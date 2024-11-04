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Депутат Київради Сергій Мамоян загинув у ДТП. ФОТО

Загинув депутат Київради Сергій Мамоян

Депутат Київської міськради Сергій Мамоян загинув 3 листопада внаслідок ДТП.

Про це повідомила пресслужба міськради Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутатський корпус Київської міської ради, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, секретаріат та співробітники висловлюють щирі співчуття рідним та близьким депутата Київради ІХ скликання Сергія Мамояна, який трагічно загинув вчора, 03 листопада", - йдеться в повідомленні.

Сергію Мамояну було 40 років. 25 жовтня 2020 року його було обрано депутатом Київської міської ради 9 скликання за списком "Опозиційної платформи за життя".

Він обіймав посаду голови постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами.

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Департамент комунікації Нацполіції Одещини повідомив про ДТП Білгород-Дністровському районі, внаслідок якої дві людини загинули, ще двоє - травмовано.

За даними ЗМІ, йдеться про Сергія Мамояна.

Загинув депутат Київради Сергій Мамоян
Загинув депутат Київради Сергій Мамоян

"Поліцейські попередньо встановили, що 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком "Toyota", на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де відбулося перекидання і займання транспортного засобу.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та 52-річна жінка, яка знаходилася на передньому пасажирському сидінні авто загинули на місці пригоди, а ще двоє пасажирів, що перебували на задніх сидіннях, травмувалися та були госпіталізовані до лікарні. 51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку - перелами ключиці та ребра", - йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. В рамках провадження призначено низку судових експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події.

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Автор: 

депутат (1784) Київрада (804) смерть (6787) Мамоян Сергій (2)


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Топ коментарі
+35
Риг пішов до Кобзона.
І взагалі, мамояни, арахапмії, ЗЕльцмани, третьякови тощо - сплош етнічні українці.
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04.11.2024 14:44 Відповісти
+19
POHUY.
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04.11.2024 14:50 Відповісти
+17
братєльнік того опезежиста. Мабуть і розбився на двохсотому крузаку братєльніка, який його задекларував за смішні гроші.
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04.11.2024 14:56 Відповісти
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Це родич того Мамояна, про якого Бігус розповідав?
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04.11.2024 14:43 Відповісти
Брат його
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04.11.2024 14:56 Відповісти
братєльнік того опезежиста. Мабуть і розбився на двохсотому крузаку братєльніка, який його задекларував за смішні гроші.
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04.11.2024 14:56 Відповісти
"Двохсотий" крузак. Як епічно
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04.11.2024 15:07 Відповісти
купив по 800$ за штуку

https://www.radiosvoboda.org/a/news-deputat-opzzh-deklaratsiyi/30648969.html
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04.11.2024 15:27 Відповісти
а страховка хоч велика була?
переживаємо..
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04.11.2024 15:32 Відповісти
це з зимовою гумою в довісок
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04.11.2024 18:16 Відповісти
брат 1 - прокурор

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04.11.2024 15:01 Відповісти
..інвалід другої групи?... Чи першої? )))
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04.11.2024 15:35 Відповісти
оцінюйте самі

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04.11.2024 15:45 Відповісти
.. так .. бачу! Перша група інвалідності... Та ще й розумова!!! ))))
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04.11.2024 15:59 Відповісти
зачотне *****: чи то прокурор, чи то бандюк, чи два в одному...
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04.11.2024 16:41 Відповісти
брат 2 - нардеп

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04.11.2024 15:02 Відповісти
Та начебто і так було за ким пожаліти!
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04.11.2024 14:43 Відповісти
Риг пішов до Кобзона.
І взагалі, мамояни, арахапмії, ЗЕльцмани, третьякови тощо - сплош етнічні українці.
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04.11.2024 14:44 Відповісти
Що наголосували - те і отримали.
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04.11.2024 14:47 Відповісти
Нажаль життя таке, шо наголосували тупі барани з вівцями а разом з ними і людям погано.
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04.11.2024 14:50 Відповісти
Дєло було так, - "Ей, лохторат, разойдісь! Тут Мамоян єдєт!"

