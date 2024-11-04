Санду получила почти 56% голосов на выборах в Молдове, проработано более 98% протоколов
Майя Санду вероятно побеждает на президентских выборах в Молдове. Подсчитаны результаты на 98% избирательных участков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Молдовы.
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Головна битва ще попереду: парламент.
Майі Санду вітання, громадянам Молдови - респект!!!
Будуть всіма силами відсікати діаспору.