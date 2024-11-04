Депутат Киевсовета Сергей Мамоян погиб в ДТП. ФОТО
Депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян погиб 3 ноября в результате ДТП.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Депутатский корпус Киевского городского совета, заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, секретариат и сотрудники выражают искренние соболезнования родным и близким депутата Киевсовета ІХ созыва Сергея Мамояна, который трагически погиб вчера, 03 ноября", - говорится в сообщении.
Сергею Мамояну было 40 лет. 25 октября 2020 года он был избран депутатом Киевского городского совета 9 созыва по списку "Оппозиционной платформы за жизнь".
Он занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы.
Департамент коммуникации Нацполиции Одесской области сообщил о ДТП Белгород-Днестровском районе, в результате которого два человека погибли, еще двое - травмированы.
По данным СМИ, речь идет о Сергее Мамояне.
"Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Киевщины, управляя внедорожником "Toyota", на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье авто погибли на месте происшествия, а еще двое пассажиров, находившихся на задних сиденьях, травмировались и были госпитализированы в больницу. 51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине - переломы ключицы и ребра", - говорится в сообщении.
Следователи начали производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-deputat-opzzh-deklaratsiyi/30648969.html
переживаємо..
І взагалі, мамояни, арахапмії, ЗЕльцмани, третьякови тощо - сплош етнічні українці.
єврєї євреїв..
самі себе, ..
а вину валять на українців, буцімто вони - це вони..
3 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович, під час виступу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховній Раді України , назвав партію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашистським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 дияволом ,
а президенту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленському пригрозив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 імпічментом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .
Експертиза вже встановила точно: "ковет несподівано вибіг на кільцеву ділянку дороги. Рафік нєвінууатий."
Одним корупціонером менше ніж хотілося.
Військові, що загинули захищаючи державу, це для не новини....
Головного міліцяонера із гелікоптера, кожен місяць у газетах піарать..
Читай уважно.
" Головного міліцяонера із гелікоптера, кожен місяць.."
Не полійейських, а саме " Головного міліціонера із гелікоптера.."
Ти ж не на нулі. Пізд@ш кацап тільки в чатах
ну то й.... !!!!
жолудь, наприклад
Але, з Кличком було більш вигідно.
Ну, земля бетоном.