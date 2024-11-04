У Молдові завершили підрахунок голосів: Санду перемогла із 55,3%
У Молдові підрахували 100% голосів у другому турі виборів президента. Перемогу здобула чинна президентка Мая Санду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦВК Молдови.
Так, за Санду проголосували 929 964 громадян (55.33%).
Її опонента Стояногло підтримали 750 644 осіб (44.67%).
Раніше влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів
Топ коментарі
+23 Wild MadDog
показати весь коментар04.11.2024 15:47 Відповісти Посилання
+15 Leonid Mefodovskiy
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+14 Wild MadDog
показати весь коментар04.11.2024 15:52 Відповісти Посилання
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нарешті якийсь позитив
450 тисяч придністровців із російськими і молдовськи паспортами також " в самій Молдові"?
65 тисяч гагаузів,що 95% голосів за російського кандидата, то куди віднести, до якої категорії
у всякому разі зараз, коли кацапи завʼязли в Україні, в Грузії був найкращій шанс…
Іншого може не відбутись…
До того - початок ще одної загарбницької війни кацапами зараз може додати аргументів заходу, для прямого втручання в ситуацію, а Китаю - для зупинки допомоги кацапам, бо їх економіка і так вже валиться.
Але як на мене, то найбільше зараз впливає маніпуляція з інформацією, бо щоби втулити необхідну брехню лоху не треба тепер навіть вчити його читати.
для маніпулятора навіть краще буде, якщо той не вміє читати…
Але, з огляду на загальну ситуацію, я занадто багато хочу...
а люди, які поїхали начебто «мити сортири» на захід, чомусь ніфіга тим заходом не перелякані, хоч їх там «жорстоко експлатують» і голосують за приєднання до того «жорстокого» заходу…
Дуже ви правильний вибір зробили.
Русня буде відсікати діаспору, яка вже вдруге утримує Молдову на проєвропейському курсі.
молдавани попри все зробили розумний вибір !
на відміну від "мудрого українського наріту"
І більше нічого казати не треба...