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04.11.2024 15:11 Відповісти
👍💯так! 🤢🤡🎪порношут квартальний , який смішив , їх грою ,хером по роялю , перетворив всі державні установи на МАФІОЗНІ ЯЧЕЙКІ ! Ермаківськім « сіроткам «- мільярди , а баранам 73% 7 років за купку дров , ну , ще 1 000гр. ~ 23$, вкрадених з бюджету ! 🐑🐑🦠візьмуть не побрезгуют
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04.11.2024 15:18 Відповісти
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04.11.2024 15:00 Відповісти
Хламідія взагалі незаконно став депутатом.
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04.11.2024 15:13 Відповісти
хламідія - додік
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04.11.2024 15:25 Відповісти
так ось кого називають фашистами..
єврєї євреїв..
самі себе, ..
а вину валять на українців, буцімто вони - це вони..

3 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович, під час виступу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховній Раді України , назвав партію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашистським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 дияволом ,

а президенту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленському пригрозив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 імпічментом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .
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04.11.2024 15:21 Відповісти
В цій країні, етнічні українці мають в окопах сидіти, а не на 200-тих крузаках розїзжати
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04.11.2024 15:40 Відповісти
Пішов би в армію, був би живий.
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04.11.2024 14:44 Відповісти
«Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
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04.11.2024 14:45 Відповісти
... від..платформи..за життя... ?? !! Помовчимо....
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04.11.2024 14:46 Відповісти
Платформенщики за смертью
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04.11.2024 14:48 Відповісти
Це ж як треба гнати, щоб на кільцевій ділянці дороги вилетіти в кювет з перевертанням і загорянням тз?
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04.11.2024 14:49 Відповісти
Потужно гнати треба, хіба не понятно?)
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04.11.2024 14:50 Відповісти
"В рамках провадження призначено низку судових експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події." Джерело: https://censor.net/ua/n3518291
Експертиза вже встановила точно: "ковет несподівано вибіг на кільцеву ділянку дороги. Рафік нєвінууатий."
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04.11.2024 17:20 Відповісти
А чого загиблому депутату з Київради було робити на Одещині? Рекламу возив? Співчувати треба героям,які обороняють Україну,а не гойдаються на елітних позашляховиках по регіонам,які не входять у повноваження Київради.
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04.11.2024 14:49 Відповісти
Такі їздять виключно, щоб робити гешефти.
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04.11.2024 14:52 Відповісти
Я не знав, що у нас вже заборонено перетинати кордони між областями
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04.11.2024 15:06 Відповісти
POHUY.
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04.11.2024 14:50 Відповісти
І що, треба було цю новину тягти на монітор?
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04.11.2024 14:51 Відповісти
Ну, у важки часи народу треба чомусь і порадіти.
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04.11.2024 15:25 Відповісти
Ещё одному ватно- рыговскому гандону земля стекловатой...
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04.11.2024 14:51 Відповісти
На ДТП не похоже. Может подростки облили машину горючей смесью и подпалили. Но трошки ошиблись
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04.11.2024 14:51 Відповісти
Молодіжне крило платформи "За життя" ?
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04.11.2024 15:08 Відповісти
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04.11.2024 15:11 Відповісти
новиє ліца..
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04.11.2024 15:29 Відповісти
- Так це ж було ж вже! (с)

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04.11.2024 15:52 Відповісти
Доречі цей на фото в ЗСУ влює з орками
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04.11.2024 17:53 Відповісти
Ага. Як і Вадім Тітушко. Бо якщо б не пішов би в армію - скоріше за все "присів" би на довго
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04.11.2024 20:07 Відповісти
Вони думають що з мандатами видають розум та безсмертя
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04.11.2024 14:51 Відповісти
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04.11.2024 16:41 Відповісти
"Опозиційна платформа за життя"? - та нехай хоч вони там усі посамовбиваються, йуди-безродні-какаразніци.. от абсолютно - пофігу..
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04.11.2024 14:55 Відповісти
Впав. З "платформи "за життя"".
Одним корупціонером менше ніж хотілося.
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04.11.2024 14:56 Відповісти
Карма найшла свого ''героя''
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04.11.2024 14:56 Відповісти
Хоч , одного ! Скільки вони крові українців висмоктали і тільки один
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04.11.2024 15:21 Відповісти
Добре, що ні в кого не впилився й люди не загинули..
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04.11.2024 14:58 Відповісти
Це брат Суто Мамояна - депутата Верховної Ради від кацапської ОПЗЖ, власника найбільшої колекції дорогих автомобілів в Україні.
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04.11.2024 14:59 Відповісти
Оо..ще власник піску, що миють на дніпрі та озерах Київщини..
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04.11.2024 18:08 Відповісти
В їхнього етнічного сімейного злочинного угрупування тих ''бізнесів'', що в дурного фантіків.
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04.11.2024 18:37 Відповісти
Отож
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04.11.2024 19:09 Відповісти
Видно шо чоловік в транспорті розбирався.
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04.11.2024 15:07 Відповісти
Дуже ********** ЗМІ писати про загинувших депутатів, міліціонерів міністрів...
Військові, що загинули захищаючи державу, це для не новини....
Головного міліцяонера із гелікоптера, кожен місяць у газетах піарать..
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04.11.2024 15:08 Відповісти
От не треба. Поліцейськи гинуть на нулі теж.
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04.11.2024 18:09 Відповісти
Ти чітатєль, чи тільки Пісатєль?
Читай уважно.
" Головного міліцяонера із гелікоптера, кожен місяць.."
Не полійейських, а саме " Головного міліціонера із гелікоптера.."
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04.11.2024 18:15 Відповісти
Ти походу, чітатєль...узкоязичний.
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04.11.2024 18:18 Відповісти
А пиши по суті питтання, або вимкни гучномововець, пісатєль, блін.
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04.11.2024 18:25 Відповісти
Походу, в тебе гучномовець у горлянці застряг.

