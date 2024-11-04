РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5156 посетителей онлайн
Новости
11 970 95

Депутат Киевсовета Сергей Мамоян погиб в ДТП. ФОТО

Загинув депутат Київради Сергій Мамоян

Депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян погиб 3 ноября в результате ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутатский корпус Киевского городского совета, заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, секретариат и сотрудники выражают искренние соболезнования родным и близким депутата Киевсовета ІХ созыва Сергея Мамояна, который трагически погиб вчера, 03 ноября", - говорится в сообщении.

Сергею Мамояну было 40 лет. 25 октября 2020 года он был избран депутатом Киевского городского совета 9 созыва по списку "Оппозиционной платформы за жизнь".

Он занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер нардеп "Голоса" Олег Макаров

Департамент коммуникации Нацполиции Одесской области сообщил о ДТП Белгород-Днестровском районе, в результате которого два человека погибли, еще двое - травмированы.

По данным СМИ, речь идет о Сергее Мамояне.

Загинув депутат Київради Сергій Мамоян
Загинув депутат Київради Сергій Мамоян

"Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Киевщины, управляя внедорожником "Toyota", на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье авто погибли на месте происшествия, а еще двое пассажиров, находившихся на задних сиденьях, травмировались и были госпитализированы в больницу. 51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине - переломы ключицы и ребра", - говорится в сообщении.

Следователи начали производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Читайте также: Гибель помощника Залужного из-за подаренных гранат: Печерский суд с апреля не может начать рассмотрение дела - судьи берут самоотвод

Автор: 

депутат (3323) Киевсовет (1378) смерть (9259) Мамоян Сергей (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Риг пішов до Кобзона.
І взагалі, мамояни, арахапмії, ЗЕльцмани, третьякови тощо - сплош етнічні українці.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:44 Ответить
+19
POHUY.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:50 Ответить
+17
братєльнік того опезежиста. Мабуть і розбився на двохсотому крузаку братєльніка, який його задекларував за смішні гроші.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це родич того Мамояна, про якого Бігус розповідав?
показать весь комментарий
04.11.2024 14:43 Ответить
Брат його
показать весь комментарий
04.11.2024 14:56 Ответить
братєльнік того опезежиста. Мабуть і розбився на двохсотому крузаку братєльніка, який його задекларував за смішні гроші.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:56 Ответить
"Двохсотий" крузак. Як епічно
показать весь комментарий
04.11.2024 15:07 Ответить
купив по 800$ за штуку

https://www.radiosvoboda.org/a/news-deputat-opzzh-deklaratsiyi/30648969.html
показать весь комментарий
04.11.2024 15:27 Ответить
а страховка хоч велика була?
переживаємо..
показать весь комментарий
04.11.2024 15:32 Ответить
це з зимовою гумою в довісок
показать весь комментарий
04.11.2024 18:16 Ответить
брат 1 - прокурор

показать весь комментарий
04.11.2024 15:01 Ответить
..інвалід другої групи?... Чи першої? )))
показать весь комментарий
04.11.2024 15:35 Ответить
оцінюйте самі

показать весь комментарий
04.11.2024 15:45 Ответить
.. так .. бачу! Перша група інвалідності... Та ще й розумова!!! ))))
показать весь комментарий
04.11.2024 15:59 Ответить
зачотне *****: чи то прокурор, чи то бандюк, чи два в одному...
показать весь комментарий
04.11.2024 16:41 Ответить
брат 2 - нардеп

показать весь комментарий
04.11.2024 15:02 Ответить
Та начебто і так було за ким пожаліти!
показать весь комментарий
04.11.2024 14:43 Ответить
Риг пішов до Кобзона.
І взагалі, мамояни, арахапмії, ЗЕльцмани, третьякови тощо - сплош етнічні українці.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:44 Ответить
Що наголосували - те і отримали.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:47 Ответить
Нажаль життя таке, шо наголосували тупі барани з вівцями а разом з ними і людям погано.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:50 Ответить
Дєло було так, - "Ей, лохторат, разойдісь! Тут Мамоян єдєт!"

показать весь комментарий
04.11.2024 15:11 Ответить
👍💯так! 🤢🤡🎪порношут квартальний , який смішив , їх грою ,хером по роялю , перетворив всі державні установи на МАФІОЗНІ ЯЧЕЙКІ ! Ермаківськім « сіроткам «- мільярди , а баранам 73% 7 років за купку дров , ну , ще 1 000гр. ~ 23$, вкрадених з бюджету ! 🐑🐑🦠візьмуть не побрезгуют
показать весь комментарий
04.11.2024 15:18 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 15:00 Ответить
Хламідія взагалі незаконно став депутатом.
показать весь комментарий
04.11.2024 15:13 Ответить
хламідія - додік
показать весь комментарий
04.11.2024 15:25 Ответить
так ось кого називають фашистами..
єврєї євреїв..
самі себе, ..
а вину валять на українців, буцімто вони - це вони..

