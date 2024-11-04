Россия потерпела провал, - Байден поздравил Санду с победой на президентских выборах

Президент США Джо Байден поздравил президента Молдовы Маю Санду с победой во втором туре президентских выборов.

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Байден указал на попытки России повлиять на выборы в Молдове. Однако он отметил, что Кремль "потерпел провал".

"Месяцами Россия пыталась повредить демократические институты Молдовы и избирательный процесс. Однако, Россия потерпела провал. Народ Молдовы воспользовался своим правом выбирать свое будущее в демократии, и они выбрали путь рядом с Европой и другими демократиями", - сказал американский лидер.

Напомним, что 3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала действующий президент Мая Санду с результатом 55.33%. Ее оппонента Стояногло поддержали 44.67% избирателей.

Победу Санду фактически обеспечила поддержка граждан Молдовы, находящихся за рубежом.

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