Сообщено о подозрении трем предателям, воевавшим против Сил обороны и попавшим в плен на Курщине, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на трех граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны в Курской области, но попали в плен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, фигуранты входили в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ. В августе и сентябре этого года они обстреливали позиции ВСУ в районе Суджи.

Что известно о перебежчиках?

Они были взяты в плен вместе с другими уцелевшими оккупантами после того как штурмовые подразделения украинских войск при поддержке артиллерии полностью разгромили вражескую колонну вблизи города.

Среди задержанных - предатель из Крыма, который в ноябре 2022 года "мобилизовался" в оккупационные группировки Южного военного округа страны-агрессора.

Еще один предатель - житель временно оккупированной части территории Луганщины, откуда он бежал в Россию, и в одном из московских военкоматов заключил контракт с минобороны РФ.

Третий фигурант - житель Черниговщины, который после начала полномасштабной войны выехал в Брянск, что в РФ, где получил российский паспорт и добровольно "записался" в ряды оккупантов.

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Подозрения предателям

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.