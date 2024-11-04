Міністр агрополітики Коваль про стан тваринництва в Україні: "Це вже дно"
Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль вважає, що наразі надзвичайно важливо врятувати тваринництво в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю Українському радіо, передає Цензор.НЕТ.
"Тому що порівнюючи цифри з 1991 року, по основних показниках тваринництва ми постійно мали деградацію і спад. Якщо порівнювати кількість корів, наприклад, то сьогодні у нас всіх голів ВРХ всього 2 мільйони 300 тисяч, а на 1991-й рік було 28 мільйонів. І це ціла прірва. Я вважаю, що це вже дно, від якого потрібно відштовхуватися", - сказав він.
За словами Коваля, без розвитку тваринництва не буде гармонійного розвитку всього агросектора.
"Ми маємо величезні перспективи в експорті м'яса. Сьогодні ми бачимо запит на червоне м'ясо, ми бачимо постійне зростання молока у світі. І фактично Україна може стати аграрним та молочним Ельдорадо. Тому що складова собівартості українських виробників молока краща, ніж конкурентів. І це треба використати. Тому тваринництво ми піднімаємо в пріоритет", - додав міністр.
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Аби гроші були, так шо хай не *******, цей зелений міністр Все добре у нас і презедент найкращий
Там окрім прививок і генетики навіть корма мають вплив, хвороби і т.д. З такими цінами на молоко це або чисто собі тримати одну корову, або вже великим фермерам в яких зовсім інші умови і вигода
А треба було б...
Прийдеться шукати шляхи перевиховання.
Ой важка то праця, невдячна.
Може зайняти багато часу.
виборців Зеленськогобаранів?
Мені здається, що електричними погонялками *******...
Я не в курсі ******** технологій у тваринництві.
Ще стрижуть тих тварин.
А овець регулярно доять.
Не баранів.
А баранів і овець - 73%.
Порівнюєте хрін з пальцем.
В деякій мірі можна вас зрозуміти - шукаєте самовиправдання власній дурості у 2019році - акту масового суїциду 73% прийшовших на виборчі дільниці.
Мої вам співчуття.
Не баранів, а овнів 73%
2023-2024 - очолював Фонд державного майна України. 5 вересня 2024 року призначений Міністром аграрної політики та продовольства України.
Коваль, ти сам суцільне дно, кого в Рівному не спитай.
Дном при тобі був Фонд держмайна, дном є і сільське господарство.
Інакше і бути не може!
2,3 млн голов - в среднем получается 30млн литров молока В ДЕНЬ!!!
Допустим сейчас в Украине осталось 30млн человек - это по литру на каждого. Тут есть кто-нибудь, кто каждый день выпивает литр молока?
А вообще знаю такого шо литру выпивает
брати Стефанчуки, Юзік, Арахамія.........
М'ясних магазинів через кожних 10 метрів.
Ніхто стільки м'яса не здатен вже розкупити.
Воно там реально псується.
Замечательно. Тогда расскажи, почему украинское молоко (или то, что под таким названием продаётся) в магазине стоит дороже, чем в Европе
Була б влада з розумом , то зробила б пильгі усім хто вирощує тварин ( корів, овець, кіз , гусей, уток у гірських районах , бо там землі не для агрокультур .
Мʼяса б наростили массу.
Але хтось з влади чи Мінагрополітики вигодно торгує мʼясом з Польщею , тому ******* українських фермерів
А може уся українська влада за 30 років дурні бариги ????
Тут би "людинництво" зберегти...
Дохозяйнувались вкраїнчики.
Все,торба,зелені професіАНАЛи трусковецької школи добьють останні залишки тваринництва