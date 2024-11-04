Повідомлено про підозру трьом зрадникам, які воювали проти Сил оборони і потрапили в полон на Курщині, - СБУ
Служба безпеки зібрала доказову базу на трьох громадян України, які у складі російської армії намагалися зупинити операцію Сил оборони у Курській області, але потрапили у полон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За матеріалами справи, фігуранти входили до 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. У серпні та вересні цього року вони обстрілювали позиції ЗСУ в районі Суджі.
Що відомо про перебіжчиків?
Їх було взято в полон разом з іншими вцілілими окупантами після того як штурмові підрозділи українських військ за підтримки артилерії вщент розгромили ворожу колону поблизу міста.
Серед затриманих - зрадник із Криму, який у листопаді 2022 року "мобілізувався" до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.
Ще один зрадник - мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, звідки він утік до росії, і в одному з московських військкоматів уклав контракт із міноборони РФ.
Третій фігурант - мешканець Чернігівщини, який після початку повномасштабної війни виїхав до Брянська, що в РФ, де отримав російський паспорт і добровільно "записався" до лав окупантів.
Підозри зрадникам
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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