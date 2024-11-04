Санду перемагає на виборах у Молдові, опрацьовано понад 98% протоколів

Мая Санду імовірно перемагає на президентських виборах у Молдові. Підраховано результати на 98% виборчих дільниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центральної виборчої комісії Молдови.

У чинної президентки Маї Санду понад 54% голосів. У її опонента кандидата від Партії соціалістів Александра Стояногло - 45%.

Кінцеві результати будуть згодом — після підрахунку голосів у США та Канаді.

Явка на цих виборах становила понад 54%.

Другий тур президентських виборів у Молдові

3 листопада у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).

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