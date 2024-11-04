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Новини
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Повідомлено про підозру трьом зрадникам, які воювали проти Сил оборони і потрапили в полон на Курщині, - СБУ

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Служба безпеки зібрала доказову базу на трьох громадян України, які у складі російської армії намагалися зупинити операцію Сил оборони у Курській області, але потрапили у полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти входили до 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. У серпні та вересні цього року вони обстрілювали позиції ЗСУ в районі Суджі.

Що відомо про перебіжчиків?

Їх було взято в полон разом з іншими вцілілими окупантами після того як штурмові підрозділи українських військ за підтримки артилерії вщент розгромили ворожу колону поблизу міста.

Серед затриманих - зрадник із Криму, який у листопаді 2022 року "мобілізувався" до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

Ще один зрадник - мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, звідки він утік до росії, і в одному з московських військкоматів уклав контракт із міноборони РФ.

Третій фігурант - мешканець Чернігівщини, який після початку повномасштабної війни виїхав до Брянська, що в РФ, де отримав російський паспорт і добровільно "записався" до лав окупантів.

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Підозри зрадникам

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (13052) державна зрада (1728) Курськ (1172)


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Зрадники і вбивці , підлягають знищенню , так як вони не годяться навіть
для обміну !!
Кацапи теж не поважають зрадників ,
ні своїх. , ні наших !!
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04.11.2024 13:24 Відповісти
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04.11.2024 13:24 Відповісти
Чернігівець, мабуть, з тих, що були провідниками для кацапів, у кінці лютого 2022-го. Проводили їх, по лісових дорогах, в тил нашим хлопцям... Але, на відміну від деяких, встиг втекти з кацапами в кінці березня... Дехто "не встиг"... "Зависли на гілляці"... Жаль - цей не зможе "зависнуть"...
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04.11.2024 13:26 Відповісти
Написали спеціально про них щоб кацапи на обмін включили?! Як би про них ніхто нічого не знав то і дійсно можливо б дали вирок.
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04.11.2024 13:28 Відповісти
вони громадяниУкраїни, тому на обмін їх ніхто подавати не буде. Кацапам ці зрадники теж не потрібні. Тому будуть ще довго вести здоровий спосіб життя у колонії, може навіть нарешті отримають освіту, і збережут їсвої професійні навички і кваліфікації, які наразі мають. Звісно, все це за кошти платників податків.
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04.11.2024 13:40 Відповісти
О! Довічне! Будуть Червоному Хрестц і іншім благордним організаціям жалітися, що олівье їм не подають, оселедця під шубою, шашлика, бланманже на тарєлочке... Шоб било по- домашнему и уютно...
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04.11.2024 13:30 Відповісти
А може їм підписку про невиїзд ? "Понять і простіть" ?
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04.11.2024 13:32 Відповісти
операція Сил оборони у
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04.11.2024 13:33 Відповісти
Які там ще перебіжчики ...щось переплутали бичі яйця з сєвєрним сіянієм ....
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04.11.2024 15:14 Відповісти
 
 