3 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович, під час виступу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховній Раді України , назвав партію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашистським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 дияволом ,

а президенту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленському пригрозив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 імпічментом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .
показать весь комментарий
04.11.2024 15:21 Ответить
В цій країні, етнічні українці мають в окопах сидіти, а не на 200-тих крузаках розїзжати
показать весь комментарий
04.11.2024 15:40 Ответить
Пішов би в армію, був би живий.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:44 Ответить
«Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
показать весь комментарий
04.11.2024 14:45 Ответить
... від..платформи..за життя... ?? !! Помовчимо....
показать весь комментарий
04.11.2024 14:46 Ответить
Платформенщики за смертью
показать весь комментарий
04.11.2024 14:48 Ответить
Це ж як треба гнати, щоб на кільцевій ділянці дороги вилетіти в кювет з перевертанням і загорянням тз?
показать весь комментарий
04.11.2024 14:49 Ответить
Потужно гнати треба, хіба не понятно?)
показать весь комментарий
04.11.2024 14:50 Ответить
"В рамках провадження призначено низку судових експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події." Джерело: https://censor.net/ua/n3518291
Експертиза вже встановила точно: "ковет несподівано вибіг на кільцеву ділянку дороги. Рафік нєвінууатий."
показать весь комментарий
04.11.2024 17:20 Ответить
А чого загиблому депутату з Київради було робити на Одещині? Рекламу возив? Співчувати треба героям,які обороняють Україну,а не гойдаються на елітних позашляховиках по регіонам,які не входять у повноваження Київради.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:49 Ответить
Такі їздять виключно, щоб робити гешефти.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:52 Ответить
Я не знав, що у нас вже заборонено перетинати кордони між областями
показать весь комментарий
04.11.2024 15:06 Ответить
POHUY.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:50 Ответить
І що, треба було цю новину тягти на монітор?
показать весь комментарий
04.11.2024 14:51 Ответить
Ну, у важки часи народу треба чомусь і порадіти.
показать весь комментарий
04.11.2024 15:25 Ответить
Ещё одному ватно- рыговскому гандону земля стекловатой...
показать весь комментарий
04.11.2024 14:51 Ответить
На ДТП не похоже. Может подростки облили машину горючей смесью и подпалили. Но трошки ошиблись
показать весь комментарий
04.11.2024 14:51 Ответить
Молодіжне крило платформи "За життя" ?
показать весь комментарий
04.11.2024 15:08 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 15:11 Ответить
новиє ліца..
показать весь комментарий
04.11.2024 15:29 Ответить
- Так це ж було ж вже! (с)

показать весь комментарий
04.11.2024 15:52 Ответить
Доречі цей на фото в ЗСУ влює з орками
показать весь комментарий
04.11.2024 17:53 Ответить
Ага. Як і Вадім Тітушко. Бо якщо б не пішов би в армію - скоріше за все "присів" би на довго
показать весь комментарий
04.11.2024 20:07 Ответить
Вони думають що з мандатами видають розум та безсмертя
показать весь комментарий
04.11.2024 14:51 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 16:41 Ответить
"Опозиційна платформа за життя"? - та нехай хоч вони там усі посамовбиваються, йуди-безродні-какаразніци.. от абсолютно - пофігу..
показать весь комментарий
04.11.2024 14:55 Ответить
Впав. З "платформи "за життя"".
Одним корупціонером менше ніж хотілося.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:56 Ответить
Карма найшла свого ''героя''
показать весь комментарий
04.11.2024 14:56 Ответить
Хоч , одного ! Скільки вони крові українців висмоктали і тільки один
показать весь комментарий
04.11.2024 15:21 Ответить
Добре, що ні в кого не впилився й люди не загинули..
показать весь комментарий
04.11.2024 14:58 Ответить
Це брат Суто Мамояна - депутата Верховної Ради від кацапської ОПЗЖ, власника найбільшої колекції дорогих автомобілів в Україні.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:59 Ответить
Оо..ще власник піску, що миють на дніпрі та озерах Київщини..
показать весь комментарий
04.11.2024 18:08 Ответить
В їхнього етнічного сімейного злочинного угрупування тих ''бізнесів'', що в дурного фантіків.
показать весь комментарий
04.11.2024 18:37 Ответить
Отож
показать весь комментарий
04.11.2024 19:09 Ответить
Видно шо чоловік в транспорті розбирався.
показать весь комментарий
04.11.2024 15:07 Ответить
Дуже ********** ЗМІ писати про загинувших депутатів, міліціонерів міністрів...
Військові, що загинули захищаючи державу, це для не новини....
Головного міліцяонера із гелікоптера, кожен місяць у газетах піарать..
показать весь комментарий
04.11.2024 15:08 Ответить
От не треба. Поліцейськи гинуть на нулі теж.
показать весь комментарий
04.11.2024 18:09 Ответить
Ти чітатєль, чи тільки Пісатєль?
Читай уважно.
" Головного міліцяонера із гелікоптера, кожен місяць.."
Не полійейських, а саме " Головного міліціонера із гелікоптера.."
показать весь комментарий
04.11.2024 18:15 Ответить
Ти походу, чітатєль...узкоязичний.
показать весь комментарий
04.11.2024 18:18 Ответить
А пиши по суті питтання, або вимкни гучномововець, пісатєль, блін.
показать весь комментарий
04.11.2024 18:25 Ответить
Походу, в тебе гучномовець у горлянці застряг.

