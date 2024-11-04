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Россия потерпела провал, - Байден поздравил Санду с победой на президентских выборах

Байден привітав Санду з перемогою на президентських виборах

Президент США Джо Байден поздравил президента Молдовы Маю Санду с победой во втором туре президентских выборов.

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Байден указал на попытки России повлиять на выборы в Молдове. Однако он отметил, что Кремль "потерпел провал".

"Месяцами Россия пыталась повредить демократические институты Молдовы и избирательный процесс. Однако, Россия потерпела провал. Народ Молдовы воспользовался своим правом выбирать свое будущее в демократии, и они выбрали путь рядом с Европой и другими демократиями", - сказал американский лидер.

Напомним, что 3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала действующий президент Мая Санду с результатом 55.33%. Ее оппонента Стояногло поддержали 44.67% избирателей.

Победу Санду фактически обеспечила поддержка граждан Молдовы, находящихся за рубежом.

Читайте также: В Молдове завершили подсчет голосов: Санду победила с 55,3%

Автор: 

Байден Джо (2795) Молдова (1893) россия (96420) Мая Санду (220)


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Топ комментарии
+17
..а ти...дурноголове... поціновувач шостого... чи вірніше шістки ермаківської? Ти і є представник 73 відсотків реальних ідіотів... які притягнули війну в Україну... Коли ви вже потонете у зеленому лайні!!!??
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04.11.2024 21:14 Ответить
+14
Та краще 55% розумних ,ніж як в Україні 73% відсотки - тупих
Зараз їх значно поменьшало , проте залишки сектантів звинувачують Пороха, що він ,мовляв , не пояснив у 2019 ,який Зе поганий
Лох - то доля, що ще сказати...
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04.11.2024 21:22 Ответить
+11
Тобто не через марадерів і саботерів ОПшечки за яких подібні тобі проголосували у 2019
Не через засилля агентів кремля у керівництві України
А через Байдена , завдяки якому Україна отримала допомоги на 150$ млрд доларів
Які ж ви невдячні свині.
Не дивно , що українці вас звуть - Зе-скот

Тому не скавчи шавко і вилазь з-під дивану та йди то ТЦкатів
Час відповідати за свою помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
Чи ти і зараз сповідуєш вашу сектанську ідеалогію "просто перестати стреляти"
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04.11.2024 21:21 Ответить
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..а ти...дурноголове... поціновувач шостого... чи вірніше шістки ермаківської? Ти і є представник 73 відсотків реальних ідіотів... які притягнули війну в Україну... Коли ви вже потонете у зеленому лайні!!!??
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04.11.2024 21:14 Ответить
Тобто не через марадерів і саботерів ОПшечки за яких подібні тобі проголосували у 2019
Не через засилля агентів кремля у керівництві України
А через Байдена , завдяки якому Україна отримала допомоги на 150$ млрд доларів
Які ж ви невдячні свині.
Не дивно , що українці вас звуть - Зе-скот

Тому не скавчи шавко і вилазь з-під дивану та йди то ТЦкатів
Час відповідати за свою помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
Чи ти і зараз сповідуєш вашу сектанську ідеалогію "просто перестати стреляти"
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04.11.2024 21:21 Ответить
ТИ таки не "чех" - а "батрак ВнутріМКАДівський"... Але ж як свої брехні вивертаєш! Людина літає на "транспортнику" і одинадцятий рік возить вантажі для потреб ЗСУ - а ти його брудом поливаєш!...
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05.11.2024 07:31 Ответить
Це хто там літає на транспортнику ? Зеля ?
Це тобі на великому зомбофоні розповіли ?
А ти кумедний
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05.11.2024 09:00 Ответить
Кацапе! Ти відповідав кому? "Навігатору"... То чого ж ти "дурня включаєш"?
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05.11.2024 09:15 Ответить
Смоктун Зе струка, те , що я українець можна подивитись якщо зайдеш до мене у Лінкедін

А де подивитись, що ти таке? Чи ти просто бот з подоляківських ферм ?
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05.11.2024 11:11 Ответить
Я НІЧОГО "перевірять" не збираюся... Від тебе "смердить лаптями"...
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05.11.2024 11:12 Ответить
Облізвались ідіоти,
Вівці Зелі - патріоти.
Ви руйнатори тупі,
Із-за вас і ми на дні!
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04.11.2024 21:36 Ответить
Провал це коли 73%. А тут майже навпіл поділена країна. Те саме буде в США.
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04.11.2024 21:10 Ответить
Та краще 55% розумних ,ніж як в Україні 73% відсотки - тупих
Зараз їх значно поменьшало , проте залишки сектантів звинувачують Пороха, що він ,мовляв , не пояснив у 2019 ,який Зе поганий
Лох - то доля, що ще сказати...
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04.11.2024 21:22 Ответить
не те саме. як би там у США не були розділені внутрішньою політичною кухнею, американці завжди єдині і своїй міжнародній стратегічній позиції. там лише можуть різнитися такичні прийоми у досягненні стратегічних цілей. а мова про розділену країну може бути тільки на теренах пост-совка, де частина країни тяжіють до кацапів і кацапських грошей, інша частина країни намагається приєднатись до європейських цінностей. ось це і є поділ країни.
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05.11.2024 00:44 Ответить
правом обирати своє майбутнє в демократії, і вони обрали шлях поряд з Європою та іншими демократіями", - сказав американський лідер. Джерело:
**************
Старий пердун він, а не лідер. Язиком тільки "лідєрствує". Якщо він взагалі ще пам'ятає про свою посаду, а не покладається тільки на заяви власної прес-служби.

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04.11.2024 21:53 Ответить
Хіба Трамп молодий пердун?
На минулих виборах він розпинався, що Байден тоді був застарий для президенства. А зараз Трамп такий самий за віком, але значно дурніший.
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04.11.2024 22:29 Ответить
Камала каже Трюдо

- Чи хочеш свіжий американський анекдот?

- Давай.

- Я своєю розповіддю про роботу в Макдоналдсі в юності змусила Трампа попрацювати день у Макдоналдсі.
Байден своєю ремаркою про сміття змусив Трампа попрацювати день водієм сміттєвого траку.
І тут дзвонить мені така Стормі Деніелс - потримайте моє пиво, чи ви бачили його сцену з мікрофоном?)).
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04.11.2024 22:59 Ответить
Судячи з відрижок Кацапiв у ЗМІ, вони закликають до захоплення всієї України.
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05.11.2024 08:06 Ответить
 
 