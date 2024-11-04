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Министр агрополитики Коваль о состоянии животноводства в Украине: "Это уже дно"

Міністр агрополітики Коваль про стан тваринництва в Україні: Це вже дно

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль считает, что сейчас чрезвычайно важно спасти животноводство в Украине.

Об этом он заявил в интервью Украинскому радио, передает Цензор.НЕТ.

"Потому что сравнивая цифры с 1991 года, по основным показателям животноводства, мы постоянно имели деградацию и спад. Если сравнивать количество коров, например, то сегодня у нас всех голов КРС всего 2 миллиона 300 тысяч, а на 1991-й год было 28 миллионов. И это целая пропасть. Я считаю, что это уже дно, от которого нужно отталкиваться", - сказал он.

По словам Коваля, без развития животноводства не будет гармоничного развития всего агросектора.

"Мы имеем огромные перспективы в экспорте мяса. Сегодня мы видим запрос на красное мясо, мы видим постоянный рост молока в мире. И фактически Украина может стать аграрным и молочным Эльдорадо. Потому что составляющая себестоимости украинских производителей молока лучше, чем у конкурентов. И это надо использовать. Поэтому животноводство мы поднимаем в приоритет", - добавил министр.

Смотрите также: Министр агрополитики Коваль живет в квартире тещи-пенсионерки стоимостью почти 18 миллионов гривен, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Автор: 

промышленность (297) скотоводство (7) Коваль (109)


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Топ комментарии
+30
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04.11.2024 13:33 Ответить
+25
зате в нас баранів багато. десь 73% було
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04.11.2024 13:30 Ответить
+20
Наразі треба Україну рятувати від зелених монстрів!
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04.11.2024 13:28 Ответить
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Наразі треба Україну рятувати від зелених монстрів!
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04.11.2024 13:28 Ответить
Корів менше молочної продукції на прилавках більш
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04.11.2024 13:29 Ответить
Так зараз і людей набагато менше
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04.11.2024 13:31 Ответить
Я Яготинське беру: сетану, масло, кефір. Комо - плавлений сир в тюбіку. З твердих сирів - сири місцевих виробників шо в маркеті продаються, доречі не погані. Дефіцита нема. Польське не беру, воно хоч дешевше, але на смак як реина. З мясом взагалі проблем нема. Хоче шашлика, ошийок завжди є. Ребра на борщ - бери ніхачу, вирізка, кострець, окіст, лопатка, шо хоч.

Аби гроші були, так шо хай не *******, цей зелений міністр Все добре у нас і презедент найкращий
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04.11.2024 13:47 Ответить
Я Переяславського . Мені більш до смаку
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04.11.2024 14:54 Ответить
А свинина своя росте
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04.11.2024 14:56 Ответить
та вона, та продукція, в нас вже давно порошкова та емульгаторна... тож лише про експорт у міністра мрії, а не насичення внутрішнього ринку
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04.11.2024 13:49 Ответить
Зато Порох конфеты вкусные делает. Хоть кто-то марку держит
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04.11.2024 13:51 Ответить
Експорт , офшори , мрії про багате диття😂
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04.11.2024 14:58 Ответить
Порошок
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04.11.2024 13:49 Ответить
Стосовно корів, то їх поголів'я стали різко вирізати ще в 2017-2020 роках, бо який сенс дрібним господарствам мати стільки мороки щоб потім по 7 грн за літр здавати перекупам які потім відвезуть в райцентр на завод, де розмішають з водою і продадуть в Київському Сільпо як елітне молоко по 40 за півлітри (приклад ціни станом на 2021 рік).
Там окрім прививок і генетики навіть корма мають вплив, хвороби і т.д. З такими цінами на молоко це або чисто собі тримати одну корову, або вже великим фермерам в яких зовсім інші умови і вигода
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05.11.2024 02:28 Ответить
зате в нас баранів багато. десь 73% було
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04.11.2024 13:30 Ответить
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04.11.2024 13:33 Ответить
Так не можна ж вибрців ЗЄ забивати на м'ясо.
А треба було б...
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04.11.2024 13:35 Ответить
Ми в Європу йдемо.
Прийдеться шукати шляхи перевиховання.
Ой важка то праця, невдячна.
Може зайняти багато часу.
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04.11.2024 13:43 Ответить
А, як виховуть виборців Зеленського баранів?

Мені здається, що електричними погонялками *******...

