Министр агрополитики Коваль о состоянии животноводства в Украине: "Это уже дно"

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль считает, что сейчас чрезвычайно важно спасти животноводство в Украине.

Об этом он заявил в интервью Украинскому радио, передает Цензор.НЕТ.

"Потому что сравнивая цифры с 1991 года, по основным показателям животноводства, мы постоянно имели деградацию и спад. Если сравнивать количество коров, например, то сегодня у нас всех голов КРС всего 2 миллиона 300 тысяч, а на 1991-й год было 28 миллионов. И это целая пропасть. Я считаю, что это уже дно, от которого нужно отталкиваться", - сказал он.

По словам Коваля, без развития животноводства не будет гармоничного развития всего агросектора.

"Мы имеем огромные перспективы в экспорте мяса. Сегодня мы видим запрос на красное мясо, мы видим постоянный рост молока в мире. И фактически Украина может стать аграрным и молочным Эльдорадо. Потому что составляющая себестоимости украинских производителей молока лучше, чем у конкурентов. И это надо использовать. Поэтому животноводство мы поднимаем в приоритет", - добавил министр.

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