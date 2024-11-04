Росія зазнала провалу, - Байден привітав Санду з перемогою на президентських виборах

Президент США Джо Байден привітав президентку Молдови Маю Санду з перемогою в другому турі президентських виборів.

Про це пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Байден вказав на спроби Росії вплинути на вибори в Молдові. Однак він зазначив, що Кремль "зазнав провалу".

"Місяцями Росія намагалась пошкодити демократичні інституції Молдови та виборчий процес. Однак, Росія зазнала провалу. Народ Молдови скористався своїм правом обирати своє майбутнє в демократії, і вони обрали шлях поряд з Європою та іншими демократіями", - сказав американський лідер.

Нагадаємо, що 3 листопада у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу здобула чинна президентка Мая Санду з результатом 55.33%. Її опонента Стояногло підтримали 44.67% виборців.

Перемогу Санду фактично забезпечила підтримка громадян Молдови, які перебувають за кордоном.

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