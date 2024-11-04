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Сообщено о подозрении трем предателям, воевавшим против Сил обороны и попавшим в плен на Курщине, - СБУ

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Служба безопасности собрала доказательную базу на трех граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны в Курской области, но попали в плен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, фигуранты входили в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ. В августе и сентябре этого года они обстреливали позиции ВСУ в районе Суджи.

Что известно о перебежчиках?

Они были взяты в плен вместе с другими уцелевшими оккупантами после того как штурмовые подразделения украинских войск при поддержке артиллерии полностью разгромили вражескую колонну вблизи города.

Среди задержанных - предатель из Крыма, который в ноябре 2022 года "мобилизовался" в оккупационные группировки Южного военного округа страны-агрессора.

Еще один предатель - житель временно оккупированной части территории Луганщины, откуда он бежал в Россию, и в одном из московских военкоматов заключил контракт с минобороны РФ.

Третий фигурант - житель Черниговщины, который после начала полномасштабной войны выехал в Брянск, что в РФ, где получил российский паспорт и добровольно "записался" в ряды оккупантов.

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Подозрения предателям

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Автор: 

СБУ (20120) государственная измена (1582) Курск (1160)


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Зрадники і вбивці , підлягають знищенню , так як вони не годяться навіть
для обміну !!
Кацапи теж не поважають зрадників ,
ні своїх. , ні наших !!
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04.11.2024 13:24 Ответить
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04.11.2024 13:24 Ответить
Чернігівець, мабуть, з тих, що були провідниками для кацапів, у кінці лютого 2022-го. Проводили їх, по лісових дорогах, в тил нашим хлопцям... Але, на відміну від деяких, встиг втекти з кацапами в кінці березня... Дехто "не встиг"... "Зависли на гілляці"... Жаль - цей не зможе "зависнуть"...
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04.11.2024 13:26 Ответить
Написали спеціально про них щоб кацапи на обмін включили?! Як би про них ніхто нічого не знав то і дійсно можливо б дали вирок.
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04.11.2024 13:28 Ответить
вони громадяниУкраїни, тому на обмін їх ніхто подавати не буде. Кацапам ці зрадники теж не потрібні. Тому будуть ще довго вести здоровий спосіб життя у колонії, може навіть нарешті отримають освіту, і збережут їсвої професійні навички і кваліфікації, які наразі мають. Звісно, все це за кошти платників податків.
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04.11.2024 13:40 Ответить
О! Довічне! Будуть Червоному Хрестц і іншім благордним організаціям жалітися, що олівье їм не подають, оселедця під шубою, шашлика, бланманже на тарєлочке... Шоб било по- домашнему и уютно...
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04.11.2024 13:30 Ответить
А може їм підписку про невиїзд ? "Понять і простіть" ?
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04.11.2024 13:32 Ответить
операція Сил оборони у
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04.11.2024 13:33 Ответить
Які там ще перебіжчики ...щось переплутали бичі яйця з сєвєрним сіянієм ....
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04.11.2024 15:14 Ответить
 
 