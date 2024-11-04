Депутат Киевсовета Сергей Мамоян погиб в ДТП. ФОТО

Депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян погиб 3 ноября в результате ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутатский корпус Киевского городского совета, заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, секретариат и сотрудники выражают искренние соболезнования родным и близким депутата Киевсовета ІХ созыва Сергея Мамояна, который трагически погиб вчера, 03 ноября", - говорится в сообщении.

Сергею Мамояну было 40 лет. 25 октября 2020 года он был избран депутатом Киевского городского совета 9 созыва по списку "Оппозиционной платформы за жизнь".

Он занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы.

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Департамент коммуникации Нацполиции Одесской области сообщил о ДТП Белгород-Днестровском районе, в результате которого два человека погибли, еще двое - травмированы.

По данным СМИ, речь идет о Сергее Мамояне.





"Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Киевщины, управляя внедорожником "Toyota", на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье авто погибли на месте происшествия, а еще двое пассажиров, находившихся на задних сиденьях, травмировались и были госпитализированы в больницу. 51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине - переломы ключицы и ребра", - говорится в сообщении.

Следователи начали производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

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