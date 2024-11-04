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Росія зазнала провалу, - Байден привітав Санду з перемогою на президентських виборах

Байден привітав Санду з перемогою на президентських виборах

Президент США Джо Байден привітав президентку Молдови Маю Санду з перемогою в другому турі президентських виборів.

Про це пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Байден вказав на спроби Росії вплинути на вибори в Молдові. Однак він зазначив, що Кремль "зазнав провалу".

"Місяцями Росія намагалась пошкодити демократичні інституції Молдови та виборчий процес. Однак, Росія зазнала провалу. Народ Молдови скористався своїм правом обирати своє майбутнє в демократії, і вони обрали шлях поряд з Європою та іншими демократіями", - сказав американський лідер.

Нагадаємо, що 3 листопада у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу здобула чинна президентка Мая Санду з результатом 55.33%. Її опонента Стояногло підтримали 44.67% виборців. 

Перемогу Санду фактично забезпечила підтримка громадян Молдови, які перебувають за кордоном. 

Читайте також: У Молдові завершили підрахунок голосів: Санду перемогла із 55,3%

Автор: 

Байден Джо (2893) Молдова (2097) росія (66431) Мая Санду (262)


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Топ коментарі
+17
..а ти...дурноголове... поціновувач шостого... чи вірніше шістки ермаківської? Ти і є представник 73 відсотків реальних ідіотів... які притягнули війну в Україну... Коли ви вже потонете у зеленому лайні!!!??
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04.11.2024 21:14 Відповісти
+14
Та краще 55% розумних ,ніж як в Україні 73% відсотки - тупих
Зараз їх значно поменьшало , проте залишки сектантів звинувачують Пороха, що він ,мовляв , не пояснив у 2019 ,який Зе поганий
Лох - то доля, що ще сказати...
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04.11.2024 21:22 Відповісти
+11
Тобто не через марадерів і саботерів ОПшечки за яких подібні тобі проголосували у 2019
Не через засилля агентів кремля у керівництві України
А через Байдена , завдяки якому Україна отримала допомоги на 150$ млрд доларів
Які ж ви невдячні свині.
Не дивно , що українці вас звуть - Зе-скот

Тому не скавчи шавко і вилазь з-під дивану та йди то ТЦкатів
Час відповідати за свою помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
Чи ти і зараз сповідуєш вашу сектанську ідеалогію "просто перестати стреляти"
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04.11.2024 21:21 Відповісти
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..а ти...дурноголове... поціновувач шостого... чи вірніше шістки ермаківської? Ти і є представник 73 відсотків реальних ідіотів... які притягнули війну в Україну... Коли ви вже потонете у зеленому лайні!!!??
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04.11.2024 21:14 Відповісти
Тобто не через марадерів і саботерів ОПшечки за яких подібні тобі проголосували у 2019
Не через засилля агентів кремля у керівництві України
А через Байдена , завдяки якому Україна отримала допомоги на 150$ млрд доларів
Які ж ви невдячні свині.
Не дивно , що українці вас звуть - Зе-скот

Тому не скавчи шавко і вилазь з-під дивану та йди то ТЦкатів
Час відповідати за свою помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
Чи ти і зараз сповідуєш вашу сектанську ідеалогію "просто перестати стреляти"
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04.11.2024 21:21 Відповісти
ТИ таки не "чех" - а "батрак ВнутріМКАДівський"... Але ж як свої брехні вивертаєш! Людина літає на "транспортнику" і одинадцятий рік возить вантажі для потреб ЗСУ - а ти його брудом поливаєш!...
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05.11.2024 07:31 Відповісти
Це хто там літає на транспортнику ? Зеля ?
Це тобі на великому зомбофоні розповіли ?
А ти кумедний
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05.11.2024 09:00 Відповісти
Кацапе! Ти відповідав кому? "Навігатору"... То чого ж ти "дурня включаєш"?
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05.11.2024 09:15 Відповісти
Смоктун Зе струка, те , що я українець можна подивитись якщо зайдеш до мене у Лінкедін

А де подивитись, що ти таке? Чи ти просто бот з подоляківських ферм ?
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05.11.2024 11:11 Відповісти
Я НІЧОГО "перевірять" не збираюся... Від тебе "смердить лаптями"...
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05.11.2024 11:12 Відповісти
Облізвались ідіоти,
Вівці Зелі - патріоти.
Ви руйнатори тупі,
Із-за вас і ми на дні!
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04.11.2024 21:36 Відповісти
Провал це коли 73%. А тут майже навпіл поділена країна. Те саме буде в США.
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04.11.2024 21:10 Відповісти
Та краще 55% розумних ,ніж як в Україні 73% відсотки - тупих
Зараз їх значно поменьшало , проте залишки сектантів звинувачують Пороха, що він ,мовляв , не пояснив у 2019 ,який Зе поганий
Лох - то доля, що ще сказати...
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04.11.2024 21:22 Відповісти
не те саме. як би там у США не були розділені внутрішньою політичною кухнею, американці завжди єдині і своїй міжнародній стратегічній позиції. там лише можуть різнитися такичні прийоми у досягненні стратегічних цілей. а мова про розділену країну може бути тільки на теренах пост-совка, де частина країни тяжіють до кацапів і кацапських грошей, інша частина країни намагається приєднатись до європейських цінностей. ось це і є поділ країни.
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05.11.2024 00:44 Відповісти
правом обирати своє майбутнє в демократії, і вони обрали шлях поряд з Європою та іншими демократіями", - сказав американський лідер. Джерело:
**************
Старий пердун він, а не лідер. Язиком тільки "лідєрствує". Якщо він взагалі ще пам'ятає про свою посаду, а не покладається тільки на заяви власної прес-служби.

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04.11.2024 21:53 Відповісти
Хіба Трамп молодий пердун?
На минулих виборах він розпинався, що Байден тоді був застарий для президенства. А зараз Трамп такий самий за віком, але значно дурніший.
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04.11.2024 22:29 Відповісти
Камала каже Трюдо

- Чи хочеш свіжий американський анекдот?

- Давай.

- Я своєю розповіддю про роботу в Макдоналдсі в юності змусила Трампа попрацювати день у Макдоналдсі.
Байден своєю ремаркою про сміття змусив Трампа попрацювати день водієм сміттєвого траку.
І тут дзвонить мені така Стормі Деніелс - потримайте моє пиво, чи ви бачили його сцену з мікрофоном?)).
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04.11.2024 22:59 Відповісти
Судячи з відрижок Кацапiв у ЗМІ, вони закликають до захоплення всієї України.
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05.11.2024 08:06 Відповісти
 
 