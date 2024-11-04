Депутат Київради Сергій Мамоян загинув у ДТП. ФОТО

Депутат Київської міськради Сергій Мамоян загинув 3 листопада внаслідок ДТП.

Про це повідомила пресслужба міськради Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутатський корпус Київської міської ради, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, секретаріат та співробітники висловлюють щирі співчуття рідним та близьким депутата Київради ІХ скликання Сергія Мамояна, який трагічно загинув вчора, 03 листопада", - йдеться в повідомленні.

Сергію Мамояну було 40 років. 25 жовтня 2020 року його було обрано депутатом Київської міської ради 9 скликання за списком "Опозиційної платформи за життя".

Він обіймав посаду голови постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами.

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Департамент комунікації Нацполіції Одещини повідомив про ДТП Білгород-Дністровському районі, внаслідок якої дві людини загинули, ще двоє - травмовано.

За даними ЗМІ, йдеться про Сергія Мамояна.





"Поліцейські попередньо встановили, що 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком "Toyota", на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де відбулося перекидання і займання транспортного засобу.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та 52-річна жінка, яка знаходилася на передньому пасажирському сидінні авто загинули на місці пригоди, а ще двоє пасажирів, що перебували на задніх сидіннях, травмувалися та були госпіталізовані до лікарні. 51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку - перелами ключиці та ребра", - йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. В рамках провадження призначено низку судових експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події.

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