Депутат Київради Сергій Мамоян загинув у ДТП. ФОТО
Депутат Київської міськради Сергій Мамоян загинув 3 листопада внаслідок ДТП.
Про це повідомила пресслужба міськради Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Депутатський корпус Київської міської ради, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, секретаріат та співробітники висловлюють щирі співчуття рідним та близьким депутата Київради ІХ скликання Сергія Мамояна, який трагічно загинув вчора, 03 листопада", - йдеться в повідомленні.
Сергію Мамояну було 40 років. 25 жовтня 2020 року його було обрано депутатом Київської міської ради 9 скликання за списком "Опозиційної платформи за життя".
Він обіймав посаду голови постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами.
Департамент комунікації Нацполіції Одещини повідомив про ДТП Білгород-Дністровському районі, внаслідок якої дві людини загинули, ще двоє - травмовано.
За даними ЗМІ, йдеться про Сергія Мамояна.
"Поліцейські попередньо встановили, що 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком "Toyota", на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де відбулося перекидання і займання транспортного засобу.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та 52-річна жінка, яка знаходилася на передньому пасажирському сидінні авто загинули на місці пригоди, а ще двоє пасажирів, що перебували на задніх сидіннях, травмувалися та були госпіталізовані до лікарні. 51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку - перелами ключиці та ребра", - йдеться в повідомленні.
Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. В рамках провадження призначено низку судових експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.radiosvoboda.org/a/news-deputat-opzzh-deklaratsiyi/30648969.html
переживаємо..
І взагалі, мамояни, арахапмії, ЗЕльцмани, третьякови тощо - сплош етнічні українці.
єврєї євреїв..
самі себе, ..
а вину валять на українців, буцімто вони - це вони..
3 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович, під час виступу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховній Раді України , назвав партію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашистським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 дияволом ,
а президенту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленському пригрозив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 імпічментом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .
Експертиза вже встановила точно: "ковет несподівано вибіг на кільцеву ділянку дороги. Рафік нєвінууатий."
Одним корупціонером менше ніж хотілося.
Військові, що загинули захищаючи державу, це для не новини....
Головного міліцяонера із гелікоптера, кожен місяць у газетах піарать..
Читай уважно.
" Головного міліцяонера із гелікоптера, кожен місяць.."
Не полійейських, а саме " Головного міліціонера із гелікоптера.."
Ти ж не на нулі. Пізд@ш кацап тільки в чатах
ну то й.... !!!!
жолудь, наприклад
Але, з Кличком було більш вигідно.
Ну, земля бетоном.