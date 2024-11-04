РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6283 посетителя онлайн
Новости
23 692 123

Санду получила почти 56% голосов на выборах в Молдове, проработано более 98% протоколов

Мая Санду

Майя Санду вероятно побеждает на президентских выборах в Молдове. Подсчитаны результаты на 98% избирательных участков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Молдовы.

обновляется

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Молдове второй тур президентских выборов

Автор: 

выборы (24763) Молдова (1893) Мая Санду (220)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+65
Умничка, дай ей бог здоров'я выиграть...
показать весь комментарий
04.11.2024 01:24 Ответить
+60
И нах забить последний гвоздь в крышку гроба этой рашистской ******** ***********, которая дополнился Молдову своими ******** агентами...
показать весь комментарий
04.11.2024 01:26 Ответить
+50
Ну хоч Молдові поталанило на відміну від Грузії та Білорусі...
У неї Євопейське майбутнє а не обійми мордора...
показать весь комментарий
04.11.2024 01:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Молдавани все таки розумніші за нас
показать весь комментарий
04.11.2024 08:29 Ответить
У них дозвіл на персональну зброю майже 30 років.
показать весь комментарий
04.11.2024 09:31 Ответить
Добрячий щиголь Путлеру по носі! Не дивлячись на всі старання кацапів молдавани зробили мудрий вибір, на відміну від українців, котрі вже 5 років з подивом і сльозами "ржуть"...
показать весь комментарий
04.11.2024 08:35 Ответить
Все не так просто з бажаннями сусідів та бувших республік ссср поки живий ху....о та існує раша.
показать весь комментарий
04.11.2024 08:37 Ответить
Якщо ви українець, побачивши погоняло , негайно направляйте його в звалище спаму.
показать весь комментарий
04.11.2024 08:48 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 08:52 Ответить
Що цікаво, при підсумковому результаті на користь Санду 55,5% на 45,5% - в самій Молдові (в межах кордону) переміг Стояноглу: 51,5% на 48,5%. Загальну перемогу Санду принесли виборчі дільниці при посольствах країн Євросоюзу та НАТО (і те не з усіх, мад'ярські також в унісон з касапськими голосували)
показать весь комментарий
04.11.2024 08:56 Ответить
сумно. рано чи пізно буде реванш
показать весь комментарий
04.11.2024 11:37 Ответить
10% перевага у Майї при підрахунку на 98% дільниць, це ознака того, що вона з проєвропейськими силами виграла вибори. Навряд чи є у кацапів сила щоб фальшувати ті 10% до оголошення офіційно в центрвиборчкомі. Це в Грузії Бздина з своєю "мрією" може витворяти що захоче.
показать весь комментарий
04.11.2024 08:57 Ответить
Супер!!!
показать весь комментарий
04.11.2024 08:59 Ответить
Звісно вона політик, а не зрадниця.
показать весь комментарий
04.11.2024 09:28 Ответить
Цього разу Молдову врятувала тільки зосередженість русні на завтрашньому штатівському Армагеддоні.
Головна битва ще попереду: парламент.
показать весь комментарий
04.11.2024 09:32 Ответить
Це хороша новина
показать весь комментарий
04.11.2024 09:35 Ответить
Мая Санду - респект! Боритесь и верьте, и у вас все получится.
показать весь комментарий
04.11.2024 09:35 Ответить
Бідосі москалики - що тільки не робили! І, кажуть, автобусами завозили "молдаван" з Баку та Тбілісі, і покупали у місцевих голоси за 100 долярів за штуку, і закордонні ділянки "мінували"! Але ні - пролетів їхній гагауз, як ота фанера!
Майі Санду вітання, громадянам Молдови - респект!!!
показать весь комментарий
04.11.2024 11:34 Ответить
Кацапы опробовали фальсификации для следующих парламентских выборов в Молдове.
показать весь комментарий
04.11.2024 12:25 Ответить
Погано працюють фальсифікації, навіть в Молдові забезпечили всього 2% переваги.
Будуть всіма силами відсікати діаспору.
показать весь комментарий
04.11.2024 12:59 Ответить
Аж не віриться! Перші повідомлення були такими, що брав розпач! Поздоровляю Молдову!
показать весь комментарий
04.11.2024 13:33 Ответить
УРРЯ!
показать весь комментарий
04.11.2024 13:52 Ответить
супер. щеб нам очиститися від комуняцько-кварталівської нечисті
показать весь комментарий
04.11.2024 14:35 Ответить
Майя, теперь бегом в Киев, договариваться за выжигание приднестровского гадючника. Потом объединятся с Румынией и строить страну заново
показать весь комментарий
04.11.2024 14:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 