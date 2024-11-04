Міністр агрополітики Коваль про стан тваринництва в Україні: "Це вже дно"

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль вважає, що наразі надзвичайно важливо врятувати тваринництво в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Українському радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Тому що порівнюючи цифри з 1991 року, по основних показниках тваринництва ми постійно мали деградацію і спад. Якщо порівнювати кількість корів, наприклад, то сьогодні у нас всіх голів ВРХ всього 2 мільйони 300 тисяч, а на 1991-й рік було 28 мільйонів. І це ціла прірва. Я вважаю, що це вже дно, від якого потрібно відштовхуватися", - сказав він.

За словами Коваля, без розвитку тваринництва не буде гармонійного розвитку всього агросектора.

"Ми маємо величезні перспективи в експорті м'яса. Сьогодні ми бачимо запит на червоне м'ясо, ми бачимо постійне зростання молока у світі. І фактично Україна може стати аграрним та молочним Ельдорадо. Тому що складова собівартості українських виробників молока краща, ніж конкурентів. І це треба використати. Тому тваринництво ми піднімаємо в пріоритет", - додав міністр.

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