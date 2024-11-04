Россия потерпела провал, - Байден поздравил Санду с победой на президентских выборах
Президент США Джо Байден поздравил президента Молдовы Маю Санду с победой во втором туре президентских выборов.
Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
В частности, Байден указал на попытки России повлиять на выборы в Молдове. Однако он отметил, что Кремль "потерпел провал".
"Месяцами Россия пыталась повредить демократические институты Молдовы и избирательный процесс. Однако, Россия потерпела провал. Народ Молдовы воспользовался своим правом выбирать свое будущее в демократии, и они выбрали путь рядом с Европой и другими демократиями", - сказал американский лидер.
Напомним, что 3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала действующий президент Мая Санду с результатом 55.33%. Ее оппонента Стояногло поддержали 44.67% избирателей.
Победу Санду фактически обеспечила поддержка граждан Молдовы, находящихся за рубежом.
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Не через засилля агентів кремля у керівництві України
А через Байдена , завдяки якому Україна отримала допомоги на 150$ млрд доларів
Які ж ви невдячні свині.
Не дивно , що українці вас звуть - Зе-скот
Тому не скавчи шавко і вилазь з-під дивану та йди то ТЦкатів
Час відповідати за свою помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
Чи ти і зараз сповідуєш вашу сектанську ідеалогію "просто перестати стреляти"
Це тобі на великому зомбофоні розповіли ?
А ти кумедний
А де подивитись, що ти таке? Чи ти просто бот з подоляківських ферм ?
Вівці Зелі - патріоти.
Ви руйнатори тупі,
Із-за вас і ми на дні!
Зараз їх значно поменьшало , проте залишки сектантів звинувачують Пороха, що він ,мовляв , не пояснив у 2019 ,який Зе поганий
Лох - то доля, що ще сказати...
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Старий пердун він, а не лідер. Язиком тільки "лідєрствує". Якщо він взагалі ще пам'ятає про свою посаду, а не покладається тільки на заяви власної прес-служби.
На минулих виборах він розпинався, що Байден тоді був застарий для президенства. А зараз Трамп такий самий за віком, але значно дурніший.
- Чи хочеш свіжий американський анекдот?
- Давай.
- Я своєю розповіддю про роботу в Макдоналдсі в юності змусила Трампа попрацювати день у Макдоналдсі.
Байден своєю ремаркою про сміття змусив Трампа попрацювати день водієм сміттєвого траку.
І тут дзвонить мені така Стормі Деніелс - потримайте моє пиво, чи ви бачили його сцену з мікрофоном?)).