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Санду перемагає на виборах у Молдові, опрацьовано понад 98% протоколів

Мая Санду

Мая Санду імовірно перемагає на президентських виборах у Молдові. Підраховано результати на 98% виборчих дільниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центральної виборчої комісії Молдови.

У чинної президентки Маї Санду понад 54% голосів. У її опонента кандидата від Партії соціалістів Александра Стояногло - 45%.

Кінцеві результати будуть згодом — після підрахунку голосів у США та Канаді.

Явка на цих виборах становила понад 54%.

Другий тур президентських виборів у Молдові

3 листопада у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).

Читайте: Сьогодні у Молдові другий тур президентських виборів

Автор: 

вибори (6724) Молдова (2096) Мая Санду (262)


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Топ коментарі
+65
Умничка, дай ей бог здоров'я выиграть...
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04.11.2024 01:24 Відповісти
+60
И нах забить последний гвоздь в крышку гроба этой рашистской ******** ***********, которая дополнился Молдову своими ******** агентами...
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04.11.2024 01:26 Відповісти
+50
Ну хоч Молдові поталанило на відміну від Грузії та Білорусі...
У неї Євопейське майбутнє а не обійми мордора...
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04.11.2024 01:26 Відповісти
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Молдавани все таки розумніші за нас
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04.11.2024 08:29 Відповісти
У них дозвіл на персональну зброю майже 30 років.
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04.11.2024 09:31 Відповісти
Добрячий щиголь Путлеру по носі! Не дивлячись на всі старання кацапів молдавани зробили мудрий вибір, на відміну від українців, котрі вже 5 років з подивом і сльозами "ржуть"...
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04.11.2024 08:35 Відповісти
Все не так просто з бажаннями сусідів та бувших республік ссср поки живий ху....о та існує раша.
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04.11.2024 08:37 Відповісти
Якщо ви українець, побачивши погоняло , негайно направляйте його в звалище спаму.
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04.11.2024 08:48 Відповісти
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04.11.2024 08:52 Відповісти
Що цікаво, при підсумковому результаті на користь Санду 55,5% на 45,5% - в самій Молдові (в межах кордону) переміг Стояноглу: 51,5% на 48,5%. Загальну перемогу Санду принесли виборчі дільниці при посольствах країн Євросоюзу та НАТО (і те не з усіх, мад'ярські також в унісон з касапськими голосували)
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04.11.2024 08:56 Відповісти
сумно. рано чи пізно буде реванш
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04.11.2024 11:37 Відповісти
10% перевага у Майї при підрахунку на 98% дільниць, це ознака того, що вона з проєвропейськими силами виграла вибори. Навряд чи є у кацапів сила щоб фальшувати ті 10% до оголошення офіційно в центрвиборчкомі. Це в Грузії Бздина з своєю "мрією" може витворяти що захоче.
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04.11.2024 08:57 Відповісти
Супер!!!
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04.11.2024 08:59 Відповісти
Звісно вона політик, а не зрадниця.
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04.11.2024 09:28 Відповісти
Цього разу Молдову врятувала тільки зосередженість русні на завтрашньому штатівському Армагеддоні.
Головна битва ще попереду: парламент.
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04.11.2024 09:32 Відповісти
Це хороша новина
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04.11.2024 09:35 Відповісти
Мая Санду - респект! Боритесь и верьте, и у вас все получится.
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04.11.2024 09:35 Відповісти
Бідосі москалики - що тільки не робили! І, кажуть, автобусами завозили "молдаван" з Баку та Тбілісі, і покупали у місцевих голоси за 100 долярів за штуку, і закордонні ділянки "мінували"! Але ні - пролетів їхній гагауз, як ота фанера!
Майі Санду вітання, громадянам Молдови - респект!!!
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04.11.2024 11:34 Відповісти
Кацапы опробовали фальсификации для следующих парламентских выборов в Молдове.
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04.11.2024 12:25 Відповісти
Погано працюють фальсифікації, навіть в Молдові забезпечили всього 2% переваги.
Будуть всіма силами відсікати діаспору.
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04.11.2024 12:59 Відповісти
Аж не віриться! Перші повідомлення були такими, що брав розпач! Поздоровляю Молдову!
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04.11.2024 13:33 Відповісти
УРРЯ!
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04.11.2024 13:52 Відповісти
супер. щеб нам очиститися від комуняцько-кварталівської нечисті
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04.11.2024 14:35 Відповісти
Майя, теперь бегом в Киев, договариваться за выжигание приднестровского гадючника. Потом объединятся с Румынией и строить страну заново
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04.11.2024 14:46 Відповісти
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