Ти ж не на нулі. Пізд@ш кацап тільки в чатах
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04.11.2024 19:11 Відповісти
Товариш подоляцький бот, нефік тут міліцейсьйських начальників відбілювати і нести галіматью. Гуляй, Вася..
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04.11.2024 19:23 Відповісти
пнх, зеп@дло.
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04.11.2024 19:26 Відповісти
Головного міліцяонера із гелікоптера, кожен місяць у газетах піарать..
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04.11.2024 18:31 Відповісти
Навіщо ви це пишете, якщо депутат загинув у бою, тоді зрозуміло, а так тільки ненависть і ніякого співчуття
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04.11.2024 15:15 Відповісти
Або порадувати забажали
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04.11.2024 15:16 Відповісти
Яка ненависть? Радість у людей.
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04.11.2024 15:27 Відповісти
Ненависть у людей
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04.11.2024 15:31 Відповісти
А ви пропорнуєтє любити того хто грабував людей приіхавши сюди з далеких гір Закавказья?
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04.11.2024 16:22 Відповісти
Я мав на увазі ненависть до депутатів, потому люді і радіють
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04.11.2024 16:56 Відповісти
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04.11.2024 17:10 Відповісти
До депутатів
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04.11.2024 15:32 Відповісти
Як це ******** загинув у бою? Був великий бій, коли бюджет пиляли чи роздавали портфелі?
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05.11.2024 00:00 Відповісти
з опзж ?
ну то й.... !!!!
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04.11.2024 15:22 Відповісти
а скільки повтікало?
жолудь, наприклад
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04.11.2024 15:27 Відповісти
шифєр за рульом..?
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04.11.2024 15:23 Відповісти
Тачка згоріла дотла, а таке рідко буває. Савпадєніє, чи невідома третя сила? Щоб це не було, умер ригалєт - ну і фуй с нім.
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04.11.2024 15:26 Відповісти
Перекидень. Бак порвало - горить файно.
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04.11.2024 18:10 Відповісти
На позашляховику тойота, не у плацкартному вагоні. От відверто не сумую.
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04.11.2024 15:28 Відповісти
от "тойоту" мені щиро шкода: працелюбні, благородні японці трудилися над нею, а ******* риг спаскудив результат їхньої праці...
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04.11.2024 15:40 Відповісти
А точно то японець? Чи на нього колеса наділи й кантраьас з польщі?
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04.11.2024 18:11 Відповісти
Крав би в своїй Вірменії - був би живий.
Але, з Кличком було більш вигідно.
Ну, земля бетоном.
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04.11.2024 15:49 Відповісти
До чого тут Клічко?
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04.11.2024 16:05 Відповісти
Дай, боже - не останній.
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04.11.2024 16:01 Відповісти
на одну риготу меньше. шкода що без братана був
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04.11.2024 16:23 Відповісти
Коли гине корупціонер світ стає кращим.
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04.11.2024 16:59 Відповісти
От тільки висновків ніхто не зробить.

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04.11.2024 17:14 Відповісти
Погано,що він пішов до своїх армянських богів не від української кулі але добре,що він таки пішов...
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04.11.2024 17:59 Відповісти
Щиро бажаю усім **********, особливо хитропопиляної діаспори, засвоїти, що на закони фізики хєр класти не треба. Решті арахамій та інших інфузорій бажаю виймати цвяхи з розетки двома руками
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04.11.2024 23:56 Відповісти
 
 