Ти ж не на нулі. Пізд@ш кацап тільки в чатах
показать весь комментарий
04.11.2024 19:11 Ответить
Товариш подоляцький бот, нефік тут міліцейсьйських начальників відбілювати і нести галіматью. Гуляй, Вася..
показать весь комментарий
04.11.2024 19:23 Ответить
пнх, зеп@дло.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:26 Ответить
Головного міліцяонера із гелікоптера, кожен місяць у газетах піарать..
показать весь комментарий
04.11.2024 18:31 Ответить
Навіщо ви це пишете, якщо депутат загинув у бою, тоді зрозуміло, а так тільки ненависть і ніякого співчуття
показать весь комментарий
04.11.2024 15:15 Ответить
Або порадувати забажали
показать весь комментарий
04.11.2024 15:16 Ответить
Яка ненависть? Радість у людей.
показать весь комментарий
04.11.2024 15:27 Ответить
Ненависть у людей
показать весь комментарий
04.11.2024 15:31 Ответить
А ви пропорнуєтє любити того хто грабував людей приіхавши сюди з далеких гір Закавказья?
показать весь комментарий
04.11.2024 16:22 Ответить
Я мав на увазі ненависть до депутатів, потому люді і радіють
показать весь комментарий
04.11.2024 16:56 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 17:10 Ответить
До депутатів
показать весь комментарий
04.11.2024 15:32 Ответить
Як це ******** загинув у бою? Був великий бій, коли бюджет пиляли чи роздавали портфелі?
показать весь комментарий
05.11.2024 00:00 Ответить
з опзж ?
ну то й.... !!!!
показать весь комментарий
04.11.2024 15:22 Ответить
а скільки повтікало?
жолудь, наприклад
показать весь комментарий
04.11.2024 15:27 Ответить
шифєр за рульом..?
показать весь комментарий
04.11.2024 15:23 Ответить
Тачка згоріла дотла, а таке рідко буває. Савпадєніє, чи невідома третя сила? Щоб це не було, умер ригалєт - ну і фуй с нім.
показать весь комментарий
04.11.2024 15:26 Ответить
Перекидень. Бак порвало - горить файно.
показать весь комментарий
04.11.2024 18:10 Ответить
На позашляховику тойота, не у плацкартному вагоні. От відверто не сумую.
показать весь комментарий
04.11.2024 15:28 Ответить
от "тойоту" мені щиро шкода: працелюбні, благородні японці трудилися над нею, а ******* риг спаскудив результат їхньої праці...
показать весь комментарий
04.11.2024 15:40 Ответить
А точно то японець? Чи на нього колеса наділи й кантраьас з польщі?
показать весь комментарий
04.11.2024 18:11 Ответить
Крав би в своїй Вірменії - був би живий.
Але, з Кличком було більш вигідно.
Ну, земля бетоном.
показать весь комментарий
04.11.2024 15:49 Ответить
До чого тут Клічко?
показать весь комментарий
04.11.2024 16:05 Ответить
Дай, боже - не останній.
показать весь комментарий
04.11.2024 16:01 Ответить
на одну риготу меньше. шкода що без братана був
показать весь комментарий
04.11.2024 16:23 Ответить
Коли гине корупціонер світ стає кращим.
показать весь комментарий
04.11.2024 16:59 Ответить
От тільки висновків ніхто не зробить.

показать весь комментарий
04.11.2024 17:14 Ответить
Погано,що він пішов до своїх армянських богів не від української кулі але добре,що він таки пішов...
показать весь комментарий
04.11.2024 17:59 Ответить
Щиро бажаю усім **********, особливо хитропопиляної діаспори, засвоїти, що на закони фізики хєр класти не треба. Решті арахамій та інших інфузорій бажаю виймати цвяхи з розетки двома руками
показать весь комментарий
04.11.2024 23:56 Ответить
 
 