Я не в курсі ******** технологій у тваринництві.
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04.11.2024 13:48 Ответить
Ну окрім електричних засобів, використовують ще спеціально навчених собак, переважно вівчарок.
Ще стрижуть тих тварин.
А овець регулярно доять.
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04.11.2024 14:00 Ответить
Що за гендерна упередженість?
Не баранів.
А баранів і овець - 73%.
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04.11.2024 14:03 Ответить
А скільки ягнят їхніх підростає! О-о-о-о! Усі в маму з папой.
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04.11.2024 14:08 Ответить
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04.11.2024 14:30 Ответить
А до цього таких же більше 50% було у 2014 -му які обрали однотурового, того який через місяць після свого обрання пропустив гіркина в Донецьк.
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04.11.2024 15:19 Ответить
Дивлюсь, ви глибоко застрягли в часовій прострації.
Порівнюєте хрін з пальцем.
В деякій мірі можна вас зрозуміти - шукаєте самовиправдання власній дурості у 2019році - акту масового суїциду 73% прийшовших на виборчі дільниці.
Мої вам співчуття.
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04.11.2024 15:54 Ответить
Моє вам співчуття що нічого не дошло до вас якщо вам говорять факт а ви стрілки переводете за те що зробили у 2014 -му.
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04.11.2024 15:57 Ответить
Бажаю вам одужання.
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04.11.2024 16:03 Ответить
І я вам і таким як ви бажаю одужання.
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04.11.2024 16:07 Ответить
Ви такі добрі. Дякую.
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04.11.2024 16:11 Ответить
абир, абир, абирвалг
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04.11.2024 16:27 Ответить
Будьте толерантнішим!!!

Не баранів, а овнів 73%
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04.11.2024 15:27 Ответить
яке воно було те 28 мільйонів - суцільне дно.безрентабельне і абсолютно нікудишнє.ну а зараз...вороги держави знищили поголівя ВРХ лейкозним террором і всякого роду заборонами.
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04.11.2024 13:30 Ответить
https://www.kmu.gov.ua/profile/vitaliy-koval Коваль Віталій Станіславович



2023-2024 - очолював Фонд державного майна України. 5 вересня 2024 року призначений Міністром аграрної політики та продовольства України.
Коваль, ти сам суцільне дно, кого в Рівному не спитай.
Дном при тобі був Фонд держмайна, дном є і сільське господарство.
Інакше і бути не може!
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04.11.2024 13:31 Ответить
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04.11.2024 13:32 Ответить
От шо значить коли ветеринара призначають секретарем рнбо. Стадо ніхто не запліднює.
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04.11.2024 13:32 Ответить
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04.11.2024 13:34 Ответить
Та шо ви - бичок ще той - без перери на обід міг би.
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04.11.2024 13:37 Ответить
Ох і тупий пан Міністр, він взагалі вкурсі в чому прикол з коровами і чому в світі скорочують господарства з ними. Назад в Трускавець на перездачу *****!))))
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04.11.2024 13:32 Ответить
Бо великий рогатий скіт пердить багато? Ну це ж бред, якщо ви дійсно доросла людина
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04.11.2024 13:35 Ответить
відповідь не правильна! в Трускавець на перездачу *****!)))) до речі земля плоска чи куб???
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04.11.2024 14:34 Ответить
Це залежить від пори року.
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04.11.2024 14:56 Ответить
Це ще не дно. Бо влада ще Зельоних. Вони не зупиняться.
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04.11.2024 13:34 Ответить
Зелені фантазери розповідають казки про захмарні перспективи розвитку галузей,які самі ж і вбивають.
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04.11.2024 13:34 Ответить
О, знайшли ще один канал для розбазарування бюджету
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04.11.2024 13:35 Ответить
А звідки ж тоді те м'ясо яким завалені супермаркети? Правда нормальне сало можна придбати тільки на ринку і то, якщо знаєш його походження. Але ціна на нього кусається. Вже майже немає сальних порід свиней. Як би я ненавидів совок, а я його ненавиджу, але сало було на ринку відмінне.
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04.11.2024 13:36 Ответить
відмінне від чого? а взагалі нормальне, смачне сало і зараз буває. а сальних перестали ворощувати, бо м'ясо дорожче. хоча зараз сало теж не дуже вже й дешеве.
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04.11.2024 18:00 Ответить
Зараз сало дорожче за м'ясо. Чи ви на ринок не ходите?
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04.11.2024 18:36 Ответить
за яке м'ясо, це де таке, в якій області?
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04.11.2024 20:08 Ответить
Та при чому тут область? Набери ціна м'яса та сала в мережі АТБ і тобі буде щастя. Середня ціна свинини 150 грн, а сала 250 грн. Ти шо в магазини не ходиш? На ринку таке ж співвідношення схоже.
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04.11.2024 21:24 Ответить
ваня, а що це за сало по 250 грн., просте сало приблизно 150-160, за 250 це вже якось приготоване мабуть. напиши ціна сала в гугелі і все покаже. може то якесь супер ексклюзивне з цих чорних свиней наприклад
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05.11.2024 06:31 Ответить
ошийок свинячий то так в середньому 250 грн. може у нас магазини різні АТБ, або там націнка завелика, щоб серед купи дешевих товарів думали що і 250 за кіло сала це норм маркетинг типа такий
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05.11.2024 06:33 Ответить
В агрономів - дно, в корупціонерів - золоте дно
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04.11.2024 13:37 Ответить
Обычная корова даёт в день 12-20л молока (есть специальные породы, что дают до 50л в день, но сейчас не про них).
2,3 млн голов - в среднем получается 30млн литров молока В ДЕНЬ!!!
Допустим сейчас в Украине осталось 30млн человек - это по литру на каждого. Тут есть кто-нибудь, кто каждый день выпивает литр молока?
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04.11.2024 13:37 Ответить
Масло, Сметана, Йогурты, Кефирчик, Ряженка, Сыры. Может оно в общем литр в день и выходит.
А вообще знаю такого шо литру выпивает
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04.11.2024 13:41 Ответить
Я молоко вообще не пью, значит кто-то может выпить 2 литра
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04.11.2024 13:46 Ответить
Ну я в чистом виде тоже его не пью. Но все производные молочные продукты из молока делаются. И там не 1:1 коэфициэнт. Например на 500 грам творога нада 4 литра молока.
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04.11.2024 13:50 Ответить
А бики,телята,телиці,у Вас їх теж доять?????
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04.11.2024 18:17 Ответить
2,3 млн это только дойных коров
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04.11.2024 19:10 Ответить
Зверніть увагу, шановна громада, пані та панове, як шо про дно каже ЗЕлений міністр, та ще тика пальцем у далеке совкове минуле, то яке ж тоді чергове дно пробила ця антіукраїхнська влада?
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04.11.2024 13:40 Ответить
П'ємо технічну воду, урожай зменшився, тваринницво на дні, все вже на дні, але ще є куда рити. Міністри констатують факти своєі роботи. Хто слідуючий з мінстрів на дні? Гнати накуй.
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04.11.2024 13:44 Ответить
Зате на вершині влади суцільне тваринництво:
брати Стефанчуки, Юзік, Арахамія.........
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04.11.2024 13:46 Ответить
Кіздєж!
М'ясних магазинів через кожних 10 метрів.
Ніхто стільки м'яса не здатен вже розкупити.
Воно там реально псується.
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04.11.2024 13:54 Ответить
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04.11.2024 14:08 Ответить
Потому что составляющая себестоимости украинских производителей молока лучше, чем у конкурентов.

Замечательно. Тогда расскажи, почему украинское молоко (или то, что под таким названием продаётся) в магазине стоит дороже, чем в Европе
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04.11.2024 14:16 Ответить
У Карпатах як у Швейцарії рослинність . Даже музінструменти однакові.
Була б влада з розумом , то зробила б пильгі усім хто вирощує тварин ( корів, овець, кіз , гусей, уток у гірських районах , бо там землі не для агрокультур .
Мʼяса б наростили массу.
Але хтось з влади чи Мінагрополітики вигодно торгує мʼясом з Польщею , тому ******* українських фермерів
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04.11.2024 14:24 Ответить
Невже в українських Карпатах нельзя вирощувати корів як у Швейцарії?
А може уся українська влада за 30 років дурні бариги ????

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04.11.2024 14:29 Ответить
були програми по дотаціях на вирощування ВРХ, може й зараз. але тут питання ще в іншому, в податках, а там тільки й дивляться як би общипати.
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04.11.2024 18:04 Ответить
Переорали під посіви сої всі пасовиська,а потім бідкаються,що тваринництво занепадає. Паскуди тупі,коли ви вже нажеретесь?
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04.11.2024 14:26 Ответить
це ж можна сказати і про царювання зеленого шобла - це днище!
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04.11.2024 14:32 Ответить
"складова собівартості українських виробників молока краща, ніж конкурентів" - і тому в Румунії для споживача молоко дешевше?
Тут би "людинництво" зберегти...
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04.11.2024 14:49 Ответить
А де коровам пастись. Всі пасовища розорені. Ліси вирубані. Земля стоїть гола і вивітрюється.
Дохозяйнувались вкраїнчики.
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04.11.2024 16:15 Ответить
Цей молокосос жодного дня не працював у тваринництві! Нехай поросказує про "дно" в "академії" греко-римської боротьби, де він є віце-президентом, там бики ще ті
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04.11.2024 17:17 Ответить
Тому тваринництво ми піднімаємо в пріоритет", - додав міністр ©
Все,торба,зелені професіАНАЛи трусковецької школи добьють останні залишки тваринництва
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04.11.2024 17:51 Ответить
 
 