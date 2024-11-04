Росія зазнала провалу, - Байден привітав Санду з перемогою на президентських виборах
Президент США Джо Байден привітав президентку Молдови Маю Санду з перемогою в другому турі президентських виборів.
Про це пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, Байден вказав на спроби Росії вплинути на вибори в Молдові. Однак він зазначив, що Кремль "зазнав провалу".
"Місяцями Росія намагалась пошкодити демократичні інституції Молдови та виборчий процес. Однак, Росія зазнала провалу. Народ Молдови скористався своїм правом обирати своє майбутнє в демократії, і вони обрали шлях поряд з Європою та іншими демократіями", - сказав американський лідер.
Нагадаємо, що 3 листопада у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу здобула чинна президентка Мая Санду з результатом 55.33%. Її опонента Стояногло підтримали 44.67% виборців.
Перемогу Санду фактично забезпечила підтримка громадян Молдови, які перебувають за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не через засилля агентів кремля у керівництві України
А через Байдена , завдяки якому Україна отримала допомоги на 150$ млрд доларів
Які ж ви невдячні свині.
Не дивно , що українці вас звуть - Зе-скот
Тому не скавчи шавко і вилазь з-під дивану та йди то ТЦкатів
Час відповідати за свою помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
Чи ти і зараз сповідуєш вашу сектанську ідеалогію "просто перестати стреляти"
Це тобі на великому зомбофоні розповіли ?
А ти кумедний
А де подивитись, що ти таке? Чи ти просто бот з подоляківських ферм ?
Вівці Зелі - патріоти.
Ви руйнатори тупі,
Із-за вас і ми на дні!
Зараз їх значно поменьшало , проте залишки сектантів звинувачують Пороха, що він ,мовляв , не пояснив у 2019 ,який Зе поганий
Лох - то доля, що ще сказати...
**************
Старий пердун він, а не лідер. Язиком тільки "лідєрствує". Якщо він взагалі ще пам'ятає про свою посаду, а не покладається тільки на заяви власної прес-служби.
На минулих виборах він розпинався, що Байден тоді був застарий для президенства. А зараз Трамп такий самий за віком, але значно дурніший.
- Чи хочеш свіжий американський анекдот?
- Давай.
- Я своєю розповіддю про роботу в Макдоналдсі в юності змусила Трампа попрацювати день у Макдоналдсі.
Байден своєю ремаркою про сміття змусив Трампа попрацювати день водієм сміттєвого траку.
І тут дзвонить мені така Стормі Деніелс - потримайте моє пиво, чи ви бачили його сцену з мікрофоном?)).