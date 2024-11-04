Министр агрополитики Коваль о состоянии животноводства в Украине: "Это уже дно"
Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль считает, что сейчас чрезвычайно важно спасти животноводство в Украине.
Об этом он заявил в интервью Украинскому радио, передает Цензор.НЕТ.
"Потому что сравнивая цифры с 1991 года, по основным показателям животноводства, мы постоянно имели деградацию и спад. Если сравнивать количество коров, например, то сегодня у нас всех голов КРС всего 2 миллиона 300 тысяч, а на 1991-й год было 28 миллионов. И это целая пропасть. Я считаю, что это уже дно, от которого нужно отталкиваться", - сказал он.
По словам Коваля, без развития животноводства не будет гармоничного развития всего агросектора.
"Мы имеем огромные перспективы в экспорте мяса. Сегодня мы видим запрос на красное мясо, мы видим постоянный рост молока в мире. И фактически Украина может стать аграрным и молочным Эльдорадо. Потому что составляющая себестоимости украинских производителей молока лучше, чем у конкурентов. И это надо использовать. Поэтому животноводство мы поднимаем в приоритет", - добавил министр.
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Аби гроші були, так шо хай не *******, цей зелений міністр Все добре у нас і презедент найкращий
Там окрім прививок і генетики навіть корма мають вплив, хвороби і т.д. З такими цінами на молоко це або чисто собі тримати одну корову, або вже великим фермерам в яких зовсім інші умови і вигода
А треба було б...
Прийдеться шукати шляхи перевиховання.
Ой важка то праця, невдячна.
Може зайняти багато часу.
виборців Зеленськогобаранів?
Мені здається, що електричними погонялками *******...
Я не в курсі ******** технологій у тваринництві.
Ще стрижуть тих тварин.
А овець регулярно доять.
Не баранів.
А баранів і овець - 73%.
Порівнюєте хрін з пальцем.
В деякій мірі можна вас зрозуміти - шукаєте самовиправдання власній дурості у 2019році - акту масового суїциду 73% прийшовших на виборчі дільниці.
Мої вам співчуття.
Не баранів, а овнів 73%
2023-2024 - очолював Фонд державного майна України. 5 вересня 2024 року призначений Міністром аграрної політики та продовольства України.
Коваль, ти сам суцільне дно, кого в Рівному не спитай.
Дном при тобі був Фонд держмайна, дном є і сільське господарство.
Інакше і бути не може!
2,3 млн голов - в среднем получается 30млн литров молока В ДЕНЬ!!!
Допустим сейчас в Украине осталось 30млн человек - это по литру на каждого. Тут есть кто-нибудь, кто каждый день выпивает литр молока?
А вообще знаю такого шо литру выпивает
брати Стефанчуки, Юзік, Арахамія.........
М'ясних магазинів через кожних 10 метрів.
Ніхто стільки м'яса не здатен вже розкупити.
Воно там реально псується.
Замечательно. Тогда расскажи, почему украинское молоко (или то, что под таким названием продаётся) в магазине стоит дороже, чем в Европе
Була б влада з розумом , то зробила б пильгі усім хто вирощує тварин ( корів, овець, кіз , гусей, уток у гірських районах , бо там землі не для агрокультур .
Мʼяса б наростили массу.
Але хтось з влади чи Мінагрополітики вигодно торгує мʼясом з Польщею , тому ******* українських фермерів
А може уся українська влада за 30 років дурні бариги ????
Тут би "людинництво" зберегти...
Дохозяйнувались вкраїнчики.
Все,торба,зелені професіАНАЛи трусковецької школи добьють останні залишки тваринництва