним, что власти Молдовы заявили о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов, который проходит в воскресенье, 3 ноября.
Второй тур президентских выборов в Молдове
3 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).
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