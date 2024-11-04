Санду получила почти 56% голосов на выборах в Молдове, проработано более 98% протоколов

Майя Санду вероятно побеждает на президентских выборах в Молдове. Подсчитаны результаты на 98% избирательных участков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Молдовы.

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