У Молдові завершили підрахунок голосів: Санду перемогла із 55,3%

У Молдові підрахували 100% голосів у другому турі виборів президента. Перемогу здобула чинна президентка Мая Санду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦВК Молдови.

Так, за Санду проголосували 929 964 громадян (55.33%).

Її опонента Стояногло підтримали 750 644 осіб (44.67%).

Раніше